„Die Bakchen“ bei Theater der Welt – Die Seele der Holstein-Milchkuh

Von: Sylvia Staude

Die Zentaurin, vorerst gesittet auf der Couch, umringt vom Chor. Foto: Chiaki Soma © Chiaki Soma

Theater der Welt I: Satoko Ichiharas spermiengesättigte „Bakchen“.

Schon lange nicht mehr – 38 Jahre – fand das große weltläufige Festival Theater der Welt in Frankfurt statt – diesmal tat man sich für die Bewerbung (beim Internationalen Theaterinstitut) mit Offenbach zusammen, eine fabelhafte Idee. Dort wurden am Donnerstagabend die Gäste begrüßt, dort gab es, in der Alten Schlosserei und dem Capitol Theater, die ersten beiden Aufführungen ( siehe auch nebenstehende Seite). Erwartungsvoll, aber auch sehr entspannt und lässig war die Stimmung von Anfang an, so dass „Die Bakchen. Holstein Milchkühe“ der Regisseurin Satoko Ichihara eine knappe Stunde später erst begann. Leute kamen, Leute gingen aber auch, nicht gerade wenige.

Fleisch und Milch in Menge

Lag es daran, dass, wer des Japanischen nicht mächtig war, zweieinhalb Stunden und in ziemlicher Menge Übertitel lesen musste? Oder daran, dass der Abend, als „Musikdrama“ angekündigt, mit seinem Fortschreiten lauter und überkandidelter, schriller und leider auch repetitiver wurde? Oder ermüdeten die offensiv, spermaspritzend auf die Bühne gebrachten Themen (künstliche) Zeugung, Sex in allen Variationen, Perversität? Dazu Fleisch- und Milchkonsum.

Eine Frau erzählt uns von der beruhigenden Wirkung von Cornflakes, von ihrer Arbeit als Besamungstechnikerin für Kühe, vom lesbischen Sex im Swingerclub und ihrem Wunsch, ohne Geschlechtsverkehr, also wie eine der von ihr betreuten Kühe, schwanger zu werden. Es läutet und eine andere Frau bringt der ersten ihren Zwergspaniel namens Hawaii zurück – es ist eine junge Darstellerin, pink angezogen, auf dem T-Shirt steht in Gliterbuchstaben „Hawaii“. Ein reizendes, aber auch geiles Hündchen, das auch mal hechelnd und züngelnd ins Publikum klettert.

Indessen wird die Sache mit der Besucherin – die ältere Frau bittet sie, zum Tee zu bleiben – mysteriös. Diese trägt unterm Trenchcoat einen Riesendildo in Salamiform, ist die Tochter, die nie einen Namen erhielt, und eine Zentaurin (weil ebenfalls von einer Kuh ausgetragen), wird mit Pornoheften aufgezogen, frisst aus Hunger die Tatami-Matten, scheißt und frisst den Kot wieder, verdient als Erwachsene Geld, indem sie mit ihrem großen Hinterteil und dicken Penis Perversen zu Diensten ist. Zum Blitzen einer Discokugel singt die Zentaurin manche Episode aus ihrem Leben.

Mit ihr und dazwischen („Stasimon“ erscheint jeweils als griechische Überschrift) tritt ein Chor aus 13 Frauen auf, der unter anderem die Muttermilch und diverse aus Rind hergestellte Lebensmittel besingt: Kein Sprechchor, tatsächlich einer zu unauffälliger Musical-Musik singender, „die Seele der Kühe“ symbolisierender, wie die Tochter ihrer Mutter erklärt.

Um gegen ihr Kuh-Sein anzukämpfen, geht die junge Frau ins Steakhaus. Aber auch durch Buttermassagen soll ihre Seele und die all der künstlich besamten Kühe geheilt werden, außerdem ihre Mutter, die freilich den Verdacht hat, es handle sich bei der Frauen-Kuh-Kommune um eine Sekte. Sind das die Bacchantinnen des Euripides, die im Wahn Pentheus zerreißen, weil sie ihn nicht erkennen? Der Kentaurin jedenfalls tut das „Zerrissenwerden“ – Abschneiden des großen Penis – gut, Mutter und Tochter scheinen fortan glücklich zu leben.

Die 1988 geborene Satoko Ichihara dreht hier einiges ins Legendäre und Absurde, scheut keine Drastik und Übertreibung. Am Rande ihres „Bakchen“-Stückes treibt sich Kritik am Fleisch- und Milchkonsum herum, auch Kritik an der Ehe, bei der die Frau den Haushalt führt und für Sex zur Verfügung zu stehen hat. „Ich bin ein Bügelbrett“, klagt die Mutter, ein pfiffiges Bild. Aber warum wird sie, während sie überm Brett hängt, auch noch von ihrer Zentaurentochter penetriert? So laufen sich Provokationen tot.