Udo Lindenberg startet Tournee „Udopium Live 2022“

Teilen

Panikrocker Udo Lindenberg geht wieder auf Tour. © Jens Büttner/dpa

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht Altrocker Udo Lindenberg wieder auf Tour. „Udopium Live 2022“ startet in Schwerin vor ausverkaufter Halle. Vor dem 76-Jährigen liegen mehr als 20 Konzerte bis Juli.

Schwerin - Udo Lindenberg geht nach zwei Jahren Corona-Pandemie erstmals wieder auf Deutschland-Tour. „Udopium Live 2022“ startet am Dienstagabend (20.00 Uhr) in Schwerin. Die Sport- und Kongresshalle fasst 8000 Zuhörer und ist nach Angaben des Managements ausverkauft.

Freuen können sich Lindenberg-Fans demnach auf viele alte und auch neue Songs. Nicht von ungefähr bezieht sich der Tournee-Titel auf Lindenbergs jüngstes Album „Udopium - Das Beste“, das 2021 herausgekommen ist.

Der Panikrocker verarbeitet immer auch Zeitgeschichte in seinen Songs und äußert sich zu aktuellen Ereignissen. Vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine werde er in den Tour-Konzerten auch seine rund 40 Jahre alte Friedensballade „Wozu sind Kriege da“ singen, hieß es. Vor kurzem hat Lindenberg, der auch malt, acht große Banner mit Anti-Kriegs-Motiven für knapp 40 000 Euro versteigert. Der Erlös fließt an die Unicef-Nothilfe für Kinder in der Ukraine.

Bis Mitte Juli plant der 76-jährige Altrocker mehr als 20 Konzerte, darunter in Berlin, Hamburg, Köln, München und Mannheim. Die Sehnsucht der Fans scheint groß zu sein. Alle Konzerte sind nach Angaben des Managements bis auf Restkarten ausverkauft. Mehrere Zusatzkonzerte seien arrangiert worden.

Udo Lindenbergs bisher letzte Live-Tournee fand 2019 statt. Die Tourneen 2020 und 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. dpa