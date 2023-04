Neue-Deutsche-Welle-Star Peter Schilling: „Ich bin einer der am meisten unterschätzten Künstler“

Teilen

„Wie man einen Hit schreibt? Das weiß ich auch nicht“, sagt Peter Schilling. wmg © WMG

Sein Song „Major Tom“ machte Peter Schilling vor 40 Jahren weltberühmt – und lässt ihn bis heute nicht los. Mit Steffen Rüth spricht er über prophetische Liedtexte, die Sehnsucht nach dem Weltraum und warum er glaubt, dass die Menschheit noch zu retten ist

Ein Astronaut machte ihn vor 40 Jahren unsterblich. Mit der Pop-Hymne „Major Tom“ gelang Peter – bürgerlich Pierre – Schilling 1983 nicht nur ein Nummer-eins-Hit im deutschsprachigen Raum, sondern ein echter Welterfolg. Seither hat der heute 67 Jahre alte gebürtige Stuttgarter, der in München lebt, seinen größten Song immer mal wieder aufleben lassen. Aber nie so gründlich wie jetzt. Auf „Coming Home – 40 Years Of Major Tom“ gibt es den Megaerfolg in so ziemlich jeder erdenklichen Variante. Dazu gesellt Schilling jedoch auch seine durchaus vorhandenen weiteren Hits sowie vier neue Songs.

Herr Schilling, gibt es eine einfache Erklärung, warum „Major Tom“ ein solcher Überhit geworden ist?

Wenn ich die hätte, würde ich morgen noch mal so einen Song schreiben. Für einen Hit muss alles zusammenpassen – Künstler, Lebensgefühl, Inhalt und das Lied an sich. Und dann brauchst du Glück. Auch ich weiß nicht, wie man einen Hit schreibt.

Mit beträchtlichem Erfolg. Auf der „4CD Deluxe Edition“ von „Coming Home – 40 Years Of Major Tom“ finden sich satte 75 Songs in zum Teil mannigfaltigen Versionen. Von „Major Tom“ allein gibt es etwa auch zwei Aufnahmen mit Orchester und eine in spanischer Sprache. „Major Tom (Vuelve a casa)“ betitelt. Wie stehen Sie zu Ihrem Jubiläum?

Dankbar und glücklich. „Coming Home“ ist das Standardwerk des Peter Schilling, die Essenz meines bisherigen Schaffens. Das ist schon eine Hausnummer und eine echte künstlerische Herausforderung gewesen, meine kreative Leistung über vier Jahrzehnte zu beleuchten. Auf dem Album sind Songs, die hatte ich ganz vergessen (lacht) . Wenn du mit 67 die Möglichkeit hast, so eine Reise in die eigene Vergangenheit antreten zu können, dann macht das Älterwerden sogar Spaß.

Viel scheint Ihnen das Alter aber nicht anzuhaben. Sie sind immer noch schlank, wirken topmotiviert, und Ihre Stimme klingt auf den vier neuen Songs, die „Coming Home“ beinhaltet, knackfrisch.

Das stimmt. Ich glaube, ich werde in dem Moment alt, in dem ich aufhöre, neue Songs zu schreiben und nur noch auf Kreuzfahrten ginge. Dieser Moment ist nicht in Sicht. Ich habe keinen Beruf, ich habe eine Berufung.

Sie sagen, an manche Stücke mussten Sie sich erst wieder erinnern. Auf der anderen Seite ist erstaunlich, wie viele Songs man neben „Major Tom“ sonst noch kennt. „Die Wüste lebt“, „Terra Titanic“ oder „The Different Story“ zum Beispiel.

Ja, ich habe glücklicherweise nicht nur einen Klassiker geschaffen, sondern eine ganze Reihe. Das haben die Menschen oft nicht auf dem Schirm. Ich habe international sehr viele Fans, vor allem in Nord- und Südamerika. Wenn die mir schreiben oder Kommentare auf Youtube hinterlassen, taucht immer wieder die Formulierung „most underrated artist“ auf – einer der am meisten unterschätzten Künstler. Dieses Bild korrigiere ich jetzt mit dem neuen Album, auf dem ich Peter Schilling ins Hier und Jetzt übertrage, ohne berufsjugendlich oder zwanghaft modern wirken zu wollen. Eine Höllenarbeit war es trotzdem. Ich habe im Studio noch nie so geschwitzt wie in der Zeit, als ich die neuen Songs eingesungen habe.

