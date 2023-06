„Der Club der toten Dichter“ in Bad Vilbel – O Captain! Mein Captain!

Von: Judith von Sternburg

„Der Club der toten Dichter“ bei den Burgfestspielen: Unterricht bei Mr. Keating. Foto: EUS/Burgfestspiele © EUGE SOMMER

„Der Club der toten Dichter“, quicklebendig bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel.

Vor mehr als 30 Jahren erzählte „Der Club der toten Dichter“ im Kino eine alte Geschichte wieder neu, in einer wirkungsvollen Handlung, die – wie schon der Name andeutet – das Konservative und eine eventuell bessere Zukunft entschlossen verband. Die Schurkin der Handlung ist entsprechend nicht die Rückwärtsgewandtheit – Lord Byrons Gedichte führen hier zu euphorischen Anwandlungen –, sondern die Konformität. Nein, konform war Lord Byron allerdings nicht.

Tom Schulmans Drehbuch war in der damals von Joern Hinkel und Tilman Raabke erstellten Bühnenfassung vor zwei Jahren in der Stiftsruine von Bad Hersfeld zu sehen. Auf den funktionstüchtigen Text greifen jetzt auch die Bad Vilbeler Burgfestspiele zurück. Milena Paulovics führt Regie in dieser fast reinen Jungsgeschichte, in der das Tempo stimmt, die Burschikosität nicht peinlich wirkt – jedenfalls nicht peinlicher, als Burschikosität immer ist – und das Personal so laut, frech und beweglich, dass zum Beispiel sechs eindeutig erwachsene Schauspieler problemlos eine ganze Klasse Halbwüchsiger darstellen können. Und obwohl doch die meisten von uns die Geschichte kennen dürften, staunt das Publikum genau so wie die Klasse und hängt Mr. Keating an den Lippen, um zu erfahren, was er sich nun wieder ausgedacht hat.

Ralph Hönicke ist das in Vilbel, ein netter Mann und „Captain“, der den Jugendlichen gute Stichworte gibt (Robin Williams im Film war natürlich als Mensch und Star raumverdrängender). Die sechs von der Schulbank werden im Laufe des Abends immer individueller, im Zentrum Friedemann Eckert als Tod Anderson, der unsichtbar sein möchte (klappt nicht), und Sebastian Zumpe als Neil Perry, der Schauspieler werden möchte, was an dem beinharten Einspruch des Vaters scheitert. Steffen Weixler ist der durchgeknallte Charlie, Jonah Winkler der schockverliebte Knox, Poki Wong und Max Böttcher laufen als Meeks und Cameron friedlich und ein bisschen als Nerds mit. Alice von Lindenau und Fee Zweipennig machen die Frauenrollen unter sich aus.

Pascale Arndtz’ Ausstattung kann die Gegebenheiten in der jedes Jahr noch ein wenig adretteren Festspielbühne nutzen, die sich als altes (dann aber nicht ganz so altes) Gemäuer eines amerikanischen Eliteinternats vorzüglich macht. Vor allem aber auch vorzüglich genutzt wird. Hinreißend wie die Jungen ins Freie sausen und von einer Sekunde zur anderen Nachtstimmung herrscht. Und wie am Ende die kleine Shakespeare-Szene – Neils kurzes und letztes Glück – mit einem grandiosen Theatertraumlicht übergossen wurde.

Im Laufe der Aufführung tauchte dann noch der Vollmond auf, der helle Wahnsinn.

Burgfestspiele Bad Vilbel: bis 3. September im Programm. kultur-bad-vilbel.de