Streik in Hollywood: Und auf einmal doch im Lichte

Von: Daniel Kothenschulte

Juli 2023: Die Streikenden marschieren auf und ab. © AFP

Der Hollywoodstreik und die Angst des Film-Prekariats vor der Künstlichen Intelligenz.

Auch wenn sie sich mit den Forderungen der Drehbuch- und Schauspiel-Gewerkschaften solidarisch fühlen: Leidtragende des Streiks in Hollywood sind derzeit besonders die schlechter bezahlten Crew-Mitglieder, Veteraninnen und Veteranen, die seit Jahrzehnten etwa als Elektriker:innen auf Filmsets arbeiten.

Wer nicht mindestens 400 Stunden in sechs Monaten arbeitet, fällt aus der betrieblichen Krankenversicherung heraus, den Motion Picture Industry Pension and Health Plans. „Viele Leute hängen bereits am seidenen Faden“, zitierte das Branchenblatt „Variety“ Hollywoodstar Annette Bening, die dem wohltätigen Entertainment Community Fund vorsitzt. Bis zum 14. Juli hat dieser bereits tausend Zuschüsse bewilligt, über umgerechnet 1,55 Millionen Euro; es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.

Während der Pandemie gab es gut ausgestattete Regierungsprogramme, die den Verdienstausfall auffingen, heute droht gerade jenen Arbeitskräften, die das Rückgrat der Industrie sind, der Ruin, viele fürchten um ihre Häuser. Wie das Blatt berichtet, verteilt die Gewerkschaft der Bühnen- und Filmarbeiter, IATSE, bereits Essenspakete. Unter denen, die für einige Kartons mit Gemüse und Konserven eine Stunde in der Autoschlange stehen, interviewte die Zeitung Ashly Covington, eine typische Vertreterin des ansonsten unsichtbaren Hollywood-Prekariats: Als Hand- und Body-Double und Statistin rückt sie immer dann vor die Kamera, wenn die besser bezahlten Schauspielerinnen ihre Takes beendet haben. Nun hat sie nichts mehr zu tun, als Gewerkschaftsmitglied stimmte sie selbst für den Streik – vor allem aus Angst vor dem, was viele in Hollywood derzeit als die größte Bedrohung ansehen: dem Einmarsch der künstlichen Intelligenz. In der Tat: Handmodelle sind wohl das Erste, was überflüssig wird, wenn digitaler Ersatz in Sekundenschnelle zur Verfügung steht.

Sie hängen an Fäden

Sieht man die täglichen Bilder vom Streik in Hollywood, erinnern sie an lange zurückliegende Zeiten. Als 1941 im Disney-Studio gestreikt wurde, trugen Zeichner selbst gemalte Schilder mit der „Pinocchio“-Figur und der Aufschrift: „Ich hänge nicht an Fäden“. Ein Gefühl der Machtlosigkeit innerhalb einer Industrie, die sich in den letzten Jahren rasant umgestaltet, eint die Branche. Aber lässt sich der strukturelle Wandel überhaupt noch in menschliche Bahnen lenken?

Das Brecht-Wort von denen im Lichte, die man sehe, anders als jene im Dunkeln, gehörte schon immer zum Selbstverständnis dieser Unterhaltungsindustrie. Schon seit es Theater gibt, verschwindet der überwiegende Teil eines Ensembles hinter Vorhängen und Kulissen oder in Souffleur-Kästen. Man beklagt sich nicht über fehlende Aufmerksamkeit, schließlich geht es darum, anderen eine Bühne zu bereiten. Im Schatten des Arbeitskampfs der Schauspieler und Schauspielerinnen wäre es allerdings fatal, wenn das Prekariat nun vergessen würde. Die kurzzeitige Sichtbarkeit erinnert daran, wie wenig Raum soziale Realitäten aber auch auf der Leinwand haben. Das Blockbuster-Kino hat ebenjener Digitalisierung Vorschub geleistet, die nun auch die Menschen vor der Kamera ersetzbar zu machen droht.

Doch das größere Thema ist ein anderes: Unbemerkt haben sich in den letzten Jahren auch die großen Player verändert. Indem die mächtigsten Firmen der Welt, die Technologiegiganten Apple und Amazon, zu Studiobesitzern werden, ändern sich die Präferenzen grundlegend. Nach dem Untergang des Studiosystems in den 1960er Jahren sorgten unabhängige Produzenten und Produzentinnen für einen gewaltigen Innovationsschub, das „New Hollywood“. Nun geht der Weg mit Siebenmeilenstiefeln zurück in die Zeit der industriellen Filmproduktion, nur dass es nie derart mächtige Studio-Mogule gegeben hat wie einen Jeff Bezos.

Nur noch Franchises

Es wird immer mehr um globale Märkte gehen, ein Massengeschmack wird nicht nur bedient werden, es werden sich auch noch allgemeinere Vorlieben abzeichnen. Das Blockbuster-Kino der letzten Jahre verwendet mit Sorglosigkeit das marktwirtschaftliche Wort „Franchise“. Tatsächlich meint es nichts mehr als die endlose Variationsfähigkeit formelhafter Standards. Ironischerweise sind die größten Filmstars, die diesen 300-Millionen-Dollar-Produktionen ihre Gesichter leihen, Überlebende aus analogen Zeiten, Ikonen wie Tom Cruise oder Harrison Ford. Wer soll ihnen nachfolgen, wenn es an freien, kreativen Produktionen fehlt, in denen sich Talente wie das von Regisseurin Greta Gerwig entwickeln?

Der Erfolg von „Barbie“ mag das Franchise-Prinzip ein Stück weit ironisieren, und verdankt ihm doch erst seine Existenz. Die bevorstehende Welle von verfilmtem Mattel-Spielzeug weckt nicht unbedingt Hoffnung auf künftige Talentschmieden.

„Sind wir Mäuse oder Menschen?“ lautete ein anderes Protest-Schild beim legendären Disney-Streik von 1941. Diese Frage wird eine künstliche Intelligenz nicht mehr stellen.