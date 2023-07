Die Frankfurter Kammeroper mit „Die seidene Leiter“ – Der gebremste Rossini-Zug

Von: Bernhard Uske

Giulia und ihr Diener. Foto: Wolfgang Fuhrmannek © Wolfgang Fuhrmannek

Die Frankfurter Kammeroper zeigt im Palmengarten eine sommerlich entspannte „Seidene Leiter“.

Der viel benutzte Beziehungstathelfer der seidenen Leiter, die Gioacchino Rossinis einaktiger „Farsa per musica“ von 1812 ihren Titel gab, kommt in der Sommerproduktion der Kammeroper Frankfurt nur als Wortbild vor. Als entsprechend beschriftete Trittstufe eines Waggons des R-E Paris-München-Budapest. Dem Rossini-Express – einem Schlafwagen gemäß dem erotischen Quid pro Quo, das bekanntermaßen das Manual der rossinischen Werkmotive dauerbestimmt.

Der rote Wagen bildet als rückwärtige Kulisse in der Palmengarten-Muschel den Blickfang einer ansonsten offenen Piazza-Situation (Bühnenbild: Frank Keller). Einer soll der (finanziellen) Ordnung halber das weibliche Mündel ehelichen, kriegt es aber nicht; einer liebt es bereits, ein anderer macht sich vergeblich Hoffnung, die Cousine zuletzt ist, neben dem bestätigten Liebespaar, die Gewinnerin der guten Partie, und alle, inklusive des Vormunds, sind glücklich.

Mit dem Rossini-Express und einer Spieldauer von normalerweise 90 Minuten war im Palmegarten Tempo angesagt, das sich aber nur bedingt einstellte. Je länger das Geschehen in der Orchestermuschel währte, umso mehr verlor der Zug an Fahrt und kam auch die Dynamik des Ganzen unter die Räder. Zu leise und langsam war die typische Rossini-Lokomotive mit ihren sich steigernden Pulsationen geworden, so dass die Musik eher eine bremsende statt befeuernde Rolle spielte. Wären nicht die meist trefflichen Bläser des Orchesters der Kammeroper gewesen – man hätte den klanglichen Rahmen, der tadellos realisiert war, glatt überhören können (Dirigent: Daniel Stratievsky).

Verzicht auf Besenkammer

Mit dem Bühnenbild des offenen Platzes war zugleich die Entscheidung gefallen, auf die eigentlich in diversen Räumen, Besenkammern und Kaminöffnungen des Heims von Vormund Dormont und Mündel Giulia stattfindenden Aktivitäten zu verzichten. Eine nicht unplausible Maßnahme, wenngleich die klassischen und bei Gioacchino Rossini in der Nachfolge von Pergolesi und Mozart perfektionierten verwechslungskomödiantischen Bezüge dadurch flöten gingen. Das Schlüsselloch, die belauschte Pikanterie, das Ertapptwerden mit seinen Ausreden und Notlügen sind eigentlich spannungs- und witzsteigernde Topoi des Genres. Stattdessen war bei den hochsommerlichen Temperaturen die Situation jetzt sehr entspannt und das Publikum mit der Möglichkeit von Verzehr alkoholischer und sonstiger Getränke sowie Snacks am Platz offensichtlich gut bedient.

Die Szenerie (Regie: Kammeropernchef Rainer Pudenz) bot in Gestalt eines Piazza-Dauersitzgasts (Philipp Hunscha), der die eine oder andere literarische Sentenz zum Geschlechterdualismus beisteuerte (Textauswahl: Bernd Kissling), zusätzlichen Reiz, was auch für die stummen Handlungen eines Bahnbediensteten in zeitlupenhafter Attitüde galt, die wie eine Parodie auf den typischen Dreh von Marthaler-Operninszenierungen wirkte (Harald Mathes).

Gesanglich hatte die Kammeroper-Aufführung einige starke Kräfte vorzuweisen. Besonders die Hauptrolle war gut besetzt mit der souveränen und markant bis kess singenden Violetta Samon. Ihr ebenbürtig war der abblitzende Heiratskandidat Blansac, den Tim-Lukas Reuter mit beweglicher und schön timbrierter Stimme gab, Gleichermaßen pointiert und zudem volumenstark sang Timon Führ den Diener Germano, der zwar im Rossini-Spiel leer ausgeht, aber fürs erotische Leben gelernt zu haben meint.

Kammeroper Frankfurt im Palmengarten: 12., 14., 15., 19., 21., 22., 26., 28., 29. Juli, 2., 4., 5. August. www.kammeroper-frankfurt.de