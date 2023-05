Der Künstler in Action als Plädoyer für die Willensfreiheit

Von: Marc Hairapetian

FR-Autor Marc Haurapetian mit dem „Clockwork Orange“-Ensemble der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das am Berliner Ensembe derzeit für Furore sorgt. Von links nach rechts: Anna Koellner, Maeve Metelka, Marc Hairapetian, Laura Talenti, Marc Brenner und Leonard Pfeiffer. © Marc Hairapetian

„Clockwork Orange“ zeitlos genial und aktueller denn je: Anthony Burgess‘ Roman und Stanley Kubricks Verfilmung wurden Welterfolge. Nun begeistert am Berliner Ensemble eine Theaterfassung.

Berlin - „Jung sein hört auf. Aber jung sein, das ist auf so eine Art wie ein Tier sein“, sagt im Schlusskapitel, das in der US-amerikanischen Ausgabe gestrichen wurde, der ehemalige Gangleader Alex DeLarge in Anthony Burgess’ berühmtesten Roman „Uhrwerk Orange“ (Originaltitel „A Clockwork Orange“, 1962). Dementsprechend schuf Stanley Kubrick in seiner gleichnamigen Verfilmung 1971 eine der ikonografischsten Eröffnungssequenzen der Filmgeschichte.

Zu der wuchtig-bedrohlichen Synthesizer-Musik von Walter Carlos (nach einer Geschlechtsumwandlung heute Wendy Carlos), der Henry Purcells „The Queens Funeral March“ (1695) zugrunde liegt, blickt der einen Bowler und künstliche Wimpern tragende Malcolm McDowell geradezu diabolisch in die Kamera, bis diese zurückzoomt und ihn in der Korova-Milchbar neben seinen „Droogs“ Pete (Michael Tarn), Georgie (James Marcus) und Dim (Warren Clarke) sitzend zeigt. Sie sind bereit für eine lange Nacht mit dem „guten, alten „Rein-Raus-Spiel“ (gemeint ist der Geschlechtsakt) und einem „dreckigen 20 gegen Einen“. In diesem Fall ist es eher ein Vier gegen Einen, was schon reicht einer jungen „Dewotschka“ (Mädchen) das Fürchten zu lehren. So richtig Horrorschau!

Malcolm McDowell schuf eine der innovativsten schauspielerischen Leistungen der 1970er

Mit seinem frechen, eindeutig zweideutigen Blick und den spöttisch gekräuselten Lippen schuf der heute 79-jährige Malcolm McDowell eine der innovativsten schauspielerischen Leistungen der 1970er Jahre. Er spielte das Böse auch als Erzähler (kongenial die deutsche Synchronisation von Jörg Pleva) attraktiv, wenn er im „Nadsat“-Jugendjargon, einer verballhornenden Mischung aus Kindersprache, dem Londoner Cockney Rhyming Slang und russischen„Slowos“ (Worten) von seinen Missetaten prahlt. Mit seiner Verkörperung des Antihelden in Stanley Kubricks stilisiert-satirischer Dystopie, die zugleich ein vehementes Plädoyer für die Willensfreiheit des Menschen ist, wurde er quasi über Nacht weltberühmt und erhielt eine Nominierung für den Golden Globe. Seitdem wird er mit jeder neuen Rolle an seiner darstellerischen Tour de Force aus Sex, Raubmord und Verehrung für Beethoven gemessen.

„Ich war quasi wie für diese Rolle geboren“, sagt der seit Jahrzehnten in den USA lebende britische Akteur beim Telefon-Interview mit dem Verfasser dieser Zeilen, „Alex ist ein Vergewaltiger und Mörder. Aber etwas, wo ich mit ihm übereinstimme, ist seine Begeisterung für Beethoven und seine Liebe zum Leben!“. Wie war die Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick? „Ich fühlte mich schon privilegiert, dass Stanley mich überhaupt castete. Er sah mich zuvor in ‚If’ von Lindsay Anderson. Seine Frau Christiane erzählte mir einmal, dass Stanley sich fünfmal die Szene anschaute, als ich meinen Auftritt vor dem Spiegel hatte, und dann sagte: „Ich glaube, dass wir nun unseren Alex haben!“ Die Dreharbeiten mit ihm waren nicht so schwierig, wie viele mutmaßten. Wir hatten eine Art Vater-Sohn-Verhältnis und ich verstand von Anfang an alles richtig, sodass er nie allzu viele Einstellungen wiederholen musste, wofür er ja als Perfektionist berüchtigt war.“

Eine Szene aus dem Film „Uhrwerk Orange“ mit Warren Clarke, Adrienne Corri, Malcolm McDowell (von links). © Courtesy Everett Collection/Imago

