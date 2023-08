Speech Debelle: „Sunday Dinner On a Monday“ – Unter Wasser atmen

Von: Stefan Michalzik

Speech Debelle. Foto: Ninja Tune © Ninja Tune

Heilung mit Kochen und Musik: Speech Debelle und ihr neues Album „Sunday Dinner On a Monday“.

Am Anfang, hat Speech Debelle einmal gesagt, stehe bei ihr immer das Wort. „Speech Therapy“ nannte die Londoner Rapperin ihr 2009 herausgebrachtes Debütalbum, drei Jahre später folgte „Freedom of Speech“. Dieser Titel ist natürlich doppeldeutig lesbar. Es ist in erster Linie die Psyche, mit der sich die als Coryenne Elliot in einer jamaikanischen Mittelschichtfamilie im Süden Londons aufgewachsene Musikerin beschäftigt, die gesellschaftliche Dimension verliert sie darüber nicht aus den Augen. „Blaze Up a Fire“ lautete der Titel eines Songs zu den London Riots von 2012 (nachdem ein schwarzer Mann von einem weißen Polizisten umgebracht worden war). Mit neun Jahren hatte Debelle die ersten Gedichte geschrieben, Hip-Hop fasst sie auf als eine Kombination von Musik und Dichtung.

Von Anfang an hat sie sich musikalisch fernab dessen bewegt, was im Hip-Hop gerade gängig ist. „Speech Therapy“ wurde mit dem renommierten Mercury Prize ausgezeichnet, der große merkantile Erfolg indes blieb aus. Das leichtgewichtig-flotte „Spinning“ wurde zum offiziellen Song der Olympischen Spiele in London 2012 gekürt, in einer albernen R’n’B-Coverversion allerdings, so dass Debelle mit Blick auf ihre Popularität nicht ernstlich profitierte.

„Sunday Dinner On a Monday“ nennt sie ihr neues Album: Das Essen spielt für sie eine erhebliche Rolle. Als sie sich nach „Freedom of Speech“ für einige Jahre von der Musik zurückzog, betrieb sie zunächst einen Food Truck in East London, hernach kochte sie in einem Flüchtlingscamp im französischen Calais. Ein Kochbuch stand in Zusammenhang mit dem Album „Tantil Before I Breathe“, mit dem sie 2017 zurückkehrte. Beim Essen wie bei der Musik, sagt die Protagonistin des Podcasts „The Work Brunch“, handle es sich um heilende Künste. Hinter „Curry Mutton“, der ersten Nummer auf „Sunday Dinner On a Monday“, verbirgt sich nichts anderes als ein Kochrezept.

Song um Song wartet Speech Debelle mit einem unerschöpflichen Reichtum an Sounds auf. Da sind reduktionistisch-perkussive Beats wie auf dem zusammen mit der in Zaire geborenen Londonerin Baby Sol eingespielten „Anyway From Here“ mit seinem coolen Rap. Verschattete Synthiesounds und Filtereffekte bestimmen die Textur von „101010“. Und manche Songs wirken zuallererst lässig.

Das Album Speech Debelle: Sunday Dinner On a Monday. Monday Sessions/Cargo.

Kämpferische Töne schlägt Speech Debelle zwar mitunter an, beispielsweise in „Susu“, der überwiegende Teil der Songs aber zeichnet sich durch ein hohes Maß an Wärme aus. Bei dem Coverbild handelt es sich um ein Familienfoto, die kleine Tochter auf dem Schoß ihrer Mutter. In „DNA“ beschäftigt sich Speech Debelle mit der Familie und einer die Kontinente übergreifenden schwarzen Identität.

Unter Wasser atmen – in der entspannt funkigen Nummer „Atlantis“ steht das als Metapher für ein Dilemma. In einer kaleidoskopischen Verwirbelung tauchen immer wieder Spurenelemente aus der Soulmusik der frühen siebziger Jahre auf, besonders auch mit Blick auf die Sanftheit der Beats.

Stetig wechseln düstere Momente mit daseinsfreudigen. Die Haltung ist am Ende zuversichtlich. Die 40-Jährige selbst spricht von „unserer Reise durch das Leben, auf der wir unsere Sinne erweitern und der Leichtigkeit näherkommen können“.