„The Returner“ von Allison Russell: Hoffnung ist ein Präriefeuer

Von: Olaf Velte

Allison Russell. Foto: Dana Trippe © Dana Trippe

Mit 15 Musikerinnen spielt Allison Russell ihr großes Album „The Returner“ ein

Die Geister bevölkern die Wände. Gute Geister, motivierende, wohlmeinende. Zumindest im alten A&M Studio von Los Angeles. Dort, wo voreinst Joni Mitchell und Carole King an Songs gearbeitet haben, ist die zweite Solo-Veröffentlichung von Allison Russell entstanden. Als ein Gemeinschaftswerk von 16 Musikerinnen steht „The Returner“ nun für Befreiung, Unabhängigkeit, die Kraft beseelter Visionen.

Gegen die ewig malmende Maschinerie aus Hass, Unterdrückung und Gewalt bringt die neu gegründete „Rainbow Coalition“-Band eine überbordende Spielfreude in Stellung, zementiert mit zehn großartigen Stücken eine Grundsatzerklärung in Groove. – Denn es steht geschrieben: „The Rainbow Coalition cannot be stopped. We are all returners.“

Wie alles, was Allison Russell vorher gemacht hat, ist auch dieses denkwürdige Album ein politisch grundiertes. Dafür wird der Kanadierin die vorgefundene Pop-Parzelle zum gedeihlichen Nutzgärtlein der vielfältigsten Tönungen. Hier und heute schüttet die Gruppe eine deftige Schaufel Rhythmus auf, lüftet flockig durch, lässt genug Raum für Improvisation. An Violine- und Cello-Einsätzen ist kein Mangel, die Percussion-Sektion darf triumphieren. Schon das eröffnende „Springtime“ in seiner frohlockenden Schubkraft setzt eine Marke.

R’n’B ist für die kraftvolle Sängerin – mal in Englisch, mal in Französisch, immer aber klar und abwechslungsreich intonierend – ebenso eine Option wie Folk und Gospel, Soul und Blues. Dass die zehn Songs thematisch in tiefen Verletzungen gründen, verraten nur die Lyrics. Die Musik schwingt darüber hinaus, findet eine andere Sphäre.

Im Alter von 15 hat Allison Russell ihr Elternhaus nach einem zehn Jahre andauernden Missbrauch endgültig verlassen. Das Vorgängeralbum „Outside Child“ handelt davon, handelt jedoch auch vom Neubeginn, von einem möglichen Heilsweg. Ihr gelingt es, jedwede Opferrolle von sich zu weisen, die eigene Existenz als Musikerin, Poetin, Aktivistin selbst zu definieren. „Demons, demons / been there all my life / oh turn around, look ’em in the face / freedom riders sing, freedom riders ride / lift us up to that good fight.“ Immer wieder erscheinen die Dämonen, sind schattenhafter Bestandteil der zehn Stücke. Dass Schmerz und Bedrängnis keine Macht über die Zurückgekehrten erhalten, macht diese 44-minütige, als Straße ins Licht arrangierte Tour zu einer beispielhaften.

Russell, die auch Gitarre, Banjo und Klarinette spielt, hat ein erfahrungssattes Nomaden-Dasein und drei Band-Formate bereits hinter sich: Mit Po’ Girl geht es zur Jahrtausendwende los, es folgen Birds Of Chicago und das richtungsweisende Musikerinnen-Quartett Our Native Daughters.

Auf „The Returner“ sind auch Wendy (Melvoin) und Lisa (Coleman) zugegen – legendäres Gespann seit seligen Prince & The Revolution-Tagen. Sie und ihre Kolleginnen scheuen weder Soul-Jazz-Voodoo-Blues noch den Disco-Tanzboden, der hier unter „All Without Within“ firmiert und mit Sprechgesang, Gelächter und Zwischenrufen garniert ist. Der Song „Eve Was Black“ markiert das Zentrum, bleibt daneben auch ein gültiger Markstein in unserer Zeit. „Why do you try to keep me down? / do you hope to sow this barren ground / with my black blood black magic blood.“

„Requiem“ bildet schließlich den Abschluss in sechs grandiosen Minuten. Alle Mikrofone offen, das Kollektiv als Chor, die wahre Seelenmesse. Englisch und Französisch und die ganze Welt: „Hope is a prairie fire / set your embers on the summer wind (….) courage mon petit loup / courage mes beaux, mes belles.“

Muss erwähnt werden, dass der Russell’sche Kreis im vergangenen Jahr eine führende Rolle beim Newport-Auftritt von Joni Mitchell – „The Joni Jam“ – inne hatte?