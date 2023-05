Anna Netrebko in Wiesbaden – „O mein Vaterland, du schönes, verlorenes!“

Von: Judith von Sternburg

Vor der Tür: Demonstration gegen den Auftritt von Anna Netrebko im Staatstheater in Wiesbaden während der Maifestspiele. © dpa

Bei den Maifestspielen Wiesbaden hat Anna Netrebko einen großen Auftritt, während draußen ukrainische Flaggen wehen und Frauen und Kinder „Schande“ rufen.

Am Freitagabend sang also nun Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden die Abigaille in Giuseppe Verdis „Nabucco“, ein Rollendebüt erster Güte. Es sind die tiefen und mittleren Lagen, in denen ihre Stimme noch mehr Volumen, Spannung und Ausdruck bekommen hat, die Höhen steht sie souverän, aber manchmal auch mit winzigen Spitzigkeiten. Vielleicht, nein, sicher ist der Saal letztlich zu klein für eine solche Stimme, wenn sie voll aussingt, und die Wucht der Rolle lässt ihr da keine Wahl. Als präpotente Schurkin der Handlung macht sie sich gut, zuerst im spektakulären goldenen, nachher im schwarz-silbernen Kleid.

Wenn Verdi auf dem Programm steht, ist das Garstige ja immer trotzdem ein Wohlklang, am größten ist der Wohlklang, wenn nachher der Chor die samtseidene Hymne „Va, pensiero“ singt, „o mein Vaterland, du schönes, verlorenes!“ Draußen vor der Tür klingt das nicht so angenehm, obwohl es um das Gleiche geht. Zu den „No Netrebko“-Rufen werden Transparente hochgehalten: „Putin, Hände weg von unserem Land“, zum Beispiel. In „Nabucco“ sind es die Hebräer, die hoffen müssen, die babylonische Geißel abzuschütteln, draußen stehen Ukrainerinnen und Ukrainer, viele eingehüllt in blau-gelbe Fahnen. Die Polizei passt auf, dass sie nicht die Treppe der Theaterkolonnade hochkommen, wo das Publikum Sekt trinkt.

Etwa 450 Menschen demonstrieren laut Polizei, aufgerufen zum Protest hatte die Initiative Europa-Union, deren Vorsitzender Peter Niederelz schon vorab die Einladung an Netrebko scharf kritisiert hatte. Die Maifestspiele sollten in diesem Jahr besonders politisch werden, zu erleben war jetzt das Gegenteil. Kein Zueinander, sondern: draußen entrüstete Kriegsflüchtlinge, die vor den Kopf gestoßen worden sind, drinnen Festspielatmo pur. Mit so viel Zwischenjubel und Bravogeschrei, dass es eine Nummerngala wurde – das ist doll am „Nabucco“, dass es keine Leerläufe gibt, nur einen Knaller nach dem anderen – und kaum noch eine ernstzunehmende konzertante Aufführung war. Fabelhaft übrigens, sich für einen Moment vorzustellen, die Beteiligten hätten kleine gelb-blaue Schleifchen getragen, wie man es zu Beginn des Krieges häufiger sehen konnte. Selbstverständlich gibt es immer noch Menschen, die der Ansicht sind, Politik und Kunst hätten nichts miteinander zu schaffen, Verdi gehörte nicht zu ihnen (und ständige Unterbrechungen durch frenetischen Zwischenapplaus lehnte er scharf ab, das nur nebenbei).

Ein verquerer Abend, angefangen damit, dass die hessische Kunstministerin Angela Dorn ein paar Stunden vorher noch einmal auf Twitter an die Bitte von Land und Stadt erinnerte, Anna Netrebko nicht einzuladen. Das hessische Staatstheater wird von Stadt und Land getragen, es ist kein Pillepalle, wenn das Haus eine solche Bitte erreicht, wirklich eine Bitte, denn die hierzulande zum Glück respektierte Kunstfreiheit und Unabhängigkeit des Theaters hindert jedwede Einmischung. Der Intendant des Hauses, Uwe Eric Laufenberg, konnte also problemlos auf seine Einladung beharren. Durfte er, tat er.