Kubrick wollte „Uhrwerk Orange“ eine (alb)traumähnliche Stimmung verleihen und filmte die meisten Szenen „on location“ in London aus der Fischaugen-Optik. Ferner benutzte er Zeitraffer und Zeitlupe als Stilmittel, nachdem er Toshio Matsumotos moderne Ödipus-Variante „Funeral Parade of Roses“ (deutscher Titel „Pfahl in meinem Fleisch“, 1969), der das Leben von Ladyboys aus Tokio in Pop-Art-Ästhetik filmte, mit großer Begeisterung gesehen hatte. Der Lohn für seinen Aufwand bei aller anschließenden kontroversen Diskussion - Kritikerin Pauline Kael warf „Uhrwerk Orange“ „Gewaltverherrlichung“ vor, während er für Regie-Ass Luis Buñuel „der einzig wahre Film über die moderne Zeit“ war: Sein Meisterwerk erhielt 1972 neben vier Oscar-Nominierungen den begehrten New York Critics Circle Award als „Bester Film des Jahres“ und wurde sein größer kommerzieller Erfolg: Bei Produktionskosten von nur 2 Millionen US-Dollar spielte er weltweit mehr als das 25-fache ein und erhielt schnell Kult-Status, der bis heute anhält. Neben „Asphalt Cowboy“ (1969) ist „Uhrwerk Orange“ übrigens der einzige Film, der in den USA ein X-Rating erhalten hat und trotzdem als „Bester Film“ für den Oscar nominiert wurde. Erstmals wurde hier auch das Dolby-Soundsystem in den Kinosälen eingesetzt. Der Einfluss auf die Popkultur war und ist groß: So benannte sich die Elektronik-New-Wave-Band The Heaven 17 nach einer fiktiven Pop-Combo im Film, während eine Ultra-Fan-Gruppe der Frankfurter Eintracht den Namen Droogs trägt. Der in England lebende US-Amerikaner Kubrick selbst bat den Verleih „Uhrwerk Orange“ nach der Erstauswertung, in England aus den Kinos zurückzuziehen, nachdem er und seine Familie Morddrohungen erhalten hatten. Erst nach seinem Tod im Jahr 1999 wurde er dort wieder in den Lichtspielhäusern gezeigt.

„Clockwork Orange“ sorgt im Neuen Haus für Furore

„Alles neu macht der Mai“, heißt es im Volksmund. Auch wenn man Stanley Kubricks Geniestreich schwerlich übertreffen kann, ist es Theaterregisseur Tilo Nest und Dramaturg Johannes Nölting gelungen, eine wahrhaft eigenständige und mitreißende Theaterinszenierung mit Absolventen der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch am Berliner Ensemble zu erstellen. „Clockwork Orange“ sorgt dieser Tage im Neuen Haus für Furore, die Vorstellungen sind stets ausverkauft und Alex wird u.a. von einem waschechten Wiener Madel gespielt. Die 24-jährige Maeve Metelka überzeugt mit Coolness, Verve und Abgebrühtheit, sodass es einem den Rücken hinunterläuft. Zusammen mit ihren gleichaltrigen Mitstreitern und Mitstreiterinnen Marc Brenner, Anna Köllner, Leonard Pfeiffer und Laura Talenti wechselt sie ständig die unterschiedlichen Rollen der Bühnenfassung. Will meinen: Jeder von ihnen ist mal der ständig unter Strom stehende Alex als Künstler in Action, aber auch die Droogs, der Schriftsteller F. Alexander, dessen Frau, die von ihnen „vergewohltätigt“ (wie Alex zynisch bemerkt) wird, die Polizisten, die den Protagonisten und Antagonisten schließlich schnappen, der Gefängnispfarrer („Wenn ein Mensch nicht wählen kann, hört er auf, Mensch zu sein.“) oder Dr. Bronski, der ihn der „Ludovico-Methode“ unterzieht, die Böse in Gut umwandeln soll. Letzteres ist freilich eine Art von Gehirnwäsche und durch Medikamente erzwungene chemische Kastration, die unseren kleinen Alex - im Roman ist er zu Beginn der Geschichte 15, am Ende 18 - zwar die Gewaltbereitschaft und das „Tollschocken“ (Zusammenschlagen) austreiben, aber bei ihm Übelkeit aufsteigen lässt, wenn er Musik hört und sexuelle Gelüste hat.

