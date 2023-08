Tony Lakatos & Quintett: Meister auf ihrem Weg

Von: Hans-Jürgen Linke

Teilen

Tony Lakatos. © boeckheler.2012

Tony Lakatos und sein Quintett-Album „Blue Chili“.

Dass Tony Lakatos Abkomme einer ungarischen Dynastie von Geigern ist und dass ihm eigentlich in die Wiege gelegt war, diese Tradition fortzusetzen, dass er aber mit 17 zum Saxofon wechselte, ist oft erzählt worden. Mit gutem Grund allerdings, denn seine Violinisten-Vergangenheit spielt möglicherweise auch eine Rolle für seine Karriere als Jazz-Saxofonist. Seine Arbeit am Tenorsaxofon lässt durchaus Verwandtschaften erkennen mit einem sanglichen Geigen-Stil und ist grundlegend geprägt von einer Vorliebe fürs Melodische, von präziser und geschmeidiger Tonbildung, elegant-sensibler Phrasierung und von einem subtilen, aber intensiven, immerwährenden Swing.

Ein weithin gerühmter Saxofonist war er längst, als er 1993 zur Bigband des Hessischen Rundfunks kam. Und obwohl er dort gut beschäftigt war, schaffte er es immer wieder, als Sideman in kleineren Bands, als Solist oder mit eigenen Projekten Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Inzwischen hat er biografisch und künstlerisch die Bigband hinter sich gelassen. An seinem Heimatland Ungarn kritisiert er öffentlich eine zunehmende Diskriminierung von Roma und Juden, sein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor Frankfurt am Main, und von hier aus konzentriert er sich erfolgreich auf eigene Anliegen. Das neueste Produkt ist auf dem Quintett-Album „Blue Chili“ zu hören. Zu seiner Band gehören Hans Glawischnig, der auch in der HR-Bigband Kontrabass spielt, der russische Trompeter Alex Sipiagin und die beiden US-Amerikaner Danny Grissett (Keyboards) und Gregory Hutchinson (Schlagzeug).

Unter den hiesigen Jazz-Saxofonisten ist Tony Lakatos vermutlich, obwohl durch und durch Europäer, der amerikanischste. Dementsprechend ist die Musik auf seinem aktuellen Album mit amerikanischem Jazz durchtränkt und imprägniert, und es mangelt auch nicht an Hinweisen auf Favoriten. Das sind einige der großen Musiker – nicht nur Saxofonisten – seit der Bebop-Ära, und ein Hauch von arriviertem Mainstream schwingt stets leise mit. Aber Lakatos ist Lichtjahre entfernt von nostalgischen Gestaltungsweisen.

Seine Sache ist das Geschmackvolle, das Elegante sowie eine Bindung an Traditionen, die sich entwickelt haben, seit der Jazz sich von der Tanzmusik zur Kunstmusik gewandelt hat. Er ist durchaus kein Perfektionist, sondern zu spontanen Regungen und bereichernden Klangverschmutzungen jederzeit in der Lage.

Das gilt nicht nur für seine individuellen Artikulationen, sondern vor allem für das Konzept seiner Band, das auf klassische, gleichwohl völlig unaufdringliche, geradezu organisch-selbstverständliche Art zwischen Rhythmus-, Harmonie- und Melodie-Fraktion unterscheidet, aber nicht auf Freiheiten verzichtet, die den Jazz seit je ausmachen. So dass „Blue Chili“ bei aller klassischen Ausgewogenheit auch jene Schärfe bekommt, die der Titel verspricht.

Auch die Kompositionen, die in das Album aufgenommen wurden tragen anspielungsreiche Titel. Jedem auch nur halbwegs traditionskundigen Jazzhörer fallen bei Titeln wie „Zoot Suits“ oder „Eugen Choose The Shorter Way“ (Eugen wähle den kürzeren Weg) sofort die Namen von Musikern ein, die hier geehrt werden. Der sie ehrt, ist selbst ein großer Meister.