In dem neuen Lied „Weiße Fahnen (…Hymne auf das Leben)“ fragen Sie: Ist dies der Anfang oder wird der Weg hier enden?“ Sind Sie Optimist oder Pessimist, was die Zukunft der Menschheit betrifft?

Jetzt wird es philosophisch und groß. Die Menschheit stand schon oft vor großen Herausforderungen und hat sie immer gemeistert. Ich denke, wir werden es auch diesmal schaffen. Man redet ja auch immer nur darüber, was schiefgeht, nicht über das, was klappt. So schließt sich beispielsweise das Ozonloch wieder, aber man erfährt darüber so gut wie nichts. Mithilfe von regenerierbaren Energien wie Wasserstoff stehen uns noch weitere Durchbrüche bevor. Wenn wir die Herausforderungen zusammen als Weltgemeinschaft angehen, dann sehe ich die Zukunft sehr positiv.

Sie haben „Die Wüste lebt“ vor 40 Jahren geschrieben. Im Text hat die Erde den Menschen satt. Der Song taugt als Soundtrack zur Klimakatastrophe. Sind Sie ein Visionär gewesen?

Unser Altkanzler Helmut Schmidt sagte: „Wer Visionen hat, der muss zum Arzt“. Meine Antwort darauf ist: „Wer keine hat, auch“. Visionäres Denken spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle, beruflich wie privat. Ich habe oft wegweisende Entscheidungen getroffen, mit denen ich meine Komfortzone verließ. So zum Beispiel, als ich 1979 meine Festanstellung bei der Plattenfirma WEA aufgab, um mich als Songschreiber und Musiker selbständig zu machen.

Sind Sie eigentlich ein Technik-Freak?

Ich bin kein studierter Ingenieur, Physiker, Chemiker oder sonst etwas in der Richtung. Ich bin gelernter Reisebürokaufmann. Als Künstler steht mir kein naturwissenschaftliches Wissen im Weg. Ich habe als Singer/Songwriter viele Freiheiten und kann auch mal eine Dystopie wie „Die Wüste lebt“ entstehen lassen.

Aber Sie interessieren sich schon sehr stark für Naturwissenschaften, oder?

Absolut. Spätestens seit der Mondlandung 1969 beschäftige ich mich sehr intensiv mit Themen wie der Quantenphysik. Stark geprägt hat mich auch Stanley Kubricks Film „2001: Odyssee im Weltraum“. Ich würde sogar sagen, der Film hat mein Leben auf den Kopf gestellt.

Haben Sie die Mondlandung am Fernsehen live miterlebt?

Ich durfte wachbleiben und mir das anschauen. Aber ich muss gestehen: Ich bin vorher eingeschlafen (lacht) .

Zur Person „Völlig losgelöst von der Erde ...“ Diese Textzeile genügt schon, um einen Ohrwurm lebendig werden zu lassen. Vor 40 Jahren sang Peter Schilling, einer der kommerziell erfolgreichsten Künstler der Neuen Deutschen Welle. das Lied von „Major Tom“ – ein Welthit bis heute. Die englische Version „Major Tom (Coming Home)“ schaffte auf Anhieb den Sprung in die US-Top 20. Zum Jubiläum hat er nun das Album „Coming Home – 40 Years Of Major Tom“ herausgebracht. Der Erfolg hatte jedoch auch seine Schattenseiten; davon erzählt Peter Schilling, Jahrgang 1956, in seinem autobiografischen Ratgeber „Völlig losgelöst. Mein langer Weg zum Selbstwert – Vom Burnout zurück ins Leben“. Seine Kinderbuchreihe „Der kleine Major Tom“ erscheint in Zusammen-arbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Tesslof Verlag. In den Hörspielen zu den Büchern spricht Peter Schilling selbst den großen Major Tom. osk

Wie bewerten Sie Milliardäre wie Elon Musk und ihre Raumfahrtpläne Richtung Mond und Mars?

Nichts, was der Mensch forschungsmäßig macht, ist vergebens. Ich finde es sehr gut, dass es diese Privatinitiativen gibt. Mittlerweile ist ja auch die NASA mit im Boot. Ich halte es für zielführend und klug, das Knowhow dieser Menschen zusammenzuführen.

