The Trinity Sinfonie und Fabian Müller in Wiesbaden – Alles Mozart

Von: Bernhard Uske

Fabian Müller, spielend und dirigierend im Wiesbadener Kurhaus. Foto: Ansgar Klostermann / RMF © Ansgar Klostermann / RMF

Das taufrische Ensemble The Trinity Sinfonia mit dem Pianisten Fabian Müller feiert beim Rheingau Musik Festival einen eindrucksvollen Einstand.

Zum ersten Mal beim Rheingau Musik Festival und zum ersten Mal überhaupt in der musikalischen Öffentlichkeit trat The Trinity Sinfonia auf: im Wiesbadener Kurhaus zum Start einer Serie sämtlicher Klavierkonzerte Wolfgang Amadeus Mozarts, die in den nächsten Jahren ein roter Faden im Programm des Sommerfestivals sein werden. Zentralfigur dabei Fabian Müller, ein junger Pianist, der auch für den Namen des Orchesters, das so etwas wie ein konzertanter Dauerpartner werden soll, verantwortlich ist. An der Trinitatiskirche in Bonn-Endenich war der Vater des Pianisten Pastor gewesen und der Sohn hatte seine ersten musikalischen Erfahrungen dort machen können.

Vielleicht wird das aus etwa 30 Mitgliedern bestehende Ensemble einmal die deutsche Academy of St Martin in the Fields, die sich bei ihrer Gründung vor 64 Jahren auch nach einem Kirchort benannte. Das Potenzial jedenfalls scheint gegeben; besonders was die Holzbläser an markantem und artikuliertem Klang boten, war ein zentraler Posten gerade bei Mozart, wo die Lebhaftigkeit und Gestaltenfülle in den Bläsern die ästhetische Spannkraft des Komponisten entscheidend beflügelt.

Zum Auftakt des Mozart-Zyklus wurden gleich zwei Exemplare seiner konzertanten Klaviervirtuosität präsentiert – das Es-Dur-Konzert KV 449 und das A-Dur-Konzert KV 488 –, die den pianistischen Trinity-Gründer nicht nur als Solisten sondern auch als Dirigenten zeigten. Sein Vorgehen stand anfänglich unter Druck und wirkte bei rein solistischen Partien im Ansatz immer etwas schneller als das Tutti, was das Moment eines ad-hoc-Musizierens ins Spiel brachte und einem Gestus der Unmittelbarkeit zupass kam. Wobei man die Klangbildung an den Tasten annäherungsweise als eine Mischung von Pollini und Pletnev empfinden mochte. Jedenfalls körperlich und artistisch behände gleichermaßen.

Die Tempi waren lebhaft und bei der ebenfalls zu Gehör gebrachten g-Moll-Sinfonie KV 550 angezogen. Der 33-jährige Fabian Müller als Nur-Dirigent bot mit dem auch hier famosen Orchester forsche und ausgehörte Tonbildung: eine über Originalklang-Ruppigkeiten hinausweisende gestalterische Kunst.

Einzelne Orchestergruppen konnten ihre Qualität im Andante der c-Moll-Bläser-Serenade KV 388 und demjenigen des g-Moll-Klavierquartett KV 478 zeigen. Müller trug mit der d-Moll-Klavierphantasie solo KV 397 den ausdrucks- und gestaltungsexplorativsten Beitrag zum Gelingen des Geburtstags dieser neuen Musik-Formation bei.