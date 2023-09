Gob Squad im Mousonturm Frankfurt: Vier Personen suchen einen Küsser

Von: Marcus Hladek

„Super Night Shot“ von Gob Squad. Foto: David Baltzer © David Baltzer

Gob Squad eröffnen die Mousonturm-Saison

Dass die berlinisch-britische Gruppe Gob Squad uns immer noch überraschen kann, ahnte man. Aber mit einem zwanzig Jahre alten Stück wie „Super Night Shot“ am Mousonturm? Wobei „Stück“ schon das falsche Wort ist.

Die Abläufe sind präzise, um eine Stunde nach den Filmaufnahmen im Stadtgebiet live montiert auf dem Splitscreen im Saal abgespielt zu werden. Die Performance liebäugelt mit vielen Formen, so sind im Saal Filmplakate wie „Vom Winde verweht“ gehängt, gleich am Kastentisch mit Stadtkarte und Tierfigürchen, passend zu den Tiermasken der Darsteller. Die Dramenform ist wegdiffundiert, aber was heißt das? Zwar stellt sich die 200. Aufführung von „Super Night Shot“ als Akt der Mainstream-Avantgarde dar, als verschmölzen ein blinzelfreier Andy-Warhol-Film und ein postdramatisches Dingsbums. Im Effekt aber gleicht das dem Klassiker „Sechs Personen suchen einen Autor“ von Luigi Pirandello.

„Super Night Shot“ mit, aktuell, Berit Stumpf, Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Bastian Trost feierte im Mousonturm den Saisonstart und ein halbes Dutzend Jubiläen: das Stück (20 Jahre), die Zahl seiner Aufführungen auf allen Kontinenten außer der Antarktis (200) und anderes mehr. Der Südpol, nebenbei: wieder schnöde ausgeschlossen! Pinguine sind auch nur Menschen, oder? Jubiläen verdienen Jubilanten, also beginnt es neunzig Minuten vorher per Sektparty, die zum Jubelspalier für einziehende Akteure kulminiert. Das Konfetti: nachhaltig, die gefeierte Heimkunft der fantastischen Vier: in Unterwäsche und pünktlich c.t.

Im Saal kommt die Pirandello-Sache zum Tragen. Bei ihm erlangte ein Halbdutzend Bühnenfiguren ihr Bewusstsein befreit vom Autor, was bis Handkes „Publikumsbeschimpfung“ und dem Film „Terminator“ weiterschwelte. In „Super Night Shot“, dem Low-Glamour-Event für Theaterfans, erklärt sich Johanna Freiburg zur Heldin und sucht auf der Straße einen Filmkuss und den Passanten, der sich opfert. Viele wollen nicht recht, bis ein Mutiger vom Einkauf kommt und das Team mit PR-Mann Bastian, Locationscoutin Ilia und Berit, die einen warmen Körper sucht, mit Stolz erfüllt. Am Schluss im Saal, nach dem Film, der das alles zeigt, badet der junge Mann (Jutetasche, Shorts, Adidasse, oranges T-Shirt) mit im Applaus. Selbstironische Genrebrüche, in Filmmusik als Klangsauce ersäuft. Alles ist nun (trügerisch) geheilt, auf dass wir frohlocken.

Aus die Paus’, der Turm ist wieder da. Nächstes Mal am Weddellmeer?