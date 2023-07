„Berlin Berlin“-Revue in Frankfurt: Der Spargel darf nicht fehlen

Von: Katja Sturm

Marlene auf der Schaukel.

„Berlin Berlin“, eine flotte 20er-Jahre-Revue in der Alten Oper.

Der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Inflation leert den Menschen die Taschen. Doch es darf wieder gefeiert werden, und so treffen sie sich am Abend im Admiralspalast. Frivol und schlüpfrig geht es hier zu, die Tänzerinnen schütteln die Popos in kurzen Fransenröckchen, die Männer tragen Westen und lässige Schiebermützen. Glamour und Glitzer herrschen vor, überdecken die Alltagssorgen. Die Stars der Zeit treten auf: Marlene Dietrich in Frack und mit Zigarettenverlängerung, Josephine Baker im Bananendress, die skandalöse, dem frühen Tod geweihte Anita Berber oder auch die Comedian Harmonists, passend zu ihren populären Liedern mal als gackernde Hühner herumstolzierend oder asynchron mit den Köpfen kippend.

Anhand all ihrer oberflächlich erzählten Geschichten, zusammengesetzt aus Fakten, Fantasie und Gerüchten, wird in der Revue „Berlin Berlin“ ein bisschen Historie nacherzählt, vor allem jedoch schwungvoll unterhalten. Hinein führt die rasante Zeitreise, die noch bis Sonntag in der Alten Oper Frankfurt zu erleben ist, in die 1920er-Jahre, in den schillernden Teil des Panoptikums von „Babylon Berlin“. Simon Stockinger übernimmt dabei die Rolle des augenzwinkernden Guides, in schon etwas abgegriffener Paradeuniform, assistiert von seinem naiven Flugbegleiter Kutte (Sebastian Prange), kecker Bub mit Berliner Schnauze und gutem Herzen, der wenig, aber eines gut kann: am Klavier rhythmisch und so herzhaft lachen, dass es ansteckend wirkt.

Von Kopf bis Fuß

Christoph Biermeier und sein Co-Autor Thomas Lienenlüke haben das Buch für diesen bunten Mix geschrieben, der kein Musical und doch mehr als nur eine Aneinanderreihung effektvoll inszenierter Showacts ist. Martin Flohr zeichnet als künstlerischer Leiter verantwortlich, Richard Morris hat die Musik arrangiert. Hits der Epoche wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, von Dietrich-Darstellerin Lena Müller Lola-like dargeboten, bis zu „Veronika, der Lenz ist da“, inklusive mehrfach betonten Spargelstichs, der keinerlei Zweifel an der Doppeldeutigkeit der Worte aufkommen lässt, erklingen dabei.

Aber die Produktion, die sich etwas dabei verhakt, das Geschehen von der Spree an den Main zu transportieren, bedient sich auch einiger tiefer gehender Songs des erst 1966 entstandenen Musicals „Cabaret“ und schaut sich von diesem zudem den schockierenden Stimmungsumschwung am Ende ab. Denn nach zwei Stunden feucht-fröhlicher Party mit mitreißenden Tanzeinlagen, mehr oder weniger witzigen, öfter gestelzt wirkenden Dialogen und schmissiger Live-Musik von der Band im Bühnenhintergrund, mit gut gelaunten Protagonisten, die von ihren Vorbildern Haltung und Charakter entleihen, aber nicht als Eins-zu-eins-Kopien auf der Showbühne stehen, wird der sich schon früher andeutende Nationalsozialismus die ausgelassene Stimmung abrupt zerstören.

Ein Schattenspiel zum melancholischen „Irgendwo auf der Welt“, das Familien mit Koffern, zur Abreise bereit, zeigt, berührt mit einfachen Mitteln. Doch Hoffnung bleibt bestehen, und nicht nur ein Abschlussscherz über den Berliner Flughafen schlägt den Bogen in die Gegenwart, in der wieder Krieg in Europa herrscht.

