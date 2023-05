Tokio Hotel in der Batschkapp: Strobo, Synthies und dieses Schillern

Von: Nicklas Baschek

Bill Kaulitz, wie man ihn auf der Höhe seiner Berühmtheit kannte. © IMAGO/STAR-MEDIA

Tokio Hotel in der Frankfurter Batschkapp.

Das Konzert von Tokio Hotel wurde bereits zweimal verlegt, nun also doch, natürlich ausverkauft, in der Batschkapp. Der Sound ist von der ersten Sekunde druckvoll, die Frauenstimmen sind laut, der Jubel ist eine Erinnerung vielleicht, daran, dass Tokio Hotel mal eine spektakuläre Teenieband war mit hyperventilierenden Mädchen und jungen Frauen vor allem, mit Stalking und Flucht der Band in die USA, weil es in Deutschland nicht mehr auszuhalten war mit den besessenen Fans – Tokio Hotel sind auch die Band mit diesem einen Hit aus dem Jahr 2005, den sie spielen werden. Spät, aber nicht ganz am Schluss.

Nun blond und wallend

Es sind sicherlich 80 Prozent Frauen, Durchschnittsalter vielleicht 26, die Haare der Männer oft gefärbt. Grelle Farben. Shirts und Köpfe und Sneaker. Bill Kaulitz trägt Pailletten und Fransen, die Haare sind blond und wallend. Douglas Coupland schreibt: „Haare sind wichtig“. Es glimmt lila und blau. Schlagzeuger Gustav thront im Hintergrund. Der Bassist Georg steht etwas abseits. Georg und Tom Kaulitz spielen Bass und Gitarre, aber immer wieder auch Keyboard – passend zum Weg der letzten 15 Jahre weg von der Rockband zu einem elektronischeren, tanzbareren Pop.

Dass es schon vor zehn, fünfzehn Jahren in Kritikkreisen okay wurde, die Band und ihre Musik zu mögen, geschenkt. Tokio Hotel wurde größer, die Musik diverser. Und ein 80er-inspiriertes Stück wie „We Found Us“, aufgebaut auf einer treibenden Synthielinie, ist grundsolide Popmusik.

Einige Bands aus Deutschland sind irgendwann international erfolgreich geworden: Modern Talking, die Scorpions, Lou Bega. Aber diese Musik und diese Künstlerinnen sind immer in einem bisschen peinlichen Sinne unglamourös geblieben. Tokio Hotel dagegen, ja, das ist Travestie und drüber und charmant sehnsüchtig. Diedrich Diederichsen schreibt, Pop zeichne sich dadurch aus, dass man wissen wolle, was das für ein Typ sei, der oder die diese Musik macht. Bei Bill Kaulitz ließe sich eine Weile darüber nachdenken, was er mit einem zu tun hat und ob man er sein wollen könnte. Selbstbewusst genug für all diese Farbe und dieses Schillern. Und ein Teil des Appeals der Band dürfte darin bestehen, dass die Bandkollegen dagegen so viel gewöhnlicher auftreten. Jeans, schwarzes Shirt. Bass in der Hand. Ein Winken ins Publikum. Sehr laute Frauenstimmen als Reaktion.

Umso besser klingt das, je mehr Tokio Hotel den synthetischen Weg gehen. Maximal groß ist der Kontrast erfahrbar beim ruhigen „Schwarz“ vom Debütalbum mit ganz viel Teenage-Angst und dem anschließenden „Run, Run, Run“. Im Text, im Bühnenbild. Zuerst, Akustikgitarre, gelb, Tom auf dem Hocker, Bill Kaulitz in Silber, wie ein Alien. Danach Strobo und Synthies und das Knallen einer Nacht.

Die Band geht nach 75 Minuten von der Bühne, es ist das erste Konzert dieser Tour in Deutschland. Sie haben „Durch den Monsun“ noch nicht gespielt, also kommen sie natürlich noch einmal. Sie spielen den Song, fast zwanzig Jahre alt, in einer aktualisierten Version, er klingt voller, Bills Stimme hat mit dem stimmbrüchigen Suchen von damals nicht mehr viel gemein, aber doch: so schlecht ist er nicht gealtert. Dass sie aber eben doch nicht damit gehen, sondern dem smooth groovenden „Runaway“ ist dann durchaus zu verstehen als ein Statement: Wir leben nicht in der Vergangenheit. „Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit.“