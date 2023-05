Die Asche, das Meer, der Mond

Von: Marcus Hladek

Er wird doch nicht die Skulptur zum Fußball machen? Wilfried Fiebig © Wilfried Fiebig

Wilfried Fiebigs „Monolog einer Zwiebel“ nach Neruda im Gallus-Theater

Wilfried Fiebig ist eines der zwei Häupter der Gesamtkunstwerk-Schmiede „Ensemble 9. November“. Bildender Künstler und Philosoph zugleich, stellen uns seine am Denken Hegels geschulten Bühnenarbeiten nicht selten vor Übersetzungsaufgaben, um sie entschlüsseln zu können. „Monolog einer Zwiebel“ etwa beruht auf Einzelgedichten und dem lyrischen Gesamtwerk des Chilenen Pablo Neruda (1904-1973), den die Literaturwissenschaft als wortgewaltigen Dichter, Stimme und Gewissen Lateinamerikas im 20. Jahrhundert schätzt. Sehr reduziert gesprochen, gelten das Einbrechen der politischen Dimension in die Dichtung Nerudas und späterhin das Zurücktreten des Politischen als die Zäsuren, die die Entfaltung seiner Lyrik gliedern.

Fiebig übersetzt sich diese Wendepunkte in Begriffe Hegels, der seinerzeit, die Romantiker vor Augen, einen Kampf von poetischer und prosaischer Vorstellungsweise toben sah. Für Fiebig ist Nerudas Lyrik, von der puren und surrealen Poesie bis zum politischen Engagement und zurück in die Synthese, geprägt von der Auseinandersetzung mit der „Welt des sich entfremdeten Geistes“: ein gedoppeltes Bewusstsein bis ins Einzelgedicht hinein. Fiebigs Textgrundlage und das Bühnenereignis werden so, laut Untertitel, zur „musiktheatralischen Schälung der poetischen Zwiebel“.

Ein Film, der heimleuchtet

So weit die zeilenfressenden Abstrakta, ohne die das sinnlich Gegenwärtige auf der Bühne nur zerstreutes Sinnenflackern statt Sinn ergäbe. Was also zeigt uns Wilfried Fiebig, der hierbei auf vielerlei vertraut: eigene Bühnenkunstobjekte und Kostüme, einen im leeren Fußballstadion gedrehten Film (Jörg Langhorst), Darstellerin Katrin Schyns und Darsteller Richard Köhler, dazu Live-Musik von Theodor Köhler (Piano) mit Stefan Weilmünster (Saxofone, Klarinette) und Johanna Greulich (Sopran)? Während das diffuse Lichtdesign Johannes Schmidts für die Innerlichkeit einsteht, leuchtet uns der Film eher mit dem Prinzip Außenwelt heim.

Neruda nannte das Gesamt seiner Poesie ein „zähes Skelett aus Worten“. Wenngleich Fiebig in Rezitation, Gesang und Melodie oft die gleichen Verse wiederholen lässt, ums sie uns nahezubringen, birgt die sinnliche Überwältigung tatsächlich die Gefahr, dass diese Verse als Hauptakteur nur so an uns vorüberfließen. Es finden sich wichtige Metaphern und Motive Nerudas darin wie die Asche, das Meer und die Schifffahrt. Präkolumbianische Namen stehen neben solchen der Eroberer. Immerzu werden der Mond und der Schwan besungen, wenn nicht gerade der kühl-sachliche Ton vorherrscht.

Schwarze Anzüge greifen die heitere Zuwendung zu den Alltagsdingen in Nerudas „Elementaren Oden“ auf (auch daher die Zwiebel), und hier und da zeitigt die Naturlyrik Anflüge vom „Sonnengesang“ des Franziskus. Von der Atacamawüste ist die Rede, von Ecuador und, natürlich, vom Frieden für alles und jedes – in einem atmenden Duktus gleich jenem Walt Whitmans, der den Einbruch der prosaischen, der politischen Welt übersteigt. Eins von vielen Werken Fiebigs, die man sich am besten mehrfach zu Gemüte führen sollte.

Gallus-Theater, Frankfurt: 13., 14. Mai. www.gallustheater.de