Würden Sie gerne mitfliegen?

Ich muss gestehen: Ich habe Höhenangst. Das lässt sich wohl wegtherapieren, aber realistischerweise muss ich sagen, dass ich wohl kein Astronaut mehr werde.

„Major Tom“ war auf der ganzen Welt ein Hit. Was hat das mit Ihnen gemacht, plötzlich ein Star zu sein?

Als ich erfolgreich wurde, war ich schon Mitte 20. Davor habe ich normal gearbeitet. Mir ist im Leben generell nichts geschenkt worden. Ich habe mir alles hart erarbeitet und besitze eine ausgeprägte Resilienz. Mich kriegt so schnell nichts unter, und wenn du, wie ich zu Beginn der Selbständigkeit, auch mal drei Tage wirklich nichts zu essen hattest, dann flippst du auch beim ersten Erfolg nicht gleich aus. Ich habe meine Bodenhaftung nie verloren. Der Ruhm bedeutet mir sowieso nicht viel. Mit Glück erfüllt mich vielmehr, wenn mir ein guter Song gelungen ist.

1984 sind Sie, der gebürtige Schwabe, nach New York gezogen. Fast drei Jahre sind Sie dort geblieben. Wieso?

Weil ich weltweit erfolgreich wurde und hoch oben in den Charts war und meine Plattenfirma meinte „Du musst rüberkommen, wegen deiner Karriere.“ Ich habe mein zweites Album „Things To Come“ dort in den berühmten „Blank Tapes Studios“ aufgenommen, doch den Plan, für immer in New York zu bleiben, hatte ich nie. Warum? Kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe mich manchmal nach Deutschland gesehnt und vermisste vor allem das Essen.

Die gute schwäbische Küche?

Ganz genau. Schöne Spätzle mit Rahmsauce und Pilzen. Das ist für mich unersetzlich.

Ende der 1980er Jahre sind Sie an einem Burnout erkrankt. Wie ist das passiert?

Ich war völlig entwurzelt, lebte zwischen Amerika und Deutschland, konnte nirgends mehr unbehelligt über die Straße gehen, der Briefkasten wurde mir aufgebrochen, die Reifen zerstochen, Schulklassen standen bei mir im Hof, und ich konnte nicht mehr auf Menschen zugehen, weil ich nicht wusste: Wollen die den Pierre Schilling oder den Peter Schilling? Ich konnte irgendwann nicht mehr. 1989 wog ich noch 54 Kilo und sagte zu meinem Plattenboss in New York: „Bitte lass mich aus meinem Vertrag.“ Er hat mich gesehen und gesagt „Okay“. Damals lief ich mit „The Different Story“ ständig auf MTV, war in den USA in den Hot 100. Die internationale Karriere in dem Moment abzubrechen, war krass, aber ich hätte den erneuten Erfolg mit all seinen Begleiterscheinungen wohl nicht überlebt.

Wie haben Sie aus der Krise herausgefunden ?

Mit Disziplin und Eigenverantwortung. Ich habe die Ursachen meiner Probleme bei mir selbst gesucht und auch gefunden. Irgendwann schlief ich wieder gut, wog wieder zehn Kilo mehr und spürte, wie das Leben zu mir zurückkehrte.

Die 1980er Jahre sind mit voller Wucht zurückgekehrt, man denke nur an die Serie „Stranger Things“ oder Kollegen wie The Weeknd, der sich stark an den 80ies-Sounds orientiert. Woher kommt dieser Retro-Boom?

Damals hast du dir ein Keyboard gekauft, ein paar Tasten gedrückt, und es kamen Sounds, die du noch nie gehört hattest. Es war eine aufregende Zeit, die Musik war neu und sehr, sehr schön. Die Achtziger waren eine permanente Entdeckungsreise durch neue Klänge. Heute erfinden wir das Rad nicht mehr neu.

Wie sehr unterscheiden sich eigentlich Pierre und Peter Schilling voneinander?

Wenn auf der Straße jemand „Peter“ ruft, schaue ich mich nicht um. Wenn jemand „Pierre“ ruft, schon. „Peter Schilling“ ist mein Firmenschild. Als Privatmensch bin ich Pierre.