Tony Yun beim Rheingau Musik Festival: Das verbindende Etwas

Von: Bernhard Uske

Klavierabend des Lotto-Förderpreisträgers Tony Yun im Rheingau.

Die Lotto-Fee bringt nicht nur Glück beim Ankreuzen der richtigen Zahlen der Ziehung der Woche, sondern auch, wenn man „eine sympathische Ausstrahlung (…) mit erfrischender Natürlichkeit“ hat, „einfühlsam“, „poetisch“ sowie technisch brillant am Klavier ist und sich auch „aktiv einsetzt“ für musikalische Bildung. Dann gibt es, zumindest bei Lotto Hessen, 15 000 Euro als „Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals“.

So geschehen im Rahmen des Klavierabends Tony Yuns auf Schloss Johannisberg. Der in Kanada geborene Künstler spielte eine Stückfolge, in der die nahtlosen Anschlüsse Beziehungsreichtum bilden sollen. Ein Umstand, bei dem auf sachliche Art der Applaus darstellerisch beim Publikum unterbunden und zugleich die Konzentration erhöht werden kann. Wird allerdings nur Anschluss und nicht auch Differenz gesucht, entsteht bei der meist oberflächlichen Beziehungsstiftung Pauschalität und Eintönigkeit.

Subjektivistisches Klanghabit

Die war bei Yun gebannt, denn die Tristanakkordik, die ja von Franz Liszt stammt, und die am Beginn seiner Klaviertranskription von Richard Wagners „Isoldes Liebestod S. 447“ steht, folgte auf die d-Moll-Variationen op. 18b von Johannes Brahms. Ein heftiger Kontrast zwischen der Ordo-Ästhetik mit ihrer Fundierung in den überlieferten Satzbildungen und den frei flottierenden Varianten eines Motivs, das Luftwurzeln treibt. Dabei hatte der 22-jährige Pianist dem 27-jährigen Brahms schon ein eher subjektivistisches Klanghabit verpasst. Die formidale Setzung durch Brahms wirkte darstellerisch, derweil die Subtilität der oft pointilistischen Arbeit Liszts eher handfest und etwas schmalbrüstig wirkte. Ein verkürzter und antiklimaktischer Beschluss war mehr als befremdlich.

Beethovens „Appassionata“ hatte gut sitzende Schnittfolgen und erschien brillant in der rasenden Dichte, wo das Dräuende und Berstende einer sportiven Aufgeräumtheit weichen musste. Nach der Pause Ferruccio Busonis „Berceuse“ aus seinen „Elegien BV 249“ – eine flache Vermittlung des Indifferenzpunkts von Wiegen- und Todesschlaf, der sich hier darstellen soll. Zuletzt Robert Schumanns „Sinfonische Etüden cis-Moll op. 13“ mit den fünf einst vom Komponisten nicht veröffentlichten Variationen, die Brahms nach Schumanns Tod herausgab. Das Gewicht des Versonnenen und Versunkenen wurde dadurch verstärkt. Der Preisträger bewies beachtliches Durchhaltevermögen in den Wechselhaftigkeiten des Schumannschen Klangkosmos.