„Chornobyldorf" bei Theater der Welt: Hört euch das an

Von: Judith von Sternburg

Foto: Valeriia Landar

Das Festival Theater der Welt in Frankfurt zeigt das Musiktheaterstück „Chornobyldorf“ aus der Ukraine.

Chornobyldorf“ ist eine Art zweistündige totale Unterbrechung des herkömmlichen Gangs der Dinge. Der Titel bindet zusammen, was zwar miteinander zu tun hat, aber trotzdem völlig gegensätzlich ist: Tschernobyl, die AKW-Katastrophe von 1986, und Zwentendorf, die AKW-Bauruine von 1978, als eine Mehrheit der österreichischen Bevölkerung gegen die Inbetriebnahme stimmte und die Arbeiten daraufhin beendet wurden. Das Kunstwort bietet eine kleine, zwecklose und doch im Raum stehende Utopie an: Wäre in Tschernobyl nicht in eben jenem Jahr 1978 der erste Reaktor ans Netz gegangen, hätte auch nichts passieren können.

„Chornobyldorf“ lässt seinerseits offen, was hier los ist. Es schwant einem Böses. Kunst zeigt sich jedenfalls in einer unheilen Welt mit zerstörten Wäldern und aufgewühlten Landschaften. Auch zeigt sie sich klagend, vielleicht anklagend, aber ihrerseits intakt und selbstbewusst. Das ukrainische Duo Roman Grygoriv und Illia Razumeiko hat das – 2020, vor dem russischen Überfall – ausgedacht, komponiert und eingerichtet: ein verrätseltes, attraktives Musiktheater, eine Oper ohne Handlung. „Archäologische Oper“ steht im Untertitel, „Opera aperta“, offenes Kunstwerk, schreiben die beiden noch dazu.

Im Bockenheimer Depot in Frankfurt, wo „Chornobyldorf“ beim Festival Theater der Welt seine Deutschland-Premiere feiert, sitzt sich das Publikum an zwei Seiten einer langen Laufbahn gegenüber, die Musikcombo ebenfalls auf beiden Seiten hinter sich. Ohnehin ist alles ständig in Bewegung, von überall kann die nächste Musik kommen, können die Sängerinnen und Sänger postiert sein. Zum Einsatz kommen traditionelle und präparierte Instrumente, von dem Blasinstrument Zurna und der Mongolischen Pferdekopfgeige bis zur unwahrscheinlichen Mehrtrichterposaune und einem selbsttätigen Klavier. Die Musik ist eine einlullende Mischung aus Folklore, Rock, Avantgarde. Mikrotonales spielt eine wichtige Rolle, es hat eine süchtigmachende Wirkung, auf die Grygoriv und Razumeiko ohne Scheu setzen. Technisch scheinen Ton, Bild, Bewegung teilweise aufeinander zu reagieren. Obwohl markante Darstellerinnen und Darsteller um uns herum unterwegs sind, tritt der Mensch doch zurück hinter einem mysteriösen Gesamtmechanismus (daraus zieht der Abend vielleicht den apokalyptischen, postmenschlichen Effekt).

In jeweils mit Zwischenüberschriften versehenen Bildern (Akten) setzen sie immer wieder neu an, wobei sich Elemente auch verknüpfen, Figuren wiederaufzutauchen scheinen, und ein madonnenhafter Strahlenkranz kann auch ein Akkordeon sein oder Teil einer weit vorchristlichen Maske. Auch der Ritus ist der Ritus. Egal wen oder was er betrifft, ist er ein Schreiten und Tanzen und Stehen. Im Film, im Wasser, in Trance und Trauer. Nackt oder in immer wieder wechselnden außerirdischen, fantastischen, folkloristischen Kostümen.

Das ist unbegreiflich, aber schön. Sinnlichkeit setzt sich zur Wehr gegen Not und Bedrohung. Kann man lapidar finden, ist aber intensiv und ernst.