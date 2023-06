„Das Tove-Projekt“ am Schauspiel Frankfurt – Sie möchte einfach nur schreiben. Und lesen

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Sarah Grunert als Tove beziehungsweise Romanfigur Lise mit ihrer kleinen Tochter. Foto:Thomas Aurin © Thomas Aurin

„Das Tove-Projekt“ am Schauspiel Frankfurt widmet sich der Dichterin Tove Ditlevsen, kommt aber nicht in Fahrt.

Es ist verblüffend, dass aus so schlanken, intensiven und spezifischen Büchern ein so breiter, zäher und allgemeiner Theaterabend werden kann. Er fordert Raum ein, zeitlich und platzmäßig, und das kommt einem auch zunächst richtig vor, geht es doch um eine Frau, die in einer Zeit, als Frauen Mütter und Gattinnen zu sein hatten, ein Genie und eine Dichterin war.

Die Dänin Tove Ditlevsen, 1917 in einer Kopenhagener Arbeitergegend in einfache Verhältnisse geboren, mit 14 von der Schule genommen und in eine Stelle als Dienstmädchen gegeben, schreibt mit 17 ein Gedicht, das sie drei Jahre später zu einem frühen Geheimstar macht, als es 1937 in einer Literaturzeitschrift erscheint. Sie ist mehrmals verheiratet, bekommt mehrere Kinder, gerät in dramatische Medikamentenabhängigkeiten, leidet unter Psychosen, verbringt viel Zeit in Kliniken. Sie versucht vergeblich, sich das Leben zu nehmen. Sie nimmt sich das Leben. 1976, da ist sie 59 Jahre alt.

Wenn es ihr möglich ist, schreibt sie, erzählt in schmalen Romanen und Erinnerungsbänden von ihrer Kindheit und Jugend, ihren Ehen, ihren Abtreibungen, ihrer Sucht, ihren Suizidgedanken. Die sogenannte Kopenhagen-Trilogie – „Kindheit“, „Jugend“, „Abhängigkeit“, 1967/70 auf Dänisch erschienen – sowie der Roman „Gesichter“ (1968) gehören zu den Büchern, mit denen der Aufbau Verlag seit wenigen Jahren eine sensationelle Tove-Ditlevsen-Wiederentdeckung lanciert. Die vier Bücher sind nun die Grundlage für „Das Tove-Projekt“ am Schauspiel Frankfurt.

Ein polnisches Team inszeniert, von Joanna Bednarczyk ist die Theaterfassung (und von Olaf Kühl die deutsche Fassung, für die er Ursel Allensteins Buchübersetzungen verwendete). Regie führt Ewelina Marciniak, die 2021 mit ihrer „Jungfrau von Orléans“-Lesart am Nationaltheater Mannheim Aufsehen erregte und damit unter anderem zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Tove Ditlevsen ist Sarah Grunert, die Feinsinn und Intuition zu bieten hat, eine immense Portion Selbstironie – die schönste und traurigste Art, mit Verzweiflung umzugehen – und eine umwerfende Spontaneität, die sie in den eingeschobenen improvisierten Szenen auch benötigt. In Unterwäsche an der Rampe kommt sie von der Unsicherheit der Schriftstellerin auf die Unsicherheit der Schauspielerin, spricht darüber, dass sie das ja nicht machen müsste, spricht über die Angst und den Wunsch, sich auszudrücken. Spricht darüber, dass sie etwas tut und Hunderte im Saal fällen flugs ihre Urteile. Ihr Ansatz, sagt sie, sei vielleicht nicht radikal genug, es gebe, sagt sie, sicher Radikaleres als einen Monolog in Unterwäsche, sie sei auch nicht radikal, aber in ihrer Vorstellungskraft sei sie es schon. Man glaubt ihr jedes Wort. Den Balanceakt zwischen Blamage und Selbstöffnung, eine Schauspielerin beherrscht ihn viel besser als eine Schriftstellerin, auch wenn dieser Unterschied hier nicht gemacht wird. An schauspielerischer Hingabe mangelt es jedenfalls nicht.

Aber auch, wenn die Szene Grunerts Alleinsein gegenüber den fast 800 im Saal und in den endlosen Weiten des Schauspielhauses gewiss vergrößern soll, so erweist sich die Bühne doch als zu groß. Denn soll auch der Mensch winzig sein, so sollen doch Text und Szene nicht verhallen. Schon lange wirkte die Bühne des Schauspielhauses nicht mehr so sinnlos gewaltig wie in diesem Dreistünder, der doch ein Kammerspiel ist, wenn man ihm wohl will.

