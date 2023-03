Tanja Maljartschuk „Gleich geht die Geschichte weiter...“: Kein Entrinnen aus der Erinnerung

Teilen

Gedenken an den Holodomor am 26. November 2022 in Kiew. © AFP

Eine kleine Ukraine-Bibliothek (28): Tanja Maljartschuks Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“

Noch so ein Wort, ein weiteres, das falsche Vorstellungen auslöst, das Wort Vorkriegszeit. Es handelt sich um eine in die Irre führende Bezeichnung, denn am 24. Februar 2022 endete keine Vorkriegszeit. In der Ukraine endete, sagt Tanja Maljartschuk, eine Zwischenkriegszeit: „Ohne es zu wissen (oder es wissen zu wollen), befanden wir uns immer schon zwischen zwei Kriegen. Zwischen dem zweiten und dem heutigen – noch kennt keiner seinen Namen.“

Tanja Maljartschuk besteht auf einer realistischen Sicht. Denn dem Kriegsjahr („Anno Belli“) ging eine nicht abreißende Bedrohung der Ukraine durch Russland voraus. Keiner ihrer aus bedrängender Aktualität entstandenen Texte, der nicht mit der Geschichte argumentierte. Mit der Tatsache, dass diejenige der Ukraine während der letzten allein einhundert Jahre von einer von Russland ausgehenden totalitären Gewalt bestimmt war.

Pazifisten und Pazifistinnen mögen das ignorieren, Hardliner tun es sowieso, da sie der Ukraine die Kapitulation ultimativ abverlangen. Indolenz dabei so offensichtlich wie Ideologie, gemeinsam hinwegschreitend über die Souveränität der Ukraine, über ihre territoriale Eigenständigkeit, über ihr Recht auf Selbstbestimmung – zumal in einem ultimativen Verteidigungskrieg. Das erklärt, warum sich die gebürtige Ukrainerin Maljartschuk radikal verhält. Keiner ihrer Texte, in dem Tanja Maljartschuk nicht investigativ vorginge, gegenüber ihrer Umwelt, aber auch gegen sich selbst. Noch 2021 war sie sich sicher: „Sprecht, ich schreibe es auf.“ Im September 2022 ihr Satz: „Ich bin keine Schriftstellerin mehr und werde es vielleicht nie mehr sein können.“

Im Jahr 2010 siedelte die 28-Jährige über nach Wien, „ohne ein Wort Deutsch zu sprechen“. Die meisten der hier veröffentlichen Essays mussten nicht übersetzt werden, und allein der Titel zeigt, mit welcher Raffinesse man es zu tun bekommt: „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“. Was an dieser Redewendung Bitte um kurzes Innehalten im Kontinuum von Geschichten ist, ist zugleich Verbitterung angesichts des Mahlstroms der Geschichte. Am bittersten der Satz: „Russland, ich liebe dich.“

Bis es zu dieser Schlusspointe kommt, hat die Autorin in ihrem „Brief an den Bruder“ diesen, Russland, zahlloser Verbrechen überführt. Hat ihn an den Holodomor erinnert, an „die von Stalin organisierte Hungersnot“. Hat ihn an die „Entmenschlichungsmaschine“ des Gulags erinnert. Aufmerksam gemacht auf eine Geschichte der Kriegsverbrechen, die weit zurückreicht. Maljartschuk nennt Andrej Bogoljubski, den „Gründer des Fürstentums Moskau“. Nennt ihn, weil, das ist unstrittig, dieser Autokrat im Jahr 1169 das strahlende Kiew selbst für damalige Verhältnisse extrem niedermachte.

Man sieht, dass das von Russland provozierte ukrainische Langzeitgedächtnis weit zurückreicht. So hat ein Historiker wie etwa Hans-Heinrich Nolte schon vor 25 Jahren, also nicht unter dem Eindruck des Vernichtungskriegs von Putin gegen die Ukraine, darauf aufmerksam gemacht, wie präsent der Vernichtungsfeldzug Bogoljubskis im Gedächtnis der Ukraine verankert ist, weil „Russen die ersten waren, welche die ,Mutter der russischen Städte‘ einer Soldateska preisgaben.“

Wollte man sich wegen der Ukraine an einem Walter Benjamin orientieren, so ließe sich von einem „Kontinuum der Geschichte“ sprechen, welches „unaufhörlich Trümmer auf Trümmer häuft“. Mit Blick auf diese Trümmer hält sich Maljartschuks radikale Absage an Russland an Realitäten. Zu denen gehört die eigene Familiengeschichte. Darunter die Realität der bis ins hohe Alter mit weit aufgerissen Augen essenden Großmutter, die den Holodomor überlebte.

