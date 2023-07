Rock’n’Roll

Von: Lisa Berins

Der Rock’n’Roll stirbt nie, heißt es optimistischerweise. Manchmal macht man sich trotzdem Sorgen - diesmal unbegründete.

Lange bevor man die Tourdaten auf den T-Shirts lesen kann, erkennt man ohne große Mühe, wo es später hingeht. Im Biergarten sitzen Grüppchen von Best Agern auf den schattigen Plätzen: Leute, die sich offensichtlich neben Job und Familie über die Jahrzehnte ein Fünkchen Rock’n’Roll bewahrt haben. Sie trinken gerne, aber verantwortungsvoll Bier, wie man beobachtet. Auch Frauen sind darunter, im Stadion später: unerwartet viele junge weibliche Fans. Auf der Bühne soll in der Hitze dieses Abends „The Boss“ stehen.

Karten waren vor einem Jahr innerhalb kürzester Zeit weg, man musste auf Kontingente von Reiseveranstaltern mit Hotelübernachtung zurückgreifen. K. hat es sich einiges kosten lassen, steht jetzt aber ziemlich weit vorne, im Front-of-Stage-Bereich. Wer weiß, wie oft man Springsteen noch zu sehen bekommt, sagt er. Er hat bisher alle Konzerte in Deutschland mitgenommen, es kommen noch zwei und dann geht’s ins italienische Monza. Das Konzert in Hamburg ist aber ein besonderes, denn hier ist die ganze Familie dabei, sogar die Tochter, die schon lange zum Studieren ausgezogen ist. Es ist ihr erstes Blueskonzert, sagt er stolz.

K. ist Ossi, so bezeichnet er sich selbst. Den thüringischen Akzent versucht er erst gar nicht zu verbergen, braucht er auch nicht, er hat ihn sich über die vielen Jahre erhalten, die er in Westdeutschland gearbeitet hat. Rockmusik – das ist für ihn Freiheit und Sehnsucht, und „Bruce“ hat den passenden Soundtrack für dieses Lebensgefühl. Ungefragt überreicht er seine USA-Flagge mit Bruce-Springsteen-Abbild drauf, man soll sie halten, fürs Foto. Schön, solche Menschen zu treffen, die mit einem die Einstellung teilen, sagt er.

Der „Boss“ fängt drei Minuten früher an, als auf den Tickets steht. Schwarzes kurzärmeliges Shirt, Blue Jeans, unten umgekrempelt, dunkelrote Doc Martens. Unerschütterliches Grundstrahlen im Gesicht. Felsenfeste raue Stimme. Unbeirrter Fankontakt. Die Menschen in den ersten Reihen wollen seine Hand nicht loslassen. Springsteen verschenkt Mundharmonikas und Gitarrenpleks. Seine E Street Band trumpft auf, mitsamt Bläserkombo, die beim Commodores-Cover „Nightshift“ ihren ersten großen Auftritt hat. Auffällig oft singt und spricht Springsteen über den Tod. Man meint, das Stadion schluchzen zu hören. Dann wieder Kleine-Jungs-Quatsch: Blödeleien mit Gitarrist Steven Van Zandt. Keiner will hier nach Hause gehen, wiederholen sie wie Verrückte in die Kamera. Keiner will aufhören, Springsteen offenbar am allerwenigsten. Als die Bühnenlichter dann doch ausglimmen, ist K. klitschnass geschwitzt und überwältigt. Das war kein Ende, aber trotzdem gut, dass man da war.