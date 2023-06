The Hu: Gekommen, um zu erobern

Von: Baha Kirlidokme

Teilen

Moderne Krieger: The Hu aus der Mongolei. © Imago

Die mongolische Metalband kombinieren in der Frankfurter Batschkapp Tradition mit Moderne und inszenieren sich erfolgreich als kämpferisches Reitvolk.

Mongolische Krieger, die über Felder reitend die Reihen ihrer Gegner durchbrechen und eine Schneise der tödlichen Verwüstung hinterlassen. Unter anderem davon handeln die Liedtexte der mongolischen Metalband The Hu. In ihrer Inszenierung spielen sie auch live mit diesem Bild.

Dienstagabend, die Frankfurter Batschkapp ist so voll, dass kaum ein Durchkommen durch die Menschenmassen möglich ist. The Hu erfreuen sich in Deutschland offensichtlich großer Beliebtheit. Vielleicht liegt es daran, dass die vor allem älteren Metalheads, die anwesend sind, auf die traditionellen Elemente stehen, die The Hu allerdings zu einem frischen Sound verarbeiten - was zumindest aus einem westlich geprägten Tunnelblick heraus innovativ erscheint. Fakt ist, The Hu sind wohl der erfolgreichste mongolische Export dieser Tage.

Bevor die Band auf die Bühne marschiert, macht Gunnar aus Kalifornien den Anheizer. Der 22-jährige Singer-Songwriter tourt gerade als Opener verschiedener großer Bands durch Europa und hat dafür ein Trio aus Gastmusikern dabei. Eigentlich ist sein Publikum eher jünger. Dennoch kommt er in der Batschkapp gut an.

Einerseits wirkt der Sound von Gunnar nicht gerade originell. Eher klingt er marktkonform hochgezüchtet, bekannten Mustern und Strukturen folgend. Auch die Bühnenpräsenz wirkt zu gewollt Rockstar-mäßig, zu unnatürlich. Dennoch, oberflächlich betrachtet: Die Jungs machen stabilen Pop-Rock, der stellenweise dann doch die altbekannten Muster durchbricht. Durch schnelle Alternative-Rock-Breaks oder auch bluesrockige Gitarrenlicks und Soli. Das Publikum belohnt Gunnar nach seinem Fünf-Song-Set mit lautem Applaus.

Pferdekopf-Geige goes Metal: The Hu aus der Mongolei. © Imago

The Hu bauen mit ihren kämpferischen Rhythmen eine gewaltige Drohkulisse auf, mit der sie ihre Fans mitreißen. Insgesamt wirkt die Inszenierung der Band live sehr kriegerisch, aber auch nahbar. Die Szene animiert zu „Hu, Hu, Hu“-Chören. Zentral auf der Bühne steht ein Ross-Schweif, eine Art Lanze, die früher von verschiedenen Reitervölkern in Schlachten getragen wurde.

The Hu bezeichnen ihren Stil als „Hunnu Rock“. Die vier Hauptmitglieder der Band, die allesamt in der Mongolei Musik studiert haben, mischen ihren Rock- und Metal-Sound mit Techniken des Kehlkopfgesangs, beispielsweise „Khoomei“, aber auch mit Instrumenten wie die Tsuur-Flöte oder die Morin Khuur, die große Pferdekopf-Geige.

Künstler des Friedens

„Hu“ ist die mongolische Wurzel für das Wort Mensch. Genau darum geht es in der Botschaft der Songs, neben den historisch-kriegerischen Liedtexten. Die Musiker nehmen unter anderem Themen wie Gerechtigkeit oder den Schutz der Umwelt in den Fokus. Genauso auch das Respektieren von Unterschieden. Weil sie zudem auch verschiedene Dialekte benutzen, die vom Aussterben bedroht sind, hat die Unesco The Hu im vergangenen Jahr zum „Artist for Peace“ ernannt.

Unter den Konzertbesucher und Besucherinnen macht sich im Laufe des Abends ebenfalls ein euphorischer Frieden breit, der auch auf dem Heimweg anhält und beinahe eine reinigende Wirkung hat.