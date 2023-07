Zum Tod Sinéad O’Connors – Mit niemandem zu vergleichen

Von: Sylvia Staude

Sinead O’Connor tritt in Santiago de Chile auf. © dpa

Zum Tod der großen, gepeinigten Singer-Songwriterin Sinéad O’Connor.

Für die im katholischen Oberbayern aufgewachsene junge Frau war es eine so staunenswerte wie angemessene Tat: Die Sängerin Sinéad O’Connor, so konnte man 1992 in der Zeitung lesen, hatte in der berühmten US-amerikanischen Talkshow „Saturday Night Live“ vor laufender Kamera ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. zerrissen. Der Sender CBC wollte sie daraufhin nie wieder einladen, die junge Frau aber stand hundertprozentig auf der Seite der noch Jüngeren, weit Mutigeren und ließ sie einmal wieder in Endlosschleife laufen: Repeat „Jackie“, repeat „Jerusalem“ und „Never Get Old“, unbedingt repeat „Nothing Compares 2 U“ und die Cover-Version von „Don’t Cry For Me Argentina“.

Seit dem eher zufälligen Kauf des großartigen Albums „The Lion and the Cobra“, 1987, auf einer Irland-Reise der jungen Frau, stand Sinéad O’Connor im CD- und Platten-Regal neben Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, Neil Diamond und wurde (fast) ebenso oft eingelegt. Auf dem Cover von „The Lion and the Cobra“ ein Bild, das zu dem passte, was dann zu hören war: Einerseits, das spürte die Ältere, ist dieses Mädchen so etwas wie eine irische Elfe, großäugig und mit glockenheller Stimme, andererseits ist sie eine Versehrte, Wütende. Wer würde sich sonst den Kopf scheren lassen, die Fäuste ballen vor der Brust, die Zähne zeigen?

Sinéad O’Connor, sie kam 1966 in Dublin zur Welt, wurde zu früh geboren. Zu früh, als dass sich in Irland und anderswo schon herumgesprochen hätte, welches Unrecht und welcher Missbrauch in den katholisch geführten sogenannten Magdalenenheimen, Wäschereien mit „gefallenen“ Zwangsarbeiterinnen, geschah. (Weil sie gestohlen hatte, wurde O’Connor der Schule verwiesen und 18 Monate in ein solches Heim gesteckt.) Zu früh geboren auch, um als Opfer von Missbrauch respektiert, als Traumatisierte erkannt zu werden. Vor der Erfindung der unsozialen Medien erreichte sie ein Shitstorm, immerhin nahm sie Kris Kristoffersen damals öffentlich in den Arm.

Ihr Plattenlabel soll sie trotz des Erfolgs mit „The Lion and the Cobra“ und dann „I Do Not Want What I Haven’t Got“ gedrängt haben, nicht mehr als „Punk“, sondern „weiblicher“ aufzutreten; wahrscheinlich schwebte den Herren eine langhaarige, anschmiegsame Schöne vor. Aber so, wie Sinéad O’Connor mit Glatze oder stoppelkurzer Frisur auftrat, passte es zu ihren Liedern und dem Furor, mit dem sie sie sang. Egal, ob sie gerade laut oder innig-leise war.

Ihre Nachfolgerin in leiser, doch glühender Intensität, einer Intensität, die die Luft und das Herz der Hörerin zum Flirren bringt, ist die irischstämmige Billie Eilish. Aber da war auch immer dieser Aufschrei, kein Rock-Röhren, keine artistische Angeberei, sondern etwas, das nach Draußen drängte, das nicht unterdrückt werden konnte, das mitriss ins tiefe Gefühl.

Später verlor nicht nur die einst so Hingerissene (gern auch laut Mitsingende) Sinéad O’Connor komplett aus den Augen. Nur noch am Rande nahm sie wahr, wie zum Papstbild-Skandal ein paar Jahre später kam, dass sich die Sängerin bei einer Zeremonie im französischen Lourdes zur Priesterin der orthodox-katholischen und apostolischen Kirche von Irland weihen ließ, Mother Bernadette Mary nannte und mit Priesterkragen auftrat. Dass sie insgesamt viermal heiratete, vier Kinder von vier Männern bekam. Und schließlich, dass sie zum Islam konvertierte, den Namen Shuhada’ Davitt annahm, dann Shuhada’ Sadaqat und Kopftuch trug. Von einer patriarchalen Religion zu einer anderen, das befremdete dann doch.

Sinéad O’Connor war eine Suchende, Verzweifelte, eine immer wieder von Schmerz und Traumata Überwältigte, bis hin zu Suizidversuchen. Mag sein, dass es am Ende zu viel war, weil im vergangenen Jahr ihr Sohn Shane, 17, sich das Leben nahm, mag sein, dass sie diesmal, im Alter von erst 56 Jahren, nicht gerettet werden konnte. Ihre Familie bittet, so berichten es die Agenturen, „in dieser schweren Zeit um Privatsphäre“.

Ihre frühen Alben, bei denen sie so unglaublich jung war, ein Küken, dem tragischerweise immer die Nestwärme gefehlt hatte, werden als große in die Musikgeschichte eingehen. Über Jahrzehnte stellen sie eine Verbindung her, haben sie nichts von ihrer Kraft verloren. Nothing compares to you, das möchte man ihr, die am Mittwoch gestorben ist, noch zurufen.