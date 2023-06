Sting in Wiesbaden – Der Mann der großen Songs

Von: Volker Schmidt

Musikhandwerker Sting. © Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/AP

Auf seiner Tournee macht Sting Station im Wiesbadener Stadion.

Weltstars lassen sich gern vom Roadie für jeden Song ein neues, poliertes Instrument reichen. Nicht so Sting: Seinen Fender Precision Bass aus den 50ern legt er nur beiseite, wenn er Gitarre spielt. Er zeigt die Spuren der Zeit deutlicher als der durchtrainierte 71-Jährige, ähnlich wie das T-Shirt, an dem wohl die Designermotten waren, das den drahtigen Oberkörper aber umso mehr betont.

Auch Dominic Miller, seit vielen Jahren der versierte Gitarrist an Stings Seite, wechselt nur ganz selten vom verschrammten Stratocaster zu einem anderen Instrument. Dieses Konzert im familiären Wiesbadener Stadion ist keine Hochglanzshow, es ist robustes Musikhandwerk. Auch Licht und Projektionen sind nur da, weil sie halt da sein müssen: Allein die Musik zählt.

Den Abend eröffnet zur Gitarre Joe Sumner, der älteste Sohn von Gordon Sumner, wie Sting mit bürgerlichem Namen heißt. Die Höhen und die leicht gepresste Rauheit der Stimme ähneln der des Vaters, sie klingt dabei aber weit weniger leicht, virtuos, elegant – eher angestrengt. Papa (und Opa) Sumner beginnt ohne viel Federlesen mit dem Police-Titel „Message In a Bottle“, legt „Englishman In New York“ drauf, „Every Little Thing She Does Is Magic“ und „If You Love Somebody Set Them Free“ – vier seiner größten Hits also, gleich zu Beginn. Schon wird getanzt.

„My Songs“ heißt die Tour schlicht und begann 2019, um Stings gleichnamiges Album mit Remixes und Neuaufnahmen zu promoten. Eine Pandemie kam dazwischen, die Tour läuft unter demselben Namen weiter, obwohl der einstige Police-Frontmann mittlerweile ein neues Studio-Album herausgebracht hat. Die drei Songs, die er davon auf der Setlist hat, lösen eher Fragen aus: „Kennst Du das?“ – „Nee, muss nach meiner Zeit sein.“

Ein famoses Best-Of

Also zurück zur Best-Of-Liste. Bei „Heavy Cloud No Rain“ bekommt Background-Stimme Melissa Musique ein Solo. Kein Regen stimmt, dicke Wolken sind nicht zu sehen. Dafür lange Schlangen: Es ist nicht das erste Konzert in diesem Dürresommer, bei dem die Veranstalter den Durst des Publikums unterschätzt und zu wenige Zapfstellen organisiert haben. Dafür gibt es neben Rockkonzertüblichem erstklassigen Rheingauer Riesling und Flammkuchen.

Shane Sager bereichert die Songs an der chromatischen Mundharmonika, „Shape Of My Heart“ oder „Fields Of Gold“ etwa. In einer der wenigen Ansagen verweist Sting darauf, das Intro von „Brand New Day“ spiele im Original Stevie Wonder, das seien große Fußstapfen für Sager – der prompt diverse Extra-Schnörkel in das melodische Flechtwerk knüpft.

Sting spricht wenig, sein Charisma und die beredte Mimik stellen den Rapport her. Seine markante Stimme ist gut gealtert, die eigenwilligen Phrasierungen – gut zu hören etwa bei „All This Time“ oder „Mad About You“ – nonchalant wie eh und je, die Songs zeitlose Klassiker aus der Werkstatt eines an klassischer Musik und Bibel gebildeten Verseschmieds. Ein Block mit The-Police-Klassikern, dazwischen „Desert Rose“, beendet den regulären Teil; „So Lonely“ legt den Einfluss Bob Marleys auf die Musik der Band mit Ausflügen in „No Woman No Cry“ offen. Als Zugabe ein lebhaftes „Roxanne“, dann legt Sting den Bass beiseite und zeigt, dass er auch die Gitarre mehr als passabel beherrscht: Mit „Fragile“ klingt der Abend aus.