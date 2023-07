„Der zerbrochne Krug“ in Heppenheim: Dem Publikum wohlbekannt

Heppenheimer Festspiele

Von Judith von Sternburg schließen

Kleists Geniestreich „Der zerbrochne Krug“, trefflich bei den Heppenheimer Festspielen.

Fast alles, was es über den Menschen zu erfahren gibt, steht in Heinrich von Kleists „Zerbrochnem Krug“ schon geschrieben. Dass er ein Lumpenkerl ist, ein Feigling und Anpasser und eine arme Wurst, und dass es sein Misstrauen ist, das ihn ruiniert, und dass der, der nüchtern und brav ist, zwar seinen Platz finden wird, aber sympathisch macht ihn das nicht. Tatsächlich betrifft das im Stück alles Männer, die Frauen sind origineller und unberechenbarer. Das Klischee weiblicher Aufopferungsbereitschaft kippt bei Kleist in eine fantastische Radikalität, egal ob Marthe Rull einen tiefsinnigen Krug verteidigt oder ihre Tochter den Mann, für den sie sich entschieden hat. Kleist träumte dabei seinen privaten Traum vom bedingungslosen Vertrauen, aber 215 Jahre später kann man sich davon immer noch mitreißen lassen.

Im Heppenheimer Amtshof funktioniert das ausgezeichnet. Ein grandioser Spielort, der nach großer Sanierung regelrecht strahlt. Das Publikum sitzt wieder unter freiem Himmel, riskant, aber wunderschön. Intendantin Iris Stromberger versucht hier unter Beteiligung der Familie – so war das in Heppenheim schon immer – seit 2022 einen Neustart. Nach Ken Ludwigs Boulevardklassiker „Otello darf nicht platzen“ ist der „Krug“ die zweite Eigenproduktion der Spielzeit.

90 Minuten am Stück, das ist extrem kurzweilig, ein bisschen schade ist es auch, weil Kleistscher Fanatismus sich immer auch in den überlangen Reden niederschlägt. Aber die hohe Dosis ist intensiv. Der Amtshof, nun also ganz ohne Einbauten und picobello, geht perfekt in die Huisumer Gerichtsstube über, die Ingo Schöpp urig eingerichtet hat. Uli Pleßmann ist ein Bilderbuch-Richter, aber schwer demoliert. Auch zeigt Pleßmann keinen Großschauspieler, der den alten Adam mimt, er ist wirklich ein in eine verzwickte Lage geworfener Mensch. Der Gerichtsrat Walter, Robert Menke, der wie der Komtur aus „Don Giovanni“ auftritt, kann auch ganz unbescholtene Menschen im Publikum an ihre Fahrlässigkeiten erinnern. Pleßmanns Adam kringelt sich, er hofft, er macht sich nach Art von Missetätern unsichtbar und lässt seinen etwas törichten Blick harmlos schweifen.

Ist es nicht arg, mit so einem auch noch Mitleid zu haben? Es gehört dazu. Zumal Regisseurin Iris Stromberger, die außerdem noch die energische Frau Marthe spielt, dafür sorgt, dass Eve, Elinor Stromberger, herzzerreißende Auftritte bekommt. Noch nie eine Träne vergossen, wenn Eve den Holzkopf Ruprecht, Fabian Stromberger, anfleht, den Mund zu halten und ihr zu vertrauen, diesmal aber schon. Nein, das ist kein Kriterium, aber es ist auch nicht nichts. Groß auch Elinor Strombergers bebender Ausbruch, als die Wahrheit an den Tag kommt und Eve gegen alle Schlechtigkeit der Welt anschreit.

Im Rahmen der Gerichtsverhandlung sagt Margit Schulte-Tigges als fragile Frau Brigitte aus, dem Darmstädter und Mainzer und überhaupt dem Publikum wohlbekannt. Saskia Huppert ist die grob-zarte Magd Liese.

Mit dem Ende hadert das Heppenheimer Ensemble wenig, setzt aber noch einen schönen Akzent: Der geschmeidige Schreiber Licht, Sebastian Muskalla, der eigentliche Gewinner, setzt sich als künftiger Richter genüsslich in den Stuhl. Huisum wird mit ihm im Amt nicht zu einem schöneren Ort werden.

Heppenheimer Festspiele: 1.-6., 15.-19. August. festspiele-heppenheim.de