Mitunter im Chorus trägt die wie ein Haufen von Arbeiterameisen aneinander hängende Jugendbande die Texte vor und stimmt zusammen bei ihren Gewaltexzessen Beethovens Fünfte oder den „Funeral March for Queen Mary“ an. Das absolut karge Bühnenbild gerät durch das komplexe Spiel der fünf Akteure in Vergessenheit. Der Ensemble-Charakter am BE lebt im Wortsinn wieder auf und der Glauben an das moderne Theater kehrt beim Zuschauer zurück. In ihren in gelblicher Neonfarbe gehaltenen Kostümen sehen Alex und seine Droogs wie eine Mischung aus Till Eulenspiegel und Joker aus und verstärken den Eindruck als „Gefährliche Clowns“, wie einst die Düsseldorfer NDW-Combo Der Plan intonierte. Wenn sie in die anderen Rollen schlüpfen, werden einfach die langen Schellen ihrer Narrenkappen abgenommen. Als Requisiten dienen einzig Traktorschläuche, die sogar zur Gefängniszelle umfunktioniert werden. Diese Adaption ist viel besser als die Mitte der 1990er Jahre von Frank Castorf an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, in der einzig Herbert Fritsch als stotternder Alex, der als Skinheads im Saal randalierten, von der Bühne sprang und sich einen von ihnen griff, grandios war.

Für Regisseur Tilo Nest geht es „wie Burgess sagt, um die wilde Zeit des Teenagertums, wo der Intellekt den körperlichen Entwicklungen von jungen Menschen sehr häufig hinterherhinkt.“ Und was ist seiner Ansicht nach die Moral von der Geschichte? „Ich lese sie als eine sehr vehemente Gesellschaftskritik über die Art und Weise, wie mit jungen Menschen umgegangen wird. Insofern bleibt sie zeitlos. Für mich ist das Fazit nach wie vor die Tatsache, dass die jeweiligen Regierungen weltweit Geld in die Hand nehmen müssen, um mehr für Bildung zu tun. Die Erziehung und die Ausbildung in den Schulen sind das A und O, aber auch die Gestaltung der Freizeit in Plattenbau-Siedlungen, wie sie von Burgess beschrieben werden, sodass es Möglichkeiten der Weiterbildung und der Befriedigung von allen möglichen Gelüsten gibt.“

Die größte Herausforderung sei es für ihn gewesen, „sich von den ikonografischen Bildern des Films zu lösen“. Deswegen setzt er auch auf einen wie ein Hörspiel inszenierten Prolog der Bühnenfassung und das ursprüngliche Ende von Burgess‘ Roman, indem Alex ins Grübeln gerät und langsam erwachsen wird. Ganz im Gegensatz zum furiosen Finale bei Kubrick, wo der nach einem Selbstmord-Versuch wieder genese McDowell die Vision des „Rein-Raus-Spiels“ mit einer „Dewotschka“ vor der applaudierenden „feinen“ Gesellschaft hat. „Ich wollte von Anfang an nicht einen Alex als Hauptfigur haben“, so Nest, „auch deswegen, um in einer Gruppe von Schauspielschülern nicht den Rest zu düpieren. Ich sah sie als eine Art Chor, als ein mehrstimmiges Wesen, das versucht, uns den Roman transparent zu erzählen. Ich glaube, dass es mir in der Form gelungen ist, aus dieser Gruppe den Alex herauszuschälen und dessen Wirken und Leiden spürbar zu machen. Mir war auch schnell klar, dass ich das Ende erzählen möchte, wie Burgess es tut und nicht wie es Kubrick getan hat. Ob das etwas Positives und als eine Art von Katharsis zu bewerten ist, überlasse ich Ihrer Bewertung.“ Diese ist eindeutig positiv!

Nest ist „ein großer Fan des Films und er gehört für mich zu den besten Filmen aller Zeiten, weil er vor allem in seiner Zeit unglaublich Grenzen sprengend gewesen ist“. Wie sieht ihn das junge Ensemble, das sich bei „Clockwork Orange“ Augen und Münder selbst schwarz schminkt, um im Kollektiv das Individuelle zu betonen? Da reicht die Bewertung von „hatte einen Horror-Film erwartet und es hat mich dann nicht so umgehauen“ (Marc Brenner) über „ikonografisch“ (Anna Köllner) und „sehr gut“ (Maeve Metelka) bis zu „neben ‚Fight Club’ ist ‚Uhrwerk Orange’ mein absoluter Lieblingsfilm“ (Leonard Pfeiffer). Alle sind aber davon beeindruckt, dass man sich dem Charme eines Schurken wie Alex nicht entziehen kann und sogar „Mitleid“ (Laura Talenti) mit ihm hat, als er sich freiwillig, aber doch nichtsahnend, was sie aus ihm macht, der „Ludovico-Technik“ unterzieht.

„Uhrwerk Orange“ verdankt vermutlich seinen Titel einer Cockney-Redewendung, die Burgess in einem Londoner Pub aufschnappte: „as queer as a clockwork orange“ steht für eine sehr schräge Person. Andere leiten ihn vom malaiischen Wort „orang“ ab, das auch in „Orang-Utan“ vorkommt und so viel wie „Mensch“ bedeutet. In diesem Fall ist es dann ein „Uhrwerk-Mensch“. Beide Interpretationen laufen darauf hinaus, dass der Homo sapiens etwas Organisch-Natürliches ist (wie auch eine Orange), das man nicht mit sinnvollem Ergebnis wie ein Uhrwerk laufen lassen kann.

