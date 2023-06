„Solche Männer fühlen sich unantastbar“

Baha Kirlidokme

Kampf gegen den Ist-Zustand: Frauen protestieren vor einem Konzert der Band Rammstein in München. © Imago

Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann spricht über den Fall Lindemann und die Rolle von Sex, Gewalt und Kapitalismus in der Musikszene und der Gesellschaft. Ein Interview

Frau Eismann, waren die Vorwürfe gegen Till Lindemann mit Blick auf seine Texte nicht nur eine Frage der Zeit?

Da geht es um die komplexe Frage der Trennung zwischen Werk und Autor. Ich war immer der Meinung, beides lässt sich nicht ganz trennen. Aber natürlich muss es in der Kunst auch Raum für Transgressionen geben, dafür ist Kunst ja da. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass es hier überhaupt keine Berührungspunkte gibt. Wir müssen, wenn wir reaktionären Kräften keinen Vorschub leisten wollen, sagen, dass es die Verbindung gibt und die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. In diesem konkreten Fall haben es Viele lange nicht wahrhaben wollen und haben weggeschaut, weil es bequemer war – ich nehme mich da nicht aus.

Liegt dieses Wegschauen vielleicht auch daran, dass das Verhalten, das Lindemann vorgeworfen wird, aber auch die Romantisierung des Groupietums, in der Branche normalisiert ist?

Ich glaube, dass das bei kleinen Indie-Bands in dem Ausmaß nicht möglich ist, weil die gar nicht die Ressourcen haben. In einem gewissen Ausmaß passiert das aber überall, da kann die Band noch so klein sein. Der Grad der Organisiertheit, soweit wir es gerade mitbekommen, ist hier perfide und das Schockierende.

Für viele ist das aber nicht schockierend, es gibt ja immer noch zahlreiche Fans, die zu Lindemann und Rammstein halten.

Einerseits will man sich selbst nicht in Frage stellen und sich eingestehen, dass man jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt hat. Das sieht man auch an Menschen, die Lindemann persönlich nahe stehen, wie seine Ex-Freundin Sophia Thomalla. Dass sie ihn verteidigt, ist menschlich zwar nachvollziehbar, aber ethisch gesehen natürlich trotzdem unerfreulich. Man will sich nicht eingestehen, mit wem man da vielleicht gelebt hat.

„Ich würde mir wünschen, dass es zu einem fairen Prozess kommt, bei dem alle Fakten auf dem Tisch liegen und alle Seiten gehört werden – ohne dass Leute durch Anwälte eingeschüchtert werden“

Andererseits gibt es auch einfach Leute, denen die Vorwürfe offenbar egal sind.

Die genießen die brachiale Bühnenshow und deutschtümelnde Musik. Hier wird der eigene Genuss über das Leid anderer Menschen gestellt. In den vergangenen Jahren gab es auch eine Polarisierung, vor allem in der Politik, die vermeintlich charismatische Politiker-Typen gefördert hat, seien es Trump, Bolsonaro oder Orban. Die eine Hälfte der Bevölkerung rennt schreiend weg, wenn sie nur den jeweiligen Namen hört, die andere Hälfte will diese Leute nicht hinterfragen und findet gerade dieses unapologetische, brutale Auftreten gut. Sie sehen es als Zeichen der Stärke. Als Trump während seiner ersten Kandidatur sagte „Ich könnte jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren“, hatte er auf beängstigende Weise recht. Seine Fans belegen das mit ihrer Treue. Natürlich will ich nicht sagen, dass Till Lindemann Donald Trump ist. Aber diese totale Unterwerfung gegenüber brachialen Männer-Typen ist ein Phänomen, das immer häufiger vorkommt.

Es gibt Menschen, die sagen, dass mit Blick auf Groupietum und Backstage-Partys eine vermeintliche sexuelle Befreiung eine Rolle spielt. Ist es so, dass die Auslegung eines liberalen Feminismus, der sexuelle Freiheit für Frauen propagiert, ein Feminismus ist, der in der Realität Männern in die Hände spielt, sodass sie Frauen ausbeuten können?

Das ist die uralte Frage, die wir uns im Feminismus stellen – inwieweit der Kampf für Freiwilligkeit auch zum Diktat und damit zur Unfreiheit werden kann. Bei dem konkreten Fall Lindemann muss aber gesagt werden, dass die Vorwürfe nicht nach ekstatischer Backstage-Party klingