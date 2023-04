SPERRFRIST MITTERNACHT Privatsammlung von Freddie Mercury wird versteigert

Die Krone und der dazugehörige Umhang aus Kunstpelz und Strass-Steinen sollen unter den Hammer kommen. © Barney Hindle/Sotheby’s/dpa

Der persönliche Nachlass des 1991 gestorbenen Frontmanns der Band Queen soll versteigert werden. 1500 Gegenstände werden angeboten, darunter eine Krone. Was noch?

Köln - Mehr als 30 Jahre nach dem Tod von Queen-Frontmann Freddie Mercury wird das Inventar aus dessen Londoner Haus versteigert. Die Backsteinvilla „Garden Lodge“ im vornehmen Stadtteil Kensington sei seit seinem Tod 1991 liebevoll in ihrem ursprünglichen Zustand belassen worden und gebe erst jetzt ihre Geheimnisse preis, teilte die Deutschland-Zentrale des Auktionshauses Sotheby's am Mittwoch in Köln mit.

Die Jacke, die der Queen-Frontmann Freddie Mercury 1985 anlässlich der Feier zu seinem 39. Geburtstag in München trug. © Sotheby’s/dpa

Mercury war am 24. November 1991 im Alter von 45 Jahren in London an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben.

In sechs Auktionen sollen im September insgesamt 1500 Gegenstände versteigert werden. Dazu gehören Mercurys Krone und der dazugehörige Umhang aus Kunstpelz, rotem Samt und Strass-Steinen, die er bei seiner letzten Tournee zu „God Save The Queen“ trug. Ein weiterer Höhepunkt ist das handgeschriebene Manuskript für die Kulthymne „We Are The Champions“ - der Schätzpreis liegt hier bei 200.000 bis 300.000 Pfund (226.000 bis 339.000 Euro). Eines der wertvollsten Werke seiner Kunstsammlung ist das Gemälde „Type of Beauty“ (1880) von James Jacques Tissot, das auf 400.000 bis 600.000 Pfund (452.000 bis 678.000 Euro) geschätzt wird.

Die Termine

Die Sammlung soll vom 4. August bis zum 5. September dieses Jahres in den Londoner Galerie-Räumen von Sotheby's ausgestellt werden. Dies sei „die längste und spektakulärste Ausstellung in der Geschichte des Unternehmens“, so das Auktionshaus. Anschließend finden am 6., 7. und 8. September drei Versteigerungen in London statt. Parallel dazu soll es drei Online-Auktionen geben.

Mary Austin, eine Freundin von Mercury, wurde von Sotheby's mit den Worten zitiert, sie habe viele Jahre lang das Privileg gehabt, inmitten all der schönen Dinge in Mercurys früherem Haus zu leben. Jetzt wolle sie dieses Kapitel ihres Lebens aber abschließen. Sie hoffe, dass dies eine Gelegenheit sei, die vielen Facetten des Künstlers und Sammlers Freddie Mercury zu zeigen. Er wäre sicher damit einverstanden gewesen: „Es gab nichts, was er mehr liebte als eine Auktion.“ dpa