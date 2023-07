„Der Geizige“ bei „Barock am Main“ – Der hessische Gollum

Von: Sylvia Staude

Prost: Die Damen denken nicht dran zu sparen, weil der Geizhals es so will. Foto: Andreas Malkmus © Andreas Malkmus

Die Frankfurter Volksbühne gibt als Sommerprogramm unter freiem Himmel einen saftigen „Geizigen“.

Nicht wirklich am Main, sondern im Hof der ein gutes Stück vom Fluss entfernten ehemaligen Höchster Porzellan-Manufaktur, aber sonst mit vielen Vorteilen wie laue Luft, Bratwürste, Sekt und Selters, großartige Kulisse (das alte Fabrikgebäude), findet jetzt wieder „Barock am Main“ statt, das Sommerprogramm der Volksbühne. Diesmal ist „Der Geizige“ dran, in einer prallen hessischen Fassung von Rainer Dachselt, die noch viel weniger Blätter vor den Mund nimmt als das Molière-Original. Das Ensemble babbelt sich die Fransen, auf dass sich ganz Frankfurt schepp lachen kann.

Selbstverständlich muss Michael Quast die Titelrolle übernehmen, aber allesamt stehen die zehn Akteure und Akteurinnen nicht zurück, was das herzhafte, trotzdem genaue Auftragen betrifft in dieser Geschichte vom krankhaften Geizhals – hier heißt er Herr Krall –, der von den anderen fröhlich hereingelegt wird. Da gibt er zuletzt, seinen Schatz im Arm, den hessischen Gollum.

Sarah Groß hat diesmal Regie geführt, sich für jeden und jede auch ein Bewegungs-Leitmotivchen ausgedacht, während Katja Reich fast schon Masken aufschminkt. Reizend der Kringel/Pickel auf Kralls Nase, als rümpfe er sie beständig. Und was müssen Elisa und Marianne, Randi Rettel und Pirkko Cremer, zum Backsteinerweichen heulen, weil sie jemanden heiraten sollen, den sie nicht lieben. (Dafür liebt Elise diesen Speichellecker Walter, Dominic Betz). Wie wuselt Dienerin Georgette allgegenwärtig herum, Ulrike Kinbach. Was für ein Bilderbuch-Fatzke ist Kralls Sohn Martin bzw. „Maddin“, Jochen Döring. Alexander J. Beck wechselt geschmeidig vom Koch zum Kutscher und zurück. Madam Sofie, Stefani Kunkel, kann gar nicht fassen, wie geizig Krall ist. Aber dann kommt ja einer, der Geld verteilt und zur Melodie von „Funiculì Funicolà“ beschwingt singt: „Es ist genug für alle da“. Eric Lenke ist als Gutwirt ein großzügiger Deus ex machina.

Großzügig, das ist auch ein gutes Stichwort für diesen Abend, an dem zwar eine der Figuren fabelhaft geizig ist, aber sonst weder mit barockigen Kostümen (Salima Abardouch), noch Schminke, noch Lockenperücken, noch Grimassen, schon gar nicht mit Beschimpfungen geknausert wird. Groschepetzer, Erbsezähler, Knicker, Sparbrötsche und, am besten vielleicht, Äppelwoiverdünner – hier können Eigeplackte und Hiesige, also echte Hessen, Schmähkultur lernen.

Barock am Main, Frankfurt-Höchst: Termine bis 13. August. www.volksbuehne.net