Die traditionell glamourös orientierten Maifestspiele hatte er diesmal den politischen Gefangenen dieser Welt gewidmet, ausdrücklich auch jenen in Russland wie etwa Alexei Nawalny. Er hatte sich entsetzt über den russischen Angriff auf die Ukraine geäußert und auch eine Theatertruppe aus Charkiw eingeladen. Die Truppe, die den Auftritt, wie zu vermuten ist, gut hätte brauchen können, existenziell gut, sagte wegen des Netrebko-Auftritts dann wieder ab. Eingeladen war außerdem die russische dissidentische Punktruppe Pussy Riot, die nach der Absage aus der Ukraine aus Solidarität ebenfalls wieder absagte. Jetzt kann man sagen, und so wurde es seitens des Staatstheaters auch gehandhabt, die sollten sich bitte alle nicht so haben. Anna Netrebko ist nicht schuld am Ukraine-Krieg, sie ist Sopranistin. Sie betet nach eigenem Bekunden für den Frieden und hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin ebenfalls nach eigenem Bekunden „nur eine Handvoll Mal“ getroffen. Nachdem sie den Krieg gegen die Ukraine schließlich doch noch verurteilt hat, wurden ihr prompt geplante Auftritte in Russland gestrichen. Dafür nahmen nach etlichen Absagen die Konzerte im Rest der Welt wieder zu.

Anna Netrebko beim Schlussbeifall für ihren Auftritt als Abigaille in „Nabucco“. © Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Eine Künstlerin zwischen den Stühlen. Eine Festspielorganisation in den Bezirken der Taktlosigkeit. Taktlosigkeit in der Kunst, nicht illegal, auf der Bühne manchmal notwendig, auf der Leitungsebene bestenfalls unglücklich.

Den Maifestspielen bescherte der Abend aber auch eine Art Ehrlichkeit. Man kann es nicht allen recht machen, und das Theater hat sich für den großen Auftritt entschieden. Es gehört dabei zu den ironischen Seiten des Ganzen, dass unter normalen Umständen nicht daran zu denken gewesen wäre, Netrebko auf der Höhe ihres Könnens für zwei Abende hier zu erleben. Um sie herum wird groß aufgefahren: Die vereinten Chöre der Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt singen. Michael Güttler leitet das gut aufgelegte Wiesbadener Staatsorchester und nimmt dabei die Rolle eines rücksichtsvollen Begleiters ein, der wie ein guter Pianist auf Sängerinnen und Sänger achtet. Als Nabucco ist der große Zeljko Lucic zu hören, der sich mit mächtiger, teils etwas forcierender Stimme allmählich hineinsingt und als Darsteller wie immer unwiderstehlich ist. Young Doo Park singt sich als Zaccaria die Seele aus dem Leib, Ioan Hoteas herrlich leichtgängiger Tenor bezaubert in aller Kürze als Ismaele, und Silvia Hauer ist eine souveräne Gala-Fenena. Reizend die goldene Sitzbank, auf der man sich leidend und / oder liebend niederlassen kann. Sobald das Publikum es zulässt, kommt ein Erzählfluss auf, der wie so oft bei lebhaften konzertanten Aufführungen ein Mehr an Inszenierung nicht vermissen lässt (szenische Einrichtung: Silvia Gatto).

Nach Abigailles niveauvollem Tod („Verdammt mich nicht“) und langem Jubel ging es am Ausgang an einem Spalier vorbei. Fast nur Frauen und Kinder, die „Shame“ riefen und Fotos von Toten hochhielten. Dazu ein verrückter Mann wie aus einer Mussorgskis „Boris Godunow“, der mich als Nazi beschimpfte. Wobei nicht das ihn als Verrückten kennzeichnete, sondern sein bühnenreifes Gebaren. Natürlich ist das ein haltloser Vorwurf, gleichwohl fehlten mir in diesem Moment die Gegenargumente.

Pussy Riot tritt am 24. Mai in Wiesbaden auf, nun eben nicht im Großen Haus des Staatstheaters, sondern im Schlachthof. Zur selben Stunde findet im Theater eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen aus der Ukraine, Russland und Belarus statt.