„Angela (a strange loop)“ im Schauspiel Frankfurt: Alles Erfundene ist auch wirklich

Von: Sylvia Staude

Diamanda La Berge Dramm (l.) mit Ixchel Mendoza Hernández als Angela. Foto: Julian Röder © Julian Röder

„Angela (a strange loop)“ von Susanne Kennedy und Markus Selg bei Theater der Welt

Sie heißt Angela. Sie hat irgendeine Krankheit – Bauchschmerzen, Fieber, eine Entzündung vielleicht -, die sie immer mal quält. Aber dann ist es auch wieder schnell vorbei. Sie hat einen Freund. Auch ihre Mutter kommt regelmäßig vorbei. In sozialen Medien postet sie über ihre Krankheit und ihr Leben. Sie gebiert ein Kind – oder ist das sie, die hier geboren wird?

Die Ebenen und Wahrnehmungen, das Analoge und Virtuelle, das Vergangene und Zukünftige schieben sich ineinander, verwischen Grenzen, faszinieren in ihrer Vermischung allemal in „Angela (a strange loop)“, ein im Mai in Brüssel uraufgeführtes, englischsprachiges Stück der Theatermacherin Susanne Kennedy und des Multimedia-Künstlers Markus Selg. Im Rahmen des Festivals Theater der Welt gastierte „Angela“ jetzt im Frankfurter Schauspielhaus, wo man beim Aufsuchen seines Platzes noch meinen konnte, es handele sich um einen recht traditionellen Theaterabend, denn es gibt Kulissen – die dann freilich mit intrikatem Videomaterial bespielt werden -, eine angedeutete Küche, ein Bett, auf dem bereits Ixchel Mendoza Hernández sitzt, Darstellerin der Titelfigur.

Ein Schriftband kündigt eine schwarze, weiße, rote Phase an. Und behauptet, dass alles auf wahren Geschichten beruht – „as far as I know“, sagt eine Stimme noch (womöglich die der Theatermacherin selbst), „soweit ich weiß“. Das Bild eines bärchenhaften, blauäugigen, husky-ähnlichen Hundes erscheint, der uns von einer Spezies erzählt, die das Wissen erfunden hat, „invented knowing“. Erneut leises Lachen im Publikum, klar bezieht das der Mensch auf sich selbst. Angelas Freund Brad, Dominic Santia, tritt auf, nimmt sich einen Apfel aus einem Korb – aber halt, sagt Angela, der ist fake. Später wird er erneut nach einem Apfel greifen, herzhaft reinbeißen, und es wird ein echter Apfel sein.

Brad bringt bei seinem nächsten Auftritt eine McDonald’s Tüte mit, packt aus, die beiden sitzen am Küchentisch und essen. Aber auch solche Versatzstücke einer vertrauten Welt wirken hier künstlich: aller Text ist eingespielt, die auf der Bühne Mitwirkenden – neben Angela und Brad sind das Kate Strong als Mutter und Diamanda La Berge Dramm als Musikerin mit elektrischer Geige in einer Art Cherub-Aufmachung – bewegen ihre Lippen beeindruckend präzise, trotzdem bleibt eine leichte Irritation, da man doch merkt, dass die Stimmen nicht von da kommen, wo sich die Akteurinnen und der Akteur gerade befinden. Und alle Geräusche, zum Beispiel das Knacken des Apfels, sind hyperreal.

„Welcome to the land of the many unknowns“, heißt es einmal (in der weißen Phase, „Albedo“ überschrieben). Auch ist, was am Anfang als „wirklich“ angekündigt wurde, plötzlich eine „purely fictional occurence“. Und in der Tat bleibt vieles im Ungewissen in Angelas Geschichte und Schicksal. Welcher Information kann man trauen? Verschwindet Angela P. spurlos? Ist sie ein Mädchen, das sich tatsächlich im Wald verlaufen hat? Braucht Freund Brad Trauerhilfe, weil er danach nur am Tisch sitzt und nichts isst? Ist der Hund ein wohlmeinender Überwacher des Ganzen oder ein gleichgültiger, eine Künstliche Intelligenz, ein Alien?

Der rund 100-minütige Abend fühlt sich an, als schiebe Susanne Kennedy der Zuschauerin mal einen Tatsachen-Boden unter, als ziehe sie ihn dann wieder weg. Links knistert und flackert ein Lagerfeuer. Vier kleine Skulpturen werden einmal zum Totempfahl aufeinander gesteckt. Im Eck (im Video) sitzt eine Gottesanbeterin. Auf den Kulissenwänden zuckt es minutenlang rot auf schwarz, dann hat Angela ein Baby hochgehustet. Das jedenfalls sagt ihr Freund: „you coughed up a baby“.

Das Leben ist ein Rätsel und ein Kreislauf, ein seltsamer Loop, denn da kommt schon Angelas Mutter und wiegt ein Baby in ihren Armen. Farben mischen sich, Dunkelheit und Helligkeit fließen ineinander. Man muss das Stück nicht in einem herkömmlichen Sinn verstehen, um das Schauspielhaus mit einem starken Eindruck zu verlassen.

Theater der Welt: bis 16. Juli. www.theaterderwelt.de