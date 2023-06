Compagnie XY mit „Möbius“ in Wiesbaden – Schwupps, schon sind sie oben

Von: Sylvia Staude

Fliegen, Fangen usw.: „Möbius“. Foto: Christophe Raynaud de Lage © Christophe Raynaud de Lage

Die Compagnie XY bringt die Zirkus- mit der Tanzkunst zusammen in „Möbius“.

Als sie zu Beginn nach und nach auf die Bühne des Wiesbadener Großen Hauses kommen, sich hinstellen, still das Publikum anschauen, denkt man: meine Güte, sind das viele. Schon ein bisschen später begreift man: Die Compagnie XY sind so viele, 20 Personen, weil die Kunst- und Zirkusstücke, die sie in der Choreografie „Möbius“ zeigen, zahlreiche helfende, auffangende, katapultierende, stützende, stabilisierende Hände (und Arme) benötigen. Das Motto der Truppe lautet denn auch: „Alleine kommen wir schneller voran. Gemeinsam kommen wir weiter.“ Letzteres ist aber abzuwandeln: Gemeinsam kommen wir höher und fliegen weiter.

Die französische Compagnie XY versteht sich als Künstlerinnen- und Künstlerkollektiv, für diese fünfte Produktion hat man sich mit dem Choreografen Rachid Ourumdane zusammengetan. Natürlich dominieren in „Möbius“ die Zirkuselemente, schon weil sie das Spektakuläre, das Atemberaubende an diesem 70-minütigen Abend sind – und weil sie immer schön einzeln beklatscht werden, obwohl der Tanz, die feinen Gruppenverschiebungen und bewegten Strukturen keineswegs unterbrochen werden. Doch hat der „Zirkus“ keine Hilfsmittel, noch nicht mal Glitzerkostüme, es gibt nur die zuerst durchweg schwarz gekleideten Körper. Kräftige Körper, Männer, sie müssen bis zu drei andere Menschen er-tragen. Zarte Körper, Frauen, aber nicht nur, sie klettern behände nach oben oder werden von den anderen hochgeschleudert.

Das Spektakuläre, das sind zum Beispiel bis zu vier Personen aufeinander stehend, auf den Schultern des jeweils Vorhergehenden. Dann umkippend – aber keine Sorge, die vielen Hände und bergenden Arme sind immer zur Stelle. Oder eine Drei-Personen-Pyramide wird auf dem Boden abgelegt, dann wieder in einer fließenden Bewegung aufgerichtet. Oder eine Person steht in einer Schleuder aus Händen – schwupps, schon landet sie nach einem Salto oben. Man kennt das aus dem Zirkus, aber man kennt es nicht in dieser Fülle der Variationen und nicht über mehr als eine Stunde.

Zwischendurch ertappt man sich beim Versuch auszurechnen, wie viel Gewicht die Untensteher im Laufe dieses Abends insgesamt stemmen müssen. Wie oft die durch die Luft Fliegenden, Wirbelnden zielgenau und in der Balance landen müssen. Unsereins würde schwindelig werden. Ziel dieser ganz außergewöhnlichen Compagnie ist die Verbindung der Zirkus- mit der Tanzkunst. Erstere wird dadurch auf die Theaterbühne geholt, zweitere, sich ohnehin ständig erweiternd, wird nochmals vielfältiger.

Bühnenbild gibt es keines, hinten im Dunkeln sieht man (Theater-)Sachen rumstehen. Aber am Ende öffnet sich das hohe Tor zum Warmen Damm, zu einer Statue, ins Grün. Der Schlussapplaus und Jubel, der das Große Haus nun erfüllt, muss bis zum Wiesbadener Bahnhof zu hören sein.