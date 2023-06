Tom Jones auf Tournee – Der Meister aller Klassen

Von: Stefan Michalzik

Tom Jones. © Imago

Schnöde die größten Erfolge runterreißen können andere: Tom Jones in der Alten Oper.

Um eines handelt es sich bei diesem Abend ganz und gar nicht: um eine landläufige Oldieshow. In den sechziger Jahren war Tom Jones der wohl erfolgreichste kurzhaarige Newcomer in einer Dekade der Langhaarigen. Zwischen Musikern wie den Beatles, den Kinks und den Rolling Stones ein konservativ gestylter Mann, der seine Songs entgegen dem Zeittrend nicht selbst schrieb, das wirkte wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.

Doch ließen selbst seine Schlagerliedchen und erst recht seine exzessive Show etwas spüren vom Swingin’ London. Als brillanter Rhythm’n‘Blues-Sänger, der selbst im Duett mit Janis Joplin eine gute Figur machte, hatte er eine Klasse für sich dargestellt. Zwischenzeitlich war er einmal in der Las-Vegas-Senke verschwunden, bevor 1998 eine ungeahnte Fassung der Prince-Nummer „Kiss“ mit den Elektropoppern von The Art of Noise den Anstoß zu einer zweiten Karriere als Popstar gab.

Reichlich Stoff über die Jahrzehnte hinweg für eine rauschende Revue der Hitkracher – derart bequem jedoch macht es sich der 83-Jährige nicht. Das Repertoire beim gefeierten Konzert in der ausverkauften Frankfurter Alten Oper ist bestimmt vor allem vom Alterswerk, von „24 Hours“ (1999) bis zu „Surrounded By Time“ (2021), dem jüngsten und bislang besten Album dieser Phase.

Die Show ist aufs Musizieren fokussiert. Das Alterswerk ist geprägt vom Abschied von den Dancepop-Krachern und der Rückbesinnung auf den Rhythm’n’Blues. Auf der Bühne ist es vorbei mit den üppigen Besetzungen samt Bläsern und Backgroundchoristinnen. Eine Band von fünf Musikern, nicht mehr. Coverversionen in einer geschickten Auswahl von überwiegend eher Abgelegenem aus der Feder etwa von Bob Dylan, Cat Stevens und Bobby Cole, dessen wehmütiges „I’m Getting Old“ – „Ages & Stages“ lautet das Tourmotto – am Anfang steht. „Talking Reality Television Blues“ war Jones’ Kommentar zu Donald Trump, sein erstes veritables „Protestlied“, mit achtzig Jahren, geschrieben von Todd Snider.

Eine Auswahl von Hits streut er eher beiläufig ein, aber er setzt sie wirksam in Szene, in ungewohnten Arrangements. Manche, „Sexbomb“ beispielsweise, umgewidmet zu Bluesrocknummern, andere mit Akustikgitarre, körperlosem Kontrabass und einem Akkordeon. Mit Elektronik wird sparsam umgegangen. Im Hintergrundvideo zu dem frühen Erfolg „Delilah“, dem vordergründig wohllaunigen Schunkelliedchen, um das es kürzlich eine Debatte gab, knallen an entscheidender Stelle die Blüten zweier Rosen aufeinander und zerbersten, Blut fließt in den Abfluss eines Waschbeckens und spritzt auf Notenblätter. Das ist kitschig, doch es erfüllt seine Funktion: Es legt offen, worum es geht: Die Ich-Figur bringt aus Eifersucht eine Frau um.

Die Stimme ist unweigerlich gealtert, höchst ausgebufft jedoch sind die Techniken des Kaschierens. Wie gescheit Tom Jones mit den spektakulären Momenten haushaltet – auch das bestätigt seinen Rang als Meister aller Klassen im Gesang.