Deutsch-georgisches Theater in Marburg: „Warum das Kind in der Polenta kocht“ – Bilder für den Schrecken

Von: Judith von Sternburg

„Warum das Kind in der Polenta kocht“ am Hessischen Landestheater Marburg: Hier in der Kammer der Zähne (siehe Fries an der Wand). Foto: Jan Bosch © Jan Bosch

„Warum das Kind in der Polenta kocht“, eine starke deutsch-georgische Koproduktion in Marburg.

Nino Haratischwili hat selbst als Dramatikerin angefangen und einmal erklärt, ein großer Vorteil des Roman-Schreibens sei es, dass keine Regie sich zwischen sie und ihr Werk stelle. Geniert euch ein wenig, ihr Theater. Aber sie genieren sich gar nicht, sondern schauen lieber zu, dass sie auch die immens wirkungsvollen Romane Haratischwilis auf die Bühne bekommen. Gewiss täte ich das auch, wenn ich ein Theater wäre.

Diesmal aber geht es um Haratischwilis Expertise bei allem, was hier zur Rede steht: die Bühnenadaption eines anderen Romans, eine deutsch-georgische Kooperation. Die Schriftstellerin, 1983 in Tbilissi geboren und heute in Berlin lebend, hat den berühmten autobiografischen Roman ihrer rumänisch-schweizerischen Kollegin Aglaja Veteranyi, „Warum das Kind in der Polenta kocht“, selbst für die Bühne adaptiert. Sie hat eine Zusammenarbeit zwischen dem Hessischen Landestheater Marburg und dem Royal District Theatre in Tbilissi angezettelt. Und sie führt Regie. So dass – neben allen anderen fesselnden Seiten dieses Abend – auch interessant ist zu sehen, wie sich die Romanautorin selbst einen Roman auf der Bühne vorstellt. „Warum das Kind in der Polenta kocht“ ist weit entfernt von einer Nacherzählung. Theatertext und Ausführung sind stattdessen kühn und selbstständig: zwei Stunden über das Fremdsein, das spannende, das unbehagliche, das beinharte und das bedrohliche Fremdsein, zwischen Sprachen, gesellschaftlichen Konstellationen und innerhalb einer Familie. Ein Mantra des Abends: „Schreib das in dein Buch, aber nicht, dass er getrunken hat, und auch das mit deiner Schwester nicht.“

„Warum das Kind in der Polenta kocht“ ist ein harter Roman und hart auch auf der Bühne. Unendlich zart aber dargeboten. Baia Dvalishvili, Anano Makharadze und Nata Murvanidze sind von georgischer Seite dabei, von deutscher Saskia Boden-Dilling, Anke Hoffmann und Anna Rausch. Sechs Frauen, durch die es überraschend einfach und selbstverständlich wird, auch von sexuellem Missbrauch zu erzählen, überhaupt von Gewalt und ohnehin von prekären Verhältnissen aller Art. Es ist verspielt, ohne albern zu sein, wie außergewöhnlich.

Hilfreich ist das auf den ersten Blick kuriose und irgendwie selbstgebastelt wirkende Bühnenbild von Julia B. Nowikowa, eine possierliche Drehbühne mit sechs Tortenstückkammern, die so unterschiedlich grell und unwahrscheinlich sind wie Camilla Daemens Kostüme. Als bräuchte es viele Masken, um nicht nur vom Zirkus, sondern eben auch vom Schrecken einer Kindheit zu erzählen. Braucht es gewiss, funktioniert ausgezeichnet, jetzt geht es ganz leicht und entspannt voran. Die Zweisprachigkeit (mit deutschen Übersetzungen auf zwei Bildschirmen) wirkt menschenverbindend.

An Klavier und Keyboard Nestan Bagration-Davitashvili mit milde treibenden Tönen. Nur Haratischwili selbst sorgt für Stockungen, Pausen, Satzwiederholungen, aber mit einem Zeitgefühl, das ernsthaft die Dringlichkeit befördert.

Landestheater Marburg, Großes Tasch: bis 28. April. www.hltm.de