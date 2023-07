„Brynhild“ in Worms – Große Werbepause

Von: Judith von Sternburg

Lena Urzendowsky als Brynhild und Bekim Latifi als Sigurd. © dpa

„Brynhild“ bei den Nibelungenfestspielen in Worms als Theaterpopanz.

Die monothematischen Nibelungenfestspiele am Dom von Worms häuten sich wie ein kluger Drache in jedem Sommer, indem sie seit einigen Jahren neue Variationen des Stoffs in Auftrag geben. Feridun Zaimoglu, Thomas Melle, Lukas Bärfuss – Ausflug zum ebenfalls naheliegenden Thema Luther – und im vergangenen Jahr Ferdinand Schmalz gehören zur illustren Runde der Autoren, die für die Festspiele inzwischen geschrieben haben.

In diesem Jahr wurde die Berliner Dramatikerin Maria Milisavljevic eingeladen. Pinar Karabulut führt Regie. Es geht unheimlich ab. Es ist grell, laut, lang und fordernd. Dahinter aber, na so was, zeigt sich gar nichts.

Das liegt nicht so sehr am Text. Milisavljevic erzählt in „Brynhild“ die alte Geschichte erneut von der Frau aus (das ist in Worms geradezu Pflicht, und es gibt gute Gründe dafür), aber auch von einer jungen Generation aus, die von den Älteren nach Strich und Faden benutzt und manipuliert wird. Brynhild und ihr Pendant Sigurd (den man hierzulande als Siegfried kennt) sind zu kompetenten Kampfmaschinen erzogen worden, zu schlichten Figuren in einem Spiel. Vielleicht, wie der Anfang andeutet, ist es einfach ein Computerspiel.

Eingangs sieht man in einer langen Filmeinspielung, wie Sigurd Fafnir tötet, der Sigurds Mentor Regin zufolge ein Drache ist. Tatsächlich handelt es sich aber um Ralf Moeller (in „Gladiator“ als Hagen zu sehen!), der sich stundenlang im Sommerwald aalt – alles, was irgendwie gut aussieht, dauert heute Abend stundenlang –, dann haut er Sigurd kurz und klein, dann haut Sigurd ihn kurz und klein. Nicht weil er es will, sondern weil er es soll. Erst Brynhild, gegen die er routinemäßig ebenfalls anzutreten hat – und sie gegen ihn, auch ihr hocken die Alten im Nacken, Odin und Frigga –, unterbricht das geläufige Töten und Getötetwerden, indem sie ad hoc den Zweikampf verweigert. Ist es Liebe? Vielleicht. Ist es Wut auf die Altvorderen? Auf jeden Fall.

Brynhild und Sigurd werden also vorerst ein Paar, einfach so: Gut ausgehen kann das schwerlich, aber immerhin kann man dem üblichen Verlauf eine Weile trotzen und standhalten. Lena Urzendowsky zeigt eine komplett goldene, trickfilmdrahtige Walküre und hat vornehmlich einen einzigen, grimmigen Blick zu bieten. Schaut man sich aber gerne eine Weile an. Bekim Latifi, ein sympathischer, staunender Schlaks – im Grunde der einzige Mensch weit und breit – bildet zusammen mit Urzendowsky ein perfektes Comic-Paar. Wie ein Weltraumreisender kommt er an Brynhilds kalten Hof. Er und seine Begleiter schnappen erst einmal nach Luft, aber die Kontraste, die auch an dieser Stelle plakativ angeboten werden, macht sich die Inszenierung nicht zunutze. Stattdessen wird man durch die nordischen Namen hindurch versuchen müssen, sich ein bisschen Wagner-Ring und Nibelungenlied zurechtzureimen.

Erschwert wird das nicht so sehr dadurch, dass die Besetzung stereotype Vorstellungen davon, wie Götter und Menschen seinerzeit aussahen, vielfältig durchbricht. Bless Amada und Parisa Madani müssten als Odin und Frigga das Vertraute zum Beispiel enorm aufmischen, aber sie haben anscheinend nur die Aufgabe, toll auszuschauen. Weder scheint sich Karabulut dafür zu interessieren, was das für Leute sind – auch Hagen, Gunnar, Kriemhild, krasse Typen, krass drauf, von Teresa Vergho krass eingekleidet –, noch schlägt sie Funken aus der vielfältig angebotenen Diversität. Diversität ist hier wie eine Benetton-Werbung. Ansehnlich, und tut auch so, als hätte es etwas zu bedeuten. Hat es aber nicht. Dass ein Satz wie „Ich will euch eine Welt zeigen, in der alles möglich ist“ – jetzt kein besonders origineller, aber doch ein verheißungsvoller Satz – in „Brynhild“ zur Plattitüde wird, ist fürs Theater ein Offenbarungseid.

Dem waltenden Hochglanz aber überantwortet sich der Abend zunehmend. Ohnehin werden die meisten Bilder per Livekamera auf die Leinwand gebracht, vollständig etwa das Geschehen im fürs Publikum nicht einsehbaren Diner auf der Seite von Michaela Flücks Bühne. Vieles soll wohl Traum und Fantasterei sein, ist aber bloß dekorativ und sexy (was heißt hier bloß? in anderen Zusammenhängen ist dekorativ und sexy das A und O, im Theater ist es auf Dauer – peinlich). Blut fließt in Susanne Steinmassls Videos wie in der Werbung das erfrischende Duschgel, Lena Urzendowskys Po ist lange im Bild, und sobald der Text es nahelegt, nachdenklich zu werden – Stichwörter wie Freiheit fallen –, setzt der nächste Pop- und Rocksong ein (Musik: Daniel Murena) oder wird ein bisschen getanzt.

Nachher spricht Brynhild von ihrem „kaputt geliebten Herzen“. Die Liebe haben wir verpasst, schade, zwischen Zombieszenen und Brynhilds und Kriemhilds Bad im Bassin. Dann wieder Musik.

Nibelungenfestspiele Worms: täglich bis 23. Juli (nur am 17. Juli ist spielfrei). www.nibelungenfestspiele.de