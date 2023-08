Florentina Holzinger – „Es bleibt nicht bei der Überwältigung stehen“

Von: Sylvia Staude

Florentina Holzinger. Foto: Apollonia T. Bitzan © Apollonia Theresa Bitzan

Kritikerumfrage: Florentina Holzingers „Ophelia’s Got Talent“ ist die Tanzinszenierung des Jahres.

Florentina Holzingers an der Berliner Volksbühne uraufgeführtes Stück „Ophelia’s Got Talent“ ist in der Umfrage unter Tanzkritikern und Tanzkritikerinnen des Magazins „Tanz“ als „großes Kunstwerk, das nicht bei der Überwältigung stehen bleibt“ zur „Inszenierung des Jahres“ gewählt worden; allerdings haben der Choreografin wegen einer breiten Streuung vier Voten gereicht (bei 32 Teilnehmenden). „Choreograf des Jahres“ ist für die vergangene Saison Marcos Morau, der als „Auf- und Wachrüttler“ gelobt, dessen „Belle au bois dormant“ für Lyon in der Umfrage allerdings auch als „Tschaikowsky-Missbrauch“ gegeißelt wird. Morau wird demnächst Artist in Residence am Staatsballett Berlin.

Die Kategorie „Tänzer*in des Jahres“ hat Jason Reilly vom Stuttgarter Ballett als phänomenaler „Allrounder“ für sich entschieden. Neu ist seit der Pandemie die Kategorie „Online-Event“, hier hat das Nederlands Dans Theater aus Den Haag die Nase ein wenig vorn.

In den Antworten zu „Positiv war...“ wird unter anderem auf die Rückkehr des Publikums nach der Pandemie verwiesen. In der Kategorie „Bedenklich war...“ wird interessanterweise kaum auf den Skandal dieser Saison Bezug genommen, auf die „Hundekot-Affäre“ in Hannover – und wenn, dann wird allgemein das schlechte Verhältnis zwischen Kunstschaffenden und Kritik beklagt. sy