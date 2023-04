SWR-Sinfonieorchester in der Alten Oper: Wenn die Notenköpfe rollen

Von: Bernhard Uske

Joshua Weilerstein als Einspringer beim SWR-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt.

Beim 5. Sonntagabend-Abonnementskonzert der Alten Oper war für Constantinos Carydis Joshua Weilerstein eingesprungen. Ein 36-jähriger US-amerikanischer Dirigent, der seinen Auftritt mit dem SWR-Sinfonieorchester nutzte, um dem Publikum das Eingangswerk des Abends nahezubringen.

Gideon Klein war einer der jüdischen Komponisten, die in dem Vorzeige-KZ Theresienstadt („Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“) eine musikalische Rolle spielen durften bis sie der Tod in Auschwitz ereilte. Weilerstein schilderte die Umstände des 1944 in dieser Scheinwelt entstandenen Trios, das nach seiner Rede in einer Fassung für Streichorchester erklang. Das Werk eines 25-Jährigen, dem man seine Umstände nicht anmerkt, in einem Stil versachlichter Neo-Romantik.

Vielleicht wäre das Original-Trio weniger massig gewesen als die erklingende Orchesterfassung, 1990 durch Vojtech. Saudek verfasst; vielleicht war aber auch der Zugriff Weilersteins einfach zu engagiert-wuchtig. Wie auch bei dem nachfolgenden 1. Klavierkonzert Ludwig van Beethovens die Tendenz bestand, Fortepartien des Tutti extrem herauszustellen und damit den konzertanten Verlauf streckenweise unproportioniert erscheinen zu lassen. Denn der Solist Behzod Abduraimov, 1990 im usbekischen Taschkent geboren, folgte einem sehr geschlossenen, genau seiner homogenen Stimmgebung verpflichteten Ton.

Stupende Spielkultur

Die maßstäbliche Verzerrung war allerdings bei den ruhigeren, gar lyrischen Partien nicht zu spüren. Immer dann konnte sich ein schöner, nuancierter dialogischer Verlauf entfalten. Im finalen Rondo kam die stupende Spielkultur Abduraimovs, die sich jetzt extrovertierte, mit der Verve Weilersteins und dem blendenden SWR-Sinfonieorchester vollkommen überein.

Eine Wucht war die Weise, wie man nach der Pause Beethovens 4. Sinfonie anging. Extremes Tempo in knappster Diktion mit knallender Punktualität, wobei jede Gelegenheit zu dunklen Momenten in Akkordik und Melodie genutzt wurde – und das bei dieser als kommod und lieblich geltenden Sinfonie! Das war ein Erlebnis, wie es nur Paavo Järvi einst bot. Allerdings damals als Florettkampf. Jetzt rollten und flogen dagegen nur so die Notenköpfe dank schneidenden Säbels und Schuss bei donnerndem Schlag. Das bis zum Äußersten geforderte, diese Frenesie stoisch parierende SWR-Sinfonieorchester führte den Beweis, dass Beethovens virtuose Aggressivität auch bei seinen moderaten Werken virulent und beflügelnd ist.