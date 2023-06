Fall Rammstein: Die Fassade der Show-Business-Männer bröckelt

Von: Moritz Post

Junge Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann. Endlich werden männliche Machtstrukturen und durch sie ermöglichte Übergriffe aufgedeckt und angegriffen.

Frankreich - Endlich! Endlich wird ein Fall publik, in dem eine von Männern aufgebaute Maschinerie ins Stocken gerät. Eine perfide Maschinerie, die auf der Betonung einer Hierarchie zwischen Künstlern und Publikum beruht. Eine missbräuchliche Maschinerie, die zur Ausnutzung der Machtposition von Künstlern gegenüber ihrer weiblichen Fans dient. Die Schilderungen zahlreicher junger Frauen, die in den vergangenen Tagen um die Band Rammstein und ihren Sänger Till Lindemann publik geworden sind, lassen die Hochglanz-Fassade um die international erfolgreichste deutsche Band bröckeln.

Es ist Festival-Saison in Deutschland – und damit laufen jedes Wochenende auf einem anderen TV-Kanal die großen Bühnen der Republik über die Mattscheibe. Großartig produziert und geschnitten lassen die Festival-Übertragungen das Publikum, das leider zu Hause bleiben musste, an der Stimmung der tausenden Fans teilhaben, die an lauen Sommervorabenden und -nächten vor den Bühnen tanzen und jubeln. Wo die Kameras uns jedoch keinen Einblick gewähren, ist das, was hinter den Bühnen und in der sogenannten „Row Zero“ geschieht.

Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, steht während eines Deutschland-Konzerts auf der Bühne. © Malte Krudewig/dpa

Was am Fall Rammstein und Till Lindemann besonders auffällt

„What happens backstage, stays backstage“! – eine alte Show-„Weisheit“, die in diesem Jahr den Eingang des Backstagebereichs von „Rock am Ring“ zierte. Der Spruch hat in den vergangenen Tagen nicht nur einen faden, sondern einen ekelerregenden Beigeschmack bekommen. Im Lichte der zahlreichen Vorwürfe gegen die Band und den Staff von Rammstein wirkt die Backstage nämlich nicht mehr wie ein geschützter Raum für Künstler:innen oder wie der magische Sehnsuchtsort für zahlreiche Fans. Vielmehr scheint sich die Backstage insbesondere für junge Frauen als Ort des Übergriffs und Schweigens zu entpuppen.

Was am Fall Rammstein und Till Lindemann besonders auffällt, ist die Anzahl der offensichtlich nicht in direkter Verbindung stehenden Berichte von jungen Frauen. Ihre geschilderten Erlebnisse mit der Band und auch dem Team um die Band herum lassen ein gleichermaßen glaubhaftes wie erschreckendes Bild entstehen: Im Rahmen von Pre- und Aftershow-Partys seien die Frauen immer wieder betrunken gemacht und unter Drogen gesetzt worden. Die Orte der Konzerte sind unterschiedliche. Die Akteur:innen, die die Frauen den deutlich älteren Männern zugeführt haben, und die berichtete Masche, um die Frauen gefügig zu machen, ist jedoch immer die gleiche.

In der Branche überraschen die Vorwürfe gegenüber Lindemann und Rammstein beinahe niemanden mehr

Man kann den Darstellungen der Frauen, die nach den ersten Veröffentlichungen um Till Lindemann nun den Mut gefasst haben, ihre Erlebnisse zu schildern, nur Glauben schenken. Und in der Unterhaltungsbranche überraschen die Vorwürfe gegenüber Lindemann und Rammstein beinahe niemanden mehr. Viel zu lange war hinter vorgehaltener Hand über solche Vorgänge berichtet worden. Und wieder einmal hat es den Mut einer von persönlichen Übergriffserfahrungen berichtenden Person gebraucht, um das Thema publik zu machen.

Rückblickend ist es der blanke Hohn für alle Betroffenen von sexuellen Übergriffen, dass vor drei Jahren landauf, landab noch über die lyrische Qualität eines Gedichts von Till Lindemann diskutiert wurde. Um das Gedicht, in dem eine Vergewaltigung aus der Sicht eines Vergewaltigers beschrieben wird, wurde ein „Geniekult, der selbst Bumsbanales zum ästhetischen Akt hochjazzt“ (Margarete Stokowski im Spiegel), gebildet. Drei Jahre später fragt man sich erneut, wo in diesen Versen die Grenze zwischen lyrischem Ich und Autor verlaufen soll.

Endlich beginnt die Fassade der Show-Business-Männer zu bröckeln!

Doch die Öffentlichkeit scheint nichts daraus gelernt zu haben: Der Geniekult um gewisse Männer mit einer gewissen öffentlichen Reputation setzt sich fort. Hier müsse der Dichter vom Gedicht getrennt werden. Dort der Roman-Autor von der vor autobiographischen Elementen nur so triefenden Erzählung. Und immer wieder werden diese Männer und ihr Werk in den Feuilletons gefeiert und dürfen in Talkshows ihren selbstinterpretativen Sermon von sich geben, sich selbst loben, sich sicher fühlen.

Geniekult und öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen ihnen Legitimation in der Rolle als Künstler. Und das, obwohl hinter vorgehaltener Hand in der Branche doch wieder ganz viele Personen eigentlich Bescheid wissen. Endlich beginnt die Fassade der Show-Business-Männer zu bröckeln! Endlich werden männliche Machtstrukturen und durch sie ermöglichte Übergriffe aufgedeckt und angegriffen. Die Entwicklung scheint noch nicht einmal vor den größten der Branche haltzumachen. Und doch ist das kein Grund, sich zu freuen. (Moritz Post)