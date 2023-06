„Antigone in the Amazon“ im Mousonturm: In Theben und Brasilien

Von: Marcus Hladek

Der Schweizer Milo Rau im Frankfurter Mousonturm mit der Koproduktion „Antigone in the Amazon“, das ist wie ein Vorgriff aufs Festival Theater der Welt (vom 29. Juni an) oder eine Erinnerung an Peter Brooks „Mahabharata“ in den 1980ern: großer mythischer Atem von einem Erdteil zum andern. Zudem kommt Rau einem Goldstandard politischer Bühnenkunst nahe. Seine belgische Bühne NTGent kooperierte dabei mit der brasilianischen Landlosen-Bewegung MST.

Warum „Antigone“, eine europäische Mythentragödie, die die Bestattung eines toten Kriegers und Bruders nach dem Krieg „Sieben gegen Theben“ zum Politikum macht, wenn es für die Betroffenen doch um die harsche Realität heute geht? Die Besitz- und Rechtlosigkeit indigener Landbesetzer und -besetzerinnen und ein Gemetzel der Polizei auf einer Bundesstraße im Jahr 1996 sind ja kein Pappenstiel. NTGent spielt diese „Antigone“ auf den Bühnen mit nur drei Darstellern (Frederico Araujo, Arne De Tremerie, Sara De Bosschere) und einem Musiker. Erde als Bühnenteppich ersetzt die Naturszenerie vor Ort (Bühne: Anton Lukas). Traurig klimpert Pablo Casella links vorn auf seiner Gitarre oder ist an Trommeln, Keys und Sampler zugange; rechts haben die Darsteller eine Sitzecke. Sie vertreten gleichsam nur den großen Aktivisten-Chor und die MST, darunter der indigene Philosoph Zé Celso, dessen ernster Habitus und Tränensäcke für die Blindheit des Sehers Teiresias stehen.

Ständig im direkten Dialog

Statt sinn- und nutzlos Dutzende indigene Landlose über unsere Bühnen zu scheuchen, legt Rau „Antigone am Amazonas“ so an, dass sich Bühnen- und Filmpräsenz ständig ergänzen oder sogar direkt dialogisch antworten, was den Abwesenden starke Präsenz verschafft. Viele Rollen sind doppelt besetzt: hier und heute im Mousonturm, 8000 Kilometer entfernt in Brasilien. Hier livehaftig, dort auf Video.

Das Massaker, gezeigt als Gegenstück zur Vorgeschichte der „Antigone“, wird am Jahrestag am Schauplatz nachgestellt. Führt das Stück in die Dunkelheit des Todes, da Haimon seine von König Kreon zur Strafe eingemauerte Verlobte Antigone in der Gruft aufsucht und sich an ihrer Seite umbringt, so dient ein Haus in Brasilien als Gruftersatz. Die Verzweiflung Eurydikes, Kreons Gemahlin und Haimons Mutter, flammt in einer Nachtszene mit flackernden Fackellampen auf. Fettlampen gleicher Art stehen auf der dunklen Bühne: ihre Parallelität durchquert die Bühnenrepräsentation. Die Einladung in ein indigenes Dorf durch Kay Sara, die brasilianische Hauptdarstellerin, wird zur kommentierten Film-Erlebnisreise auf dem Amazonas mit Begrüßung an der Anlegestelle, Aufführung in der Gemeinschaftshalle und Festmahl.

Mythen sind so geräumig, wie man sie lässt. Sie werden immer neu interpretiert, um neue Geschichten einzuschreiben. Rau tut das, nicht weil er keine Ahnung vom Mythos hätte oder die Menschen vom Amazonas Europas Mythen nicht kennen, sondern da er lang Altgriechisch lernte, die „Bakchen“ übersetzte und ein klares Bild zumal der „Antigone“ besitzt. In ihr ziseliert er nicht an altem Bildungsbestand, sondern lässt sich am Amazonas erzählen, wie „Antigone“ dortige Geschichte erzählt. Ein Einbruch der Realität in den Mythos und umgekehrt, zu dem es gruslig passte, dass das Stück in Frankfurt unterbrochen werden musste, weil eine ältere Frau im Publikum einen realen Schwächeanfall erlitt und alle auf den Notarzt warten mussten.