Marciniak und Grzegorz Layer haben den Boden als bescheidene Dünenlandschaft gestaltet, jedenfalls gibt es ein paar Wellen und etwas staubigen Sand. Eindrucksvoll ein Eingangsbild, das Toves Mutter, die wunderbar pragmatisch auftretende Katharina Linder, als Vermeers „Dienstmagd mit Milchkrug“ zeigt, aber charakteristisch für die Inszenierung, dass es bis auf persönliche Assoziationen – früher war alles anders und noch bei Ditlevsens war fließendes Wasser ein Dauerthema (eine Dusche als langjähriger Wunschtraum) – folgenlos bleibt. Nachher dann, sozusagen als Gegenstück, wird ein schönes Badezimmer hereingerollt.

Es gibt zwischen den Dünen ein flaches Wasser zum Planschen und Lagern, zur Rückkehr nach der Pause sieht man Grunert bei einer Tätigkeit zwischen Teller- und Goldwaschen. Das Vage von Marciniaks Bilderwelt, dazu zeitlich einigermaßen passende Kostüme von Julia Kornacka, ist aber diesmal kein Gewinn, es macht beim Zuschauen nicht wach und den Horizont nicht weit, sondern beliebig. Umso irritierender angesichts von Texten, die so überaus konkret sind, und einer beherzten Hauptdarstellerin, die erst recht überaus präsent ist, ein ganz bestimmter Mensch, Sarah Grunert, die mehr als willig ist, Tove Ditlevsen zu vertreten.

Die Handlung kommt ruckhaft voran, von Mann zu Mann, Klinikaufenthalt zu Klinikaufenthalt, Aussprache zu Aussprache, das ist kein Problem, aber auch kein Vorteil. Verloren geht die Unmittelbarkeit, alles eine Spur unecht, angespannt. Frauen, die sich jubelnd wiederbegegnen, Männer, die sich prahlend auf die Brust schlagen, das gibt es alles, und das Leben von Tove Ditlevsen war eine grauenhafte Anstrengung. Aber so erzählt sie es nicht. Tatsächlich ist es die besondere, im Kontrast zum Erzählten entspannt wirkende Kraft der Ditlevsen’schen Sprache, die sich auf der Bühne überhaupt nicht transportiert. Fatale Folge: vieles wirkt banal, und wenn Sebastian Kuschmann als Gert (aus „Gesichter“) sich neckisch für den Geruch der Füße seiner Frau interessiert, dann tun sich ernsthaft Zweifel an der Szenenauswahl auf. Beziehungsweise: Man begreift, dass einem diese Menschen für so abgeschmackte Späße nicht nahe genug gekommen sind, nicht einmal Tove selbst, die in „Gesichter“ Lise heißt, einen aber als Sarah Grunert immer noch am meisten mehr interessiert.

Und obwohl die Inszenierung sich um mehrere Ebenen bemüht, entfalten sie sich nicht: hier die Ditlevsen-Szenen, da die Szenen, in denen das Ensemble improvisiert. Vor allem Frauenschicksal wird dabei reflektiert, Grunert und Linder treffen sich mit Anabel Möbius und Caroline Dietrich am Strand und plaudern. Die Männer, neben Kuschmann Uwe Zerwer als Vater und erster Mann Viggo F., Stefan Graf als Toves unglücklicher Bruder Edwin, Andreas Vögler als nichtsnutziger zweiter Mann Ebbe, bieten, gut gespielt, aber fast schon zu klassisch zusammengerafft, weitgehend alles, was unter toxischer Männlichkeit zu verstehen ist: die mehr oder weniger subtile Abwertung, das giftige Lob und das freundliche Niederboxen. Tove selbst wird zwischen Haushalt, Kind und Arbeit zermahlen. Sie sagt (als sie wieder schwanger ist): „Ich möchte nicht, dass etwas mit mir geschieht, das ich nicht will.“ Sie sagt (als sie zu Tode erschöpft ist): „Lasst mich in Ruhe. Etwas anderes habe ich nie gewollt. Ich interessiere mich nicht für die Welt. Ich möchte einfach nur schreiben und lesen, ich möchte einfach nur ich selbst sein.“ An diesem Abend kann das wie eine Plattitüde klingen.

Schauspielhaus Frankfurt: 5., 7., 9., 15., 16., 24. Juni, 3., 5., 6. Juli. www.schauspielfrankfurt.de