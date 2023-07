Verdi-Requiem in Kloster Eberbach –Ein weltliches Getümmel

Von: Bernhard Uske

Teilen

Claus Peter Flor dirigiert in der Basilika von Kloster Eberbach. Foto: Ansgar Klostermann/RMF © Ansgar@Klostermann.net (c) Ansgar Klostermann

Verdis Requiem, akustisch herausgefordert in Kloster Eberbach.

Es passte gut in die Basilika von Kloster Eberbach: das Kolossal-Requiem von Giuseppe Verdi aus dem Jahr 1874. Eine säkulare Angelegenheit veräußerlichter Innerlichkeit mit vielen Elementen, die dem Musiktheatraliker zu seiner die Opernwelt beherrschenden Popularität verhalfen. Ein wüstes und überladenes „Spiel mir das Lied vom Tod“ – frei von transzendent anmutenden Inhaltsstoffen. Dies im zum musikalischen Flagship-Store des Rheingau Musik Festivals geadelten, längst selber säkularisierten Zisterzienser-Gotteshaus. Ein weltlich’ Getümmel, wobei die Star-Wars-Aura mit den Mortalitäten altertümlicher glaubensinbrünstiger Schauerlichkeit ein spezielles Aroma erhielt.

Profanität mit sakralen Einschüssen ist eine herrliche Win-win-Situation, deren Attraktion in dem erhabenen Radau bestand, den die chorischen und orchestralen Massen (in diesem Fall Orchestra e Coro Sinfonica de Milano) unterm zurückdonnernden Tonnengewölbe entfachten. Angeleitet und regelrecht angeheizt durch den Chef des 1993 gegründeten Orchesters der norditalienischen Metropole, Claus Peter Flor. Zusammen mit Sebastian Weigle ist er einer der letzten Sprösslinge einstiger DDR-Dirigierkarrieren.

Eine befähigte Schar

Im Verein mit dem fünf Jahre nach dem Orchester gegründeten Chor scheint das eine genau artikulierende, in der kollektiven Vokalität zu perfekter Diktion und timbresatter Schlagkraft befähigte Truppe zu sein.

Mehr allerdings ließ sich guten Gewissens an gesichertem Eindruck nicht wiedergeben, denn bekanntlich geht ab einem mittelgroßen Dichte- und Lautstärkegrad im Bereich Stimmführung und Rhythmus im einstigen Kirchenschiff alles in akustischem Kauderwelsch unter.

Mit Tod und Untergang hatte das auf seine Weise also schon zu tun, so sehr schlugen sich Stimmgruppen und Instrumentalsoli gegenseitig tot, öffneten sich Gräber, aus denen ganze Melodieverläufe entbeint erstanden.

Die vier Solostimmen waren um ihre Aufgabe nicht zu beneiden, wenn sie denn überhaupt etwas in dem zerfledderten und entfärbten Klangbild ausrichten konnten. Intonationstrübungen, dünne Lineatur, Herauspressen von Höhe – am besten kamen noch die Männerstimmen (Davide Giusti und Riccardo Zanellato) dabei weg. Als schließlich die um Erhörung flehende Befreiungs- und Erlösungsbitte „Libera me, Domine, de morte aeterna“ erklang, mochte manche hörende Seele auch denken „Libera me, Domine, de tohuwabohu eberbachensis“.