Tilo Nests „Clockwork Orange“-Inszenierung ist zeitlos gut

Schriftsteller und Komponisten Anthony Burgess (1917 - 1993) kann man heute leider genauso wenig mehr zu „Uhrwerk Orange“ befragen wie Stanley Kubrick (1928 - 1999). Sehr wohl aber noch vom Letztgenannten dessen rechte Hand, seinen Schwager, Executive Producer und jetzigen Nachlassverwalter Jan Harlan. Der mittlerweile 86-Jährige erinnert sich im Gespräch: „Ich kam 1969 nach England, um an Stanley Kubricks ‚Napoleon’ mitzuarbeiten. Nach sechs Monaten Vorbereitung wollte er dann in Rumänien mit Nicolae Ceaușescus berittener Armee drei große Schlachten filmen. Aber dann wurde ‚Napoleon‘ von MGM abgeblasen und wir blieben in England. Er wollte darauf Arthur Schnitzlers ‚Traumnovelle’ verfilmen und meine erste Aufgabe bestand darin, die Filmrechte zu bekommen. Aber obwohl der erste Vertrag mit Warner Bros. bereits unterschrieben war, verschob Kubrick die Verfilmung: erst 30 Jahre später erstand das Projekt wieder als ‚Eyes Wide Shut‘. Und so kam es, dass zwei Jahre nach meiner Ankunft in England, ‚A Clockwork Orange‘ mein erster Film als Kubricks Assistent wurde.“

FR-Autor Marc Hairapetian und Stanley Kubricks Executive Producer, Schwager und jetziger Nachlassverwalter Jan Harlan kennen sich seit 1999. Harlan war Produktionassistent bei „Uhrwerk Orange“. © Marc Hairapetian

Was war Harlans genaue Tätigkeit als „Assistent des Produzenten“, der kein Geringerer als Kubrick selbst war? „Meine Aufgabe bestand darin, mehr oder weniger das zu tun, was ich schon in Deutschland, Schweiz, Österreich und den USA unter anderer Flagge getan hatte - Verträge so zu organisieren, dass sie für Kunden und Käufer optimalen Wert darstellten. Ein Beispiel: Es ging um das musikalische Herzstück von ‚A Clockwork Orange’, Beethovens Neunte Symphonie, heute unsre Europahymne, also ein gewaltiges Werk mit Chor und Solisten. Ich liebte die Aufnahme von Deutsche Grammophon, mit den Berlinern Philharmonikern unter Ferenc Fricsay. Aber es war eine „Mono“-Aufnahme, die im Zuge der neuen „Stereo“-Welle in Ungnade geraten und damit aus dem Katalog der DGG gefallen war. Das war nun wiederum mein Glück: Der Film war mit „Mono-Track“ geplant. Ich konnte diese Aufnahme dann sehr günstig von DGG erwerben: Wir machten einen zweiseitigen Routine-Vertrag für 3000 DM pro Minute inklusive weltweiter Rechte - Stanley war begeistert!“

Harlan, der als Musikliebhaber Kubrick schon beim Science-Fiction-Meilenstein „2001: Odyssee im Weltraum“ (1965 - 1968) die Herbert-von-Karajan-Aufnahme von „An der schönen blauen Donau“ ans Herz gelegt hatte (ursprünglich sollte zu Weltraum-Szenen Mozarts „Kleine Nachtmusik“ erklingen), war bei den Dreharbeiten zu „Uhrwerk Orange“ am Set und betont bei aller eigenen Ästhetik, die Werktreue mit der Kubrick, der auch das Drehbuch schrieb, vorging: „Der Film folgt der Vorgabe des Romans zum Teil Wort für Wort. Gleich am Anfang hören wir Alex sagen: ‚There is me, Alex and my three droogs…‘ - genau wie im Buch.“ Burgess wiederum, der 1974 seine „Napoleon Symphonie. Roman in vier Sätzen“ widmete, machte dem Meisterregisseur ein großes Kompliment, indem er die Leinwand-Adaption als „Stanley Kubricks ‚A Clockwork Orange’“ und nicht „Anthony Burgess’ ‚A Clockwork Orange’“ bezeichnete. Und nun kann man bei der BE-Inszenierung getrost von Tilo Nests „Clockwork Orange“ sprechen und schreiben. Sie ist zeitlos gut und aktueller denn je. (Marc Hairapetian)

„Clockwork Orange“ im Neuen Haus des Berliner Ensembles wird am 8. Juni um 20 Uhr sowie ab September wieder gespielt.