Zur Reihe: Eine kleine Ukraine-Bibliothek, nicht chronologisch angelegt, nicht systematisch zusammengestellt, gedacht als Angebot zur Orientierung. Davon ausgehend, dass sich Schauplätze, ob fern oder fremd, durch Bücher von jedem Ort der Welt aus aufsuchen lassen. Tanja Maljartschuk: Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. Essays. Kiepenheuer & Witsch 2022. 176 S., 20 Euro. Zuletzt ins Regal gestellt: die Ausgabe „Widerstand“ der Zeitschrift „Osteuropa“, Erzählungen Mychailo Kozjubynskys und Wladimir Korolenkos, Bände zur deutschen Ostpolitik, der Roman „Die Geschichte von Romana“ von Sofia Andruchowytsch sowie der Roman „Darina, die Süße“ von Maria Matios. Als Nr. 29 wird Andreas Kappelers soeben erweiterte Neuauflage „Ungleiche Brüder“ vorgestellt.

In 21 Essays geht eine Enkelin mit weiterhin verschwiegenen oder verfälschten Realitäten ins Gericht – wobei ihr Gericht auch deswegen so überzeugend ist, weil sie mit sich selbst ins Gericht geht ebenso wie mit ihrer Familie, der schließlich der Dank gilt, „tapfer jeden weiteren Text, in welchem sie vorkommt, ausgehalten“ zu haben. Denn offen spricht Maljartschuk über die Mutter, die das Kind schlug. Offen über die Großmutter, die das Kind anfuhr, es solle bei Anblick eines abgehackten Hühnerkopfs, der noch zuckte, „nicht so empfindlich“ sein. Gewalterfahrungen während einer Kindheit.

Die Essayistin spricht darüber, wie sie, „ansässig in Wien“, stundenlang eine gegenüberliegende Wand anstarrt, während in der Ukraine die russischen Raketen einschlagen. Die Ukrainerin spricht darüber, dass sie auf einer Reise durch die Schweiz, Österreich und Deutschland, wo sie „etwa 50 Kriegsauftritte absolviert“, einen Zusammenbruch erlebt.

Sie spricht über ukrainische Traumata und vergebliche Therapieanstrengungen. Beides so privat wie politisch. Es ist nicht damit getan, den Sowjet-Kommunismus anzuklagen, eine bleierne Zeit. Beschämend für Maljartschuk die Ukraine während der neunziger und der nuller Jahre. Ein Skandal Korruption, Würdelosigkeit, Veruntreuung demokratischer Maßstäbe durch Indolenz und Ideologie. Umso verheißungsvoller der Aufbruch, weg von Russland, auf dem Majdan, Richtung Europa, wiederum abgewürgt, diesmal durch Putin.

Eine „sentimentale Notiz“ gilt dem Romandebüt von Juri Andruchowytsch, seinem „Karpatenkarneval“, 1992. Mit Maljartschuks Besuch in ihrer Heimatstadt Iwano-Frankiwsk stellen sich Erinnerungen ein, an die erste eigene Lesung, an Performances, die die Literatur zum Alltag zu machen schienen. In Atlanten der Literatur seitdem verzeichnet das „Stanislauer Phänomen“. Anknüpfend an zwei Epochen der ukrainischen Literatur, erst in den zwanziger, dann in den sechziger Jahren, standen auch die frühen Neunziger im Zeichen einer „Auferstehung“. Dass es nichts weniger als ein Triumph über den Tod sein sollte, erklärt sich dadurch, dass die Generation der Zwanziger zu Hunderten von Stalin ermordet wurde, die Sechziger zu Dutzenden mundtot gemacht wurden.

An Andruchowytschs Prosa bewundert Maljartschuk die beißende Ironie – die auch in ihren Essays gelebt wird. Und dies trotz der Erkenntnis, dass sich bei Andruchowytsch schon 1992 die „Vorahnung einer unvermeidlichen Katastrophe“ abzeichnete, die „körperliche Angst vor einer erneuten russischen Okkupation“.

Vom „Herz im Hals“ handeln die Essays, vom „Krieg auch in meinem Körper“. Über ihre eigene Angst sprach Tanja Maljartschuk kürzlich auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Ob sie über den Krieg Russlands gegen die Ukraine hinausdenken könne? Der Moderator: Ließe sich an eine Vision denken? Die Befragte: Jedweder Optimismus verbiete sich, solange nicht die „Bedrohung durch Russland“ aufhöre, eine nicht abreißende Bedrohung, seit Jahrhunderten. Maljartschuk wiederholte den Gedanken, der von ihrem Gesprächspartner nicht wahrgenommen wurde, einmal, zweimal nicht. Schon auf dem Plakat angeordnet eine große Schriftstellerin, klein, hinter einer Schulter, die sich breit macht.

Die russische Bedrohung: Solange sie nicht gebannt ist, und welcher Vertrag in den letzten allein hundert Jahren hätte sie zu ächten vermocht, gibt es für die Ukraine keinen Passierschein in eine bessere Zukunft. Dieses Visum für die Ausreise der Ukraine aus der Angst wäre so etwas wie eine Vision.