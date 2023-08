Tony Allen in der Reihe „Jazz is Dead“ – Eine gewisse Distanz

Von: Stefan Michalzik

Er hat viele geprägt: Tony Allen. © Jazz Is Dead

Das postume Album des Afrobeatpioniers Tony Allen in der Reihe „Jazz Is Dead“.

Der im Frühjahr 2020 verstorbene nigerianische Schlagzeuger Tony Allen gehörte zu den großen stilbildenden Musikern des Afrobeats. Derart markant sein Spiel, dass es sofort zu erkennen ist. Seinerzeit bahnbrechend waren vor allem die Aufnahmen mit Fela Kuti und seiner Band Africa 70, in denen die beiden einen Bogen schlugen von den polyrhythmischen Strukturen aus Westafrika zum Funk eines James Brown und damit eine neue Musik begründeten. Als Folge 18 der Reihe „Jazz Is Dead“ ist nun ein Album herausgekommen, das der afroamerikanische Musiker und Produzent Adrian Younge im Sommer 2018 in seinem Linear Labs Studio in Los Angeles mit dem damals 78-Jährigen aufgenommen hat.

Bis zu seinem Tod hat es sich Tony Allen nie im Legendenstatus bequem gemacht, er blieb ein experimentierfreudiger Musiker, ließ sich immer wieder auf Begegnungen mit Musikern und Musikerinnen aus unterschiedlichen Genres ein. 1999 beispielsweise unter der Hand des französischen Houseproduzenten Doctor L. auf eine clubaffine Groovyness. Er arbeitete für Grace Jones und für Air, für Groove Armada und Charlotte Gainsbourg, er spielte mit zahlreichen Jazzmusikern, Damon Albarn konnte ihn für sein Projekt The Good, the Bad & the Queen (2005) gewinnen können. Grandios zuletzt auch die EP „Tomorrow Comes the Harvest“ (2018) mit dem Detroit-Techno-Pionier Jeff Mills.

Dem Sound auf „Jazz Is Dead 18“ hat Adrian Younge, der die acht Stücken gemeinsam mit Tony Allen komponierte, eine schnittige, traditionsbewusste Modernität gegeben, mit Experimentierlust fern vom Schema. Der Sessioncharakter der Aufnahmen ist ganz nach Art des Labels, das Younge 2017 gemeinsam mit Ali Shaheed Muhammad von der Hip-Hop-Crew A Tribe called Quest in Los Angeles gründete, aus dem Geist der neuen internationalen Jazzbewegung heraus. In Produktionsweise und technischem Gerät bezieht sich Younge auf die organische Studioarbeit der Zeit um 1970. Die natürlichen kleinen Abweichungen des Musizierens werden nicht wegretouchiert, sondern belassen.

Die Musik auf dem postumen Album verbindet Energie und Eleganz. Bei aller raumgreifenden Dichte der Gruppe sind die Strukturen glasklar. Younge spielt Gitarre und Bass, Marimba, elektrische Orgel und E-Piano, einmal auch bringt er einen Synthesizer zum Einsatz. Hinzu kommen weitere Perkussionisten sowie ein brillanter Bläsersatz mit vier Saxofonen, zwei Trompeten und Posaune sowie Flöte, dessen Arrangements, wenn eben auch in dieser kompakten Besetzung, eine Beschäftigung mit zeitgenössischen Entwicklungen im Bigbandjazz erkennen lässt. Das ist keine brodelnde Musik wie der Afrobeat. Sie steht in Bezug dazu, doch sie wahrt eine gewisse Distanz, durchaus nicht im Widerspruch zur Sessionform.

Von Musikern in den sechziger Jahren wie Ginger Baker von Cream (der nicht zuletzt auch Allens wegen nach Lagos zog) bis heute sind die Prägungen von Tony Allen mannigfaltig gegenwärtig – übrigens auch bei der nicht minder großartigen vorhergehenden Folge von „Jazz Is Dead“ mit dem US-amerikanischen Pianisten und Keyboarder Lonnie Liston Smith, der über seine Leaderkarriere hinaus Anfang der siebziger Jahre zur Gruppe von Miles Davis gehörte.

