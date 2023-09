Zum Tod von Gary Wright: Spurensucher der frühen Jahre

Von: Harry Nutt

Gary Wright. Foto: Jason Moore/ZUMA Press/dpa © dpa

Zum Tod von Gary Wright, Komponist und Mitgründer von Spooky Tooth.

Ende der 60er Jahre, als die Popmusik sich in kreativ-explosiven Experimenten diversifizierte und überraschende Stilentwicklungen gebar, gab es neben den großen Marktführern Beatles, Stones, Cream und Co. eine Reihe von Undergroundblüten in und um London. Sie gaben sich Namen wie Mott The Hoople, Stealers Wheel, Humble Pie und Spooky Tooth und pflegten einen bald ins Psychedelische tendierenden Soundmix. Aus dem Beat der frühen Jahre war eine gigantische Suchbewegung geworden, die innerhalb weniger Jahre einen kreativen Überschuss hervorbrachte, dessen ergiebige Wiederbelebung noch aussteht.

Die Band Spooky Tooth war 1966 von Mike Harrison im nordenglischen Carlisle gegründet worden, für kurze Zeit gehörte der genialische Keyboarder und Nice-Gründer Keith Emerson dazu, der sich mit seinen kunstvoll-orgiastischen Ausflügen in die Klassik einen Namen machte („Bilder einer Ausstellung“ nach Mussorgsky) und zusammen mit den Kollegen Greg Lake und Carl Palmer weltberühmt wurde. Deren „Lucky Man“ war der Beweis dafür, dass Synthesizer gefälligen Pop hervorzubringen imstande waren.

Dem Sog Londons vermochte sich Spooky Tooth nicht zu entziehen, 1967 stieß der Sänger und Keyboarder Gary Wright dazu, der zudem einschlägige Songs komponierte wie „Better By You, Better Than Me“, der vor allem in der Version der Heavy-Metal-Band Judas Priest zu einem Hit wurde. Gary Wrights Songs drängten ins Hymnisch-Balladeske, aus denen Blues und Rockeinflüsse ebenso herauszuhören waren wie Elemente des Soul und der Gospel-Tradition, oft in Halleffekte aufgelöst.

Auf gefällige Weise stechen diese Soundreferenzen in den Stücken „Dream Weaver“ und „Love Is Alive“ hervor, die Gary Wright Mitte der 70er Jahre aufnahm, einige Jahre nachdem sich Spooky Tooth zu Beginn des Jahrzehnts zugunsten von Soloambitionen der Bandmitglieder getrennt hatte. Gelegentliche Versuche zur Wiedervereinigung von Spooky Tooth hielten nie lange vor.

Es war die Zeit, in der Keyboarder sich ihre Tasteninstrumente um den Hals hängten, um in den kurzen TV-Hitparaden präsenter zu sein. „Dream Weaver“ war die erfolgreichste Eigenproduktionen von Gary Wright, auf dessen Kompositionen Branchenheroen wie Joe Cocker, Peter Frampton, George Harrison und andere gern zurückgriffen. Zusammen mit Humble Pie traten Spooky Tooth 2004 noch einmal zu Ehren ihres verstorbenen Bassisten Greg Ridley auf, vier Jahre später spielten Spooky Tooth einige wenige Konzerte in Deutschland. Der 1943 im amerikanischen Cresskill/New Jersey geborene Gary Wright litt in den vergangenen Jahren an einer Parkinson-Erkrankung. Am Montag ist er im Alter von 80 Jahren in Palos Verdes States, einer kleinen Stadt bei Los Angeles, gestorben.