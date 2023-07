The Weeknd in Frankfurt: Tanz die Apokalypse

Von: Stefan Michalzik

The Weeknd, hier noch mit chromglänzender Maske. © IMAGO/TT

The Weeknd liefert beim Frankfurter Stadionkonzert noch einmal die ganze große Show ab – und zeigt sich am Ende ohne Maske als der, als der er künftig auftreten will: Abel Makkonen Tesfaye.

Die zehner Jahre waren nicht zuletzt auch eine Dekade der Schmerzensmänner in der Popmusik, von James Blake über Frank Ocean bis zu dem Kanadier Abel Tesfaye, der sich The Weeknd nennt. Tesfaye ist einer der Superstars unserer Tage, er bietet, wie in dieser Liga Standard, eine enorme Show.

Für das Konzert der „After Hours Til Dawn Tour“, die die letzte unter dem Alias The Weeknd sein soll, wurde ein Steg über die ganze Länge des Frankfurter Waldstadions gezogen. Am einen Ende, der Bühne mit drei ausgebufften Musikern an E-Gitarre, Keyboards und Schlagzeug, eine chromglänzende Wolkenkratzerkulisse, in der Mitte des Stegs eine gleichfalls chromglänzende monumentale androidenartige Figur, am anderen Ende schwebt ein dunkler Mond. Ein Triumph des Bühnendesigns. Das Publikum hat zentral steuerbare LED-Armbänder erhalten – eine Expansion der Lichtdramaturgie ins Auditorium. Rund 30 Tänzerinnen mit der Anmutung von Tempelpriesterinnen, in weißen Roben und mit verhüllten Gesichtern, formieren sich zu ritualhaft-furiosen Rundtänzen um die Figur und unter dem Mond und schreitet ansonsten vielmals gemessenen Schritts über den Steg.

Das vor zehn Jahren veröffentlichte, unerhört starke Debüt „Kissland“ war von einer musikalischen Düsternis geprägt, die den von Zweifeln und einem Mangel an Zuversicht kündenden Texten entsprach. Es folgte bald der Schwenk in den Mainstreampop: Nach wie vor zerquält die Texte, die Musik nun zumeist durch und durch hedonistisch, mit euphorischen Refrains. Äußerst süffig, nicht ohne Redundanz. Neben älteren Songs stammen viele der Zwei-Stunden-Show von den beiden jüngsten Alben, „After Hours“ (2020) und „Dawn FM“ (2022). Dazu kommt eine Reihe von Coverversionen, darunter Nummern von Drake, Future und Kanye West, übertragen in den heute charakteristischen The-Weeknd-Sound, einer funk- und synthiepopgetränkten Spielart von R&B, vorgetragen mit einem souligen, modisch autotunemanipulierten Falsett.

Am stärksten bejubelt werden selbstverständlich Hitnummern à la „Die For You“ und „Blinding Lights“ und „I Feel It Coming“ – der ohrenbetäubendste Moment im Stadion indes ist jener, in dem Tesfaye seine chromglänzende, roboterhaft anmutende Maske abnimmt.

Annonciert ist diese Konzertreise also als die letzte als The Weeknd; fürderhin will Abel Makkonen Tesfaye unter seinem Klarnamen auftreten. Inwieweit damit ein künstlerisch neues Kapitel – Dawn, Morgenröte, Aufbruch ins Licht womöglich – aufgeschlagen wird, steht dahin.

In dieser Show jedenfalls geht irgendwann die Skyline in Flammen auf, tiefschwarze Schwaden steigen in die Höhe. Tanz die Apokalypse. Mag Tesfaye das globale ökologische Unheil im Sinn gehabt haben, so präsentiert sich das jedoch als Spektakel nach Art des Katastrophenfilms. Es handelt sich schließlich um Entertainment – wir sind hier nicht bei Fridays for Future.