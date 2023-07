Schon wieder Rammstein – Neue Vorwürfe wiegen schwer

Von: Baha Kirlidokme

Nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann gibt es jetzt auch Vorwürfe gegen Keyboarder Christian Lorenz. Die Band gerät weiter unter Druck.

Frankfurt – Am vergangenen Wochenende ist die Band Rammstein in Berlin aufgetreten - begleitet von lauten Protesten. Kurz vor ihrem dritten Berliner Konzert am heutigen Dienstag gibt es nun neue Vorwürfe. Dieses Mal geht es jedoch nicht um Rammstein-Sänger Till Lindemann, sondern um den Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz.

Das sind die neuen Details im Fall Rammstein

Laut neuen Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und des NDR werfen ihm zwei Frauen vor, er sei ihnen gegenüber sexuell übergriffig geworden. Die Fälle sollen sich 1996 und 2002 ereignet haben. Die mutmaßlich Betroffene im letzten Fall soll dabei 17 Jahre alt gewesen sein. Sie erzählt, dass sie sich mit Lorenz und Lindemann nach einer Signierstunde in einer Berliner Bar getroffen habe. Später sei sie mit dem damals 36-jährigen Lorenz und dem damals 39-jährigen Lindemann in ein Haus gefahren. Dort soll sie ihnen gesagt haben, dass sie 17 Jahre alt ist und nicht 22, wie sie ihnen vorher erzählt habe.

In dem Haus soll sie Alkohol getrunken und sich im Anschluss „seltsam“ gefühlt haben. Nachdem sie sich in dem Haus in ein Bett gelegt habe, soll sich Lorenz zu ihr gelegt und ohne ihr Einverständnis Sex mit ihr gehabt haben. In den darauffolgenden Monaten soll sie sich öfter mit Lindemann getroffen haben.

Auf dem Boden neben Rammstein-Keyboarder aufgewacht

In dem Fall, der sich 1996 in Gera ereignet haben soll, erzählt eine Frau, dass sie als damals 22-Jährige alkoholisiert mit dem Keyboarder im Schwimmbad des Hotels geschwommen sei. Später seien sie mit weiteren Leuten in ein Hotelzimmer gegangen. Neben weiteren Frauen sollen auch Lindemann und Schlagzeuger Christoph Schneider dort gewesen sein. Sie sagt, dass sie sich ab da an nichts mehr erinnern könne und mit Unterleibsschmerzen auf dem Boden eines Hotelzimmers aufgewacht sein soll. Neben ihr soll Lorenz gelegen haben.

In dem Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ lassen Lorenz und Schneider über ihren Anwalt mitteilen, dass sich nichts von dem Geschilderten zugetragen habe. „Ungeachtet dessen hätten sie auf keinen Fall sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, die nicht bei Bewusstsein gewesen seien“, heißt es, und weiter: „Lindemanns Anwalt gibt an, es handle sich um eine unzulässige Verdachtsberichtserstattung.“

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann – und wie er darauf reagiert

Die Kanzlei Schertz Bergmann, die Lindemann vertritt, veröffentlichte Anfang Juni eine Pressemitteilung, die für viel Kritik sorgte. So teilte die Kanzlei mit, dass alle Vorwürfe unwahr seien und kündigte an, gegen die mutmaßlich Betroffenen vorzugehen. „Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem wolle die Kanzlei gegen einige Fälle vorgehen, in denen es aus ihrer Sicht unzulässige Verdachtsberichterstattung gegeben hat. Seitdem haben mehrere Medien Abmahnungen erhalten.

Die „Süddeutsche Zeitung“ und der NDR haben Anfang Juni eine erste umfangreiche Recherche veröffentlicht, nachdem kurz vorher Vorwürfe gegen Till Lindemann bekannt geworden waren. Frauen sollen demnach auf Rammstein-Konzerten betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Lindemann gekommen sein.

Im Fokus steht dabei auch Alena M., eine dem Sänger nahestehende Person, die systematisch junge Frauen zum Sex mit Lindemann rekrutiert haben soll. Laut der neuesten Recherche der „Süddeutschen Zeitung“ und dem NDR sollen vermutlich noch weitere Personen an einem solchen System beteiligt gewesen sein.

Gegen M. und Lindemann ermittelt momentan die Berliner Staatsanwaltschaft, nachdem Dritte Anzeige gestellt hatten. (Baha Kirlidokme)