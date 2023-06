Audiowalk „un_sicher“ über NSU 2.0 – Um wessen Sicherheit es hier geht

Von: Baha Kirlidokme

Mit Kopfhörern in Frankfurt unterwegs. Foto: Christian Schuller © Christian Schuller

Noch immer ist die Rolle der Frankfurter Polizei beim NSU 2.0 ungeklärt. Der Audiowalk „un_sicher“ rekonstruiert den Fall und wirft Fragen auf.

Mitten im Frankfurter Hauptbahnhof. 250 bewaffnete Revolutionäre treffen auf 40 Polizisten und Soldaten. Dazwischen stehen tausend interessierte Bürger und Bürgerinnen. Das war die Szene, als die Novemberrevolution 1919 die Stadt erreichte, erzählt eine Stimme über Kopfhörer. Steht man heute am Ort des Geschehens, laufen die unterschiedlichsten Menschen durch die Hallen. Fahrgäste, die ihr Gleis suchen. Obdachlose, die nach Kleingeld fragen. Und Polizei, die zusammen mit 300 Kameras die Menge im Blick hat und überwacht.

Sie soll hier damals wie heute für Ordnung und Sicherheit sorgen. Aber für wessen Sicherheit? Das ist eine der Leitfragen des Audiowalks „un_sicher“, den das Studio Naxos jetzt anbietet. Das Kunstprojekt von Marie Schwesinger und Jan Deck führt knapp zwei Stunden lang durch die Stadt und befasst sich mit der Rolle der Polizei im Fall NSU 2.0. Bis heute ist ungeklärt, wie der verurteilte Absender Alexander M. an die sensiblen Daten kommen konnte, mit denen er die mehr als 140 Drohnachrichten verschickte. Er unterschrieb sie mit „NSU 2.0“. Eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“, kurz NSU. Die Neonazis Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe ermordeten zwischen 2000 und 2008 zehn Menschen.

Klar ist bisher nur, dass die Daten für die NSU-2.0-Schreiben von Polizeidatenbanken stammen und dass während der Ermittlungen alleine in Hessen 70 rechte Chatgruppen mit 110 Polizisten und Polizistinnen entdeckt wurden. Adressiert waren die Briefe an Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten. Auch sie kommen im Audiowalk zu Wort, angefangen bei der Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz bis hin zur damaligen hessischen Landtagsabgeordneten und heutigen Bundesvorsitzenden der Linkspartei, Janine Wissler.

Die erste Hälfte des Walks befasst sich mit der Historie der Frankfurter Polizei, angefangen mit der Besetzung Frankfurts durch preußische Truppen 1866. Nur ein Jahr später erhält die Stadt, in der es bis dahin kaum Polizisten gibt, eine königlich preußische Polizei. Ihre Hauptaufgabe ist es, Sicherheit zu vermitteln – oder einzuschüchtern. Die preußischen Polizisten sollen soziale Unruhen in den armen Stadtteilen unterbinden.

Im weiteren Verlauf geht es um die Rolle der Polizei bei der Niederschlagung revolutionärer Kräfte während der Novemberrevolution. Aber auch um andere Zeiten des „Systemerhalts“, so ihre Zusammenarbeit mit der Gestapo unter den Nazis. Mit der Ergänzung, dass es eine Minderheit an Frankfurter Polizisten gab, die Regimegegner geschützt haben soll.

Neben den Transformationen der Frankfurter Polizei – mal autoritär, mal moderat – werden auch Arbeitsweisen beleuchtet. So spricht die Expertin Bafta Sarbo über das eigentlich illegale, aber dennoch eingesetzte Racial Profiling. Hierbei kontrolliert die Polizei gezielt Menschen, bei denen sie einen Migrationshintergrund vermutet, da diese angeblich in höherer Zahl Straftaten im Bereich der Armutskriminalität begehen – was am Ende laut Sarbo allerdings zur Self-fulfilling Prophecy wird. Mehr Kontrolle bedeutet mehr Straftaten.

Bemerkenswert ist der zweite Teil des Audiowalks, der sich konkret mit dem NSU 2.0 beschäftigt. Es ist bedrückend, an Schauplätzen wie dem Frankfurter Landgericht zu stehen. Während einen die angerosteten Lettern „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ von der Außenwand anstarren, lässt der Hinweis darauf, dass bis heute nur Alexander M. als Absender der Drohbriefe zu fast sechs Jahren Haft verurteilt wurde, fassungslos zurück. Die detaillierte Nacherzählung des Falles lässt darauf schließen, dass es in dem Komplex mutmaßlich weitere Verantwortliche geben muss.

Nach zwei Stunden setzt eine Beklommenheit ein, die Tage nachhallt. Der informative Audiowalk ist ein interaktiver Podcast, der dem Thema Polizei und Rechtsextremismus gerecht wird. Einzig die Verharmlosung von Prostitution in der ersten Hälfte der Rundgangs durch die Vokabel „Sexarbeiterinnen“ stört in diesem sonst so bemerkenswert sensibel gestalteten Text. Ein empfehlenswertes Erlebnis, das aufklärt und daran erinnert, die Exekutive stets zu hinterfragen.

Studio Naxos, Frankfurt: 1./2. Juli. studionaxos.de