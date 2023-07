Das Ballet Revolución in der Alten Oper – Frauen lupfen und auftrumpfen

Von: Sylvia Staude

Das Ballet Revolucion. Credit: Johan Persson © Johan Person

Das Ballet Revolución stellt in der Alten Oper etwas einseitig, aber auch lässig seine Virtuosität aus.

Eigentlich müsste das aus Kuba kommende Ballet Revolución einen anderen Namen haben – zum Beispiel Ballet Diversión, was so viel bedeutet wie Spaß, Vergnügen. Denn dieser Abend dient auf eine unprätentiöse Art der Unterhaltung. Choreografisch haben sich Roclan González Chávez und Aaron Cash in der Schublade des Bewährten bedient, das ein wenig an Fernsehballett erinnert. Sie reihen nämlich gern Kunststückchen an Kunststückchen, Pirouette auf Sprung auf Hebung auf Battement. Musikalisch begleitet eine Band geschmeidig, wenn auch bisweilen etwas laut. Es gibt von Weston Foster und Rachel Matthews ebenfalls live gesungene Hits zu hören wie Adeles „Hello“, Stings „Roxanne“, James Browns „It’s a Man’s World“.

Nicht zum ersten Mal ist das Ballet Revolución jetzt in Frankfurts Alter Oper zu Gast, diesmal handelt es sich immer noch um der Pandemie geschuldete Nachholtermine.

Die Musiktradition der Insel ist seit Wim Wenders’ Dokumentation „Buena Vista Social Club“ weltberühmt. Weniger bekannt ist, dass Kuba eine stolze Tradition der Ballettausbildung hat, dass kubanische Tänzer und Tänzerinnen auf westlichen Bühnen in klassischen Rollen glänzen, und sie so gefragt sind, dass sie beschlossen haben, nicht mehr zurückzugehen in ihre Heimat.

Das Ballet Revolución reist mit sechs Tänzerinnen und vierzehn Tänzern, was dann doch erstaunlich ist. Denn diese Art von Unterhaltungstanz, der überwiegend auf Ensembleformationen setzt, kaum auf Soli, ist in der Regel halb-halb besetzt. Doch diese Show setzt weniger auf Finesse als auf Muskelkraft und äußerst wohlgeformte (gern auch mal nackte, schweißglänzende) Oberkörper – was nicht heißt, dass diese Tänzer nicht technisch bis in die Finger- und Fußspitzen perfekt sind. Die Tänzerinnen sind es außerdem auf Spitzenschuhen.

Die sechs Frauen werden allerdings choreografisch recht stiefmütterlich behandelt. Selbst bei einem Song wie „Roxanne“ hat man das Gefühl, dass sie die Deko zu den auftrumpfenden Männern sind. Und wenn die Kerle sie hochlupfen, gibt es Szenenapplaus fürs ein wenig kraftmeierische Heben. Wenig verwunderlich, dass „It’s a Man’s World“ zu den gespielten Titeln gehört. Es wäre von einer solchen Show zuviel verlangt, diese Botschaft ironisch zu brechen.

Schwung und eine beabsichtigte sexy Energie vermittelt eigentlich der ganze Abend, unermüdlich die Ensembles, die präzise gereihten Gruppen. Zu balletösen Armhaltungen gibt es kesse Hüftschwünge, der klassische Sprung, wie man ihn auch in „Schwanensee“ sehen könnte, wird ab und zu ergänzt mit artistischen Salti, sogar Hip-Hop-Bewegungen. Es ist ein unbeschwerter Mix, ein Ausstellen von lässiger Virtuosität, ein Tanz um des Tanzes willen, der nichts erzählen will. Wie bei einem Konzert ist die Zugabe schon einkalkuliert, das Publikum lässt sich auch nicht lumpen.

Alte Oper Frankfurt: Termine bis zum 16. Juli. www.bb-promotion.de