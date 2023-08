Tom Borrow und das Aurora-Orchestra in Wiesbaden – Das ist alles kein Schicksal

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Tom Borrow im Wiesbadener Kurhaus. © Ansgar Klostermann/RMF

Das englische Aurora Orchestra und der junge Pianist Tom Borrow mit einem Beethoven-Programm beim Rheingau Musik Festival.

Tom Borrow, Jahrgang 2000, war der wirklich sehr junge Solist bei Ludwig van Beethovens anspruchsvollem 4. Klavierkonzert, das jetzt beim Rheingau Musik Festival im Wiesbadener Kurhaus zu hören war. Der Borrow’sche Anschlag ist weich, aber sorgfältig konturiert, sein Spiel wirkt effizient und beiläufig bei famosen Resultaten: einem intensiven, zu spektakulärem Pianissimo, aber auch ordentlichen Ausbrüchen fähigem Beethoven-Klang, für den es offenkundig weder genialische Gesten noch eine Tastenlöwenmanier braucht. Borrow, in Israel geboren, aufgewachsen und ausgebildet und gerade dabei, seine Karriere international auszubauen, hätte bei einem Schülerkonzert seinen Auftritt nicht aufrechter und vorbildlicher durchziehen können.

Sein leichtgängiges Spiel passte sich zudem trefflich ein in den Klang des Orchesters, das trotz seiner Jugend immer fünf Jahre jünger ist als er. Der Brite Nicholas Collon, 40, und das von ihm 2005 gegründete Aurora Orchestra fanden ihrerseits einen geschmackssicheren Weg, Beethovens Musik behände und in einem gewissermaßen authentischen Format zu spielen, aber nicht zu hager oder blutleer. Aurora hat Kammerorchestergröße, aber die Blechbläser und -bläserinnen erzeugten bei Bedarf (und manchmal auch sonst) eine ernsthafte Wucht. Im Klavierkonzert entstand er aber gar nicht, hier regierten Fein und Superfein, von denen Borrow auch in den gepflegt ausgeformten Kadenzen reichlich zu bieten hatte.

Immer auf dem Sprung

In Beethovens fünfter Sinfonie hingegen durften die nun verstärkten hinteren Reihen in die Vollen gehen, was zu gelegentlichen Dröhneffekten führte. Aurora spielte jetzt – soweit möglich – im Stehen, und auch wenn man sich immer fragt, ob das wirklich einen Unterschied macht, beförderte es doch den erfreulichen Eindruck eines gemeinsamen Musizierens. Von dem auswendig dirigierenden Collon wurde das anscheinend bloß locker angeleitet und organisiert. Das Tempo flott, die Atmosphäre Lichtjahre entfernt vom schicksalsbeladenen Beethovenpathos von einst. Grandios die schlanke Bratschengruppe am Andante-Beginn.

Es war ein bisschen riskant, vor zwei Beethoven-Ikonen Edward Elgars Serenade für Streichorchester in e-Moll zu spielen. Ein Leichtgewicht, das jetzt regelrecht weggedrückt wurde, noch dazu ohne dass der fast 200 Jahre ältere Beethoven dafür Aufwand hätte treiben müssen.