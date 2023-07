„Die Braut und Goodnight Cinderella“ beim Theater der Welt – Ans Gute glauben und scheitern

Von: Sylvia Staude

Teilen

Eine bleibt zurück, beginnt verzweifelt zu schreien. Foto: Christophe Raynaud de Lage © Christophe Raynaud de Lage

Ein krasser Abend über Vergewaltigung und Femizid von Carolina Bianchi beschließt das Festival Theater der Welt in Frankfurt.

Ein Tisch, ein Stuhl, ein Stapel Blätter, zwei Gläser, ein Mörser, in dem die brasilianische Theatermacherin Carolina Bianchi y Cara de Cavalo etwas zerreiben wird, um es dann mit zwei Flüssigkeiten in eines der Gläser zu tun. Mit einem Strohhalm rührt sie alles um: Nun ist es Whisky Soda mit „Goodnight Cinderella“. Beim „Aschenputtel“ handelt es sich um K.-o.-Tropfen bzw. -Tablette. Bianchi trinkt. Sie spricht mit ihrem Publikum, nimmt Blatt um Blatt vom Stapel, bis sie das Bewusstsein verliert.

Mit (unter anderem) einer zweiten Aufführung von Carolina Bianchis „Die Braut und Goodnight Cinderella“ ist am Sonntag das diesmal von Frankfurt und Offenbach ausgerichtete Festival Theater der Welt zu Ende gegangen. Und von seinem Start Ende Juni mit Satoko Ichiharas rabiatem „Die Bakchen. Holstein-Milchkühe“, in dem es um künstliche Befruchtung, Missbrauch, Einsamkeit und Sex geht, bis zu Bianchis ebenfalls zweieinhalbstündigem, pausenlosem Stück, bei dem es um Vergewaltigung und Femizid geht, kann man diesem von Chiaki Soma kuratierten Festival bestimmt nicht vorwerfen, lauwarm oder gar unpolitisch gewesen zu sein. Hier, sagt Bianchi einmal und könnte damit Deutschland meinen, sei Theater angenehm, diene der Unterhaltung. Soll auch heißen: das bekommen wir, das Publikum, bei ihr nicht.

Denn sie legt bei jeder Aufführung dieses Stücks ihren bewusstlosen Körper in die Waagschale. Sie erklärt vorab, dass wenn sie dann „schläft“, ihre Gruppe übernimmt. In der Tat. Die anderen acht ziehen sie aus, ziehen ihr nur ein Unterkleidchen an, betten sie in eine symbolische Reihe mit einem Skelett, einer halbverwesten Puppe, einem Sandhügel, unter dem wir uns eine Leiche, eine ermordete Frau denken sollen. Ein Auto steht auf der Bühne, die Kolleginnen legen Carolina Bianchi in den Kofferraum. Noch später auf die Motorhaube, spreizen ihre Beine, eine Kamera dringt in sie ein. Die Szene dauert gefühlt endlos.

Brasilien gehört zu den Ländern mit den meisten Femiziden. Aber der Abend heißt „Die Braut“, weil Bianchi damit vor allem an Pippa Bacca erinnern möchte, eine italienische Künstlerin und Feministin. In einem Brautkleid will Bacca 2008 von Italien nach Jerusalem trampen. Das Projekt soll dem Frieden dienen, sie sagt: „Es geht darum, anderen zu vertrauen.“ Hinter Istanbul steigt sie zu einem Mann in den Wagen, der sie vergewaltigt und erwürgt. Es gibt Menschen, die finden, dass sie naiv war. (Eine Freundin, ebenfalls Künstlerin, hatte sich an „Brides on Tour“ beteiligt, war dann aber nicht zu einem Mann ins Auto gestiegen, der ihr unheimlich war; es kam zum Streit mit Pippa Bacca, diese reiste allein weiter.)

War sie naiv, fragt Carolina Bianchi. Beantwortet die Frage nicht, wie auch?, enthüllt damit vielmehr den unglaublichen, erschreckenden Zustand einer patriarchalen, gewalttätigen Gesellschaft, die davon ausgeht, dass eine Frau, die trampt, sich in Lebensgefahr begibt. Selbst schuld?

Eine gute Stunde dauert bei der Aufführung am Samstagabend Bianchis Lecture Performance, dann wird die Bühne weit, quetschen Darstellerinnen und Darsteller Zitronen über sich aus, übergießen sich mit Drinks, der Geruch wabert ins Publikum. Sie tanzen eng, küssen sich, simulieren Geschlechtsverkehr. Die Frauen steigen ins Auto, singen, erzählen Stories, Witze. Eine bleibt zurück, beginnt verzweifelt zu schreien und gegen die Scheiben zu schlagen. Es gibt Szenen des zärtlichen Einverständnisses und solche der Übergriffe und der blanken Angst.

Carolina Bianchi sieht sich in einer Reihe mit sich malträtierenden, sich selbst verletzenden Künstlerinnen wie Marina Abramovic oder Valie Export. Doch statt eines Nummernschilds trägt das Auto auf der Bühne die Worte „No Catharsis“. Nein, hier erfährt niemand eine Läuterung, eine Befreiung. Es ist ein Abend voll Unbehagen, Bestürzung. Auch ein wenig Erleichterung, wenn Carolina Bianchi sich zuletzt verbeugt, fest untergehakt von den anderen.