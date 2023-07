„Web Web x Max Herre“ – zu fesselnd für die Cocktailbar

Von: Volker Schmidt

Fesselnde Musik, guter Sound: Web Web × Max Herre im Rheingau. Foto: Ansgar Klostermann/RMF © Ansgar Klostermann

Rheingau Musik Festival: „Web Web x Max Herre“ auf der Seebühne von Schloss Vollrads.

Nach ein paar Songs entschuldigt sich Max Herre bei allen, die dachten, es handele sich um ein Rap-Konzert. Einzelne sind da schon gegangen, aber dass sie wirklich glaubten, sie bekämen beim Rheingau Musik Festival Deutsch-Rap à la Freundeskreis zu hören, mag man kaum glauben. Vielleicht groovt ihnen der funkige Retro-Jazz, den Herre mit der Band Web Web veranstaltet, einfach zu hart für die Weißweinschorle zwischen Schlossmauern.

„Max Web“ nennt Herre kurz die Kooperation, in der er und die Band seines langjährigen Weggefährten Roberto Di Gioia, Web Web, 2021 das erste gemeinsame Album „Web Web x Max Herre“ veröffentlicht haben. Wobei Web Web schon ohne Herre eine Art Supergroup ist und bereits vor 2021 zwei Alben veröffentlicht hat. Neben dem gefragten Keyboarder Di Gioia, der unter anderem jahrelang bei Klaus Doldingers Band Passport an den Tasten saß, gehören Christian von Kaphengst am Kontra- und E-Bass dazu, der Drummer Peter Gall und an Saxofon und Flöte Tony Lakatos, Träger des Hessischen Jazzpreises 2020, vor kurzem nach 20 Jahren aus der HR-Big Band emeritiert.

„Spiritual Jazz“ nennt Herre, was Di Gioia und er gemeinsam geschrieben, mit Web Web und diversen Gästen im Studio eingespielt haben und jetzt auf die Seebühne in Schloss Vollrads bringen. Der Begriff aus den späten 60er, frühen 70er Jahren knüpft an an John Coltranes Jazz-Suite-Gebet „A Love Supreme“ und die Folgen, an Pharoah Sanders, Alice Coltrane oder Gary Bartz. Auch Herre/Di Gioias Songs tragen Titel wie „Satori Ways“, „Turquoise“ oder „Liberation March“. Max Herre hat mitkomponiert und -produziert, live beschränkt sich seine Rolle auf die des Zugpferdes. Nur einmal rappt er ein paar Zeilen, sonst ist er das unscheinbarste Rädchen im Soundwerk. Er sitzt jeweils an den Tasten, die nicht gerade Di Gioia bedient, also entweder am Flügel oder am Rhodes, auf dem ein paar elektronische Gadgets für Glockenklänge und Windrauschen stehen. Die Tastensoli spielt Di Gioia, präpariert für ein von ostindischen Skalen geprägtes Stück auch mal die Saiten mit allerhand Papier und Percussion.

Für den Schwiegervater

Abwechslungsreich sind die Titel, oft wie Abfolgen von Stimmungsskizzen. Der trockene, knackige Schlagzeugsound von Gall in den groovigen Passagen kontrastiert mit verträumten Abschnitten, in denen die Percussions leise rascheln. Lakatos Gebläse drückt dem Sound seinen Stempel auf: luftige Flöte, röhrendes Saxofon. Die Kompositionen integrieren musikalische Einflüsse aus aller Welt, auch aus Südafrika, wo Herres Schwiegervater herkommt. Ihm, dem Vater der Sängerin Joy Denalane, ist einer der beiden Songs vom kommenden Album gewidmet, die die Band an diesem Abend spielt.

Dem ersten Album „Web Web x Max Herre“ wird bescheinigt, es eigne sich auch für die Cocktailbar. Live ist die Musik dafür zu fesselnd – und der Schlossgarten-Sound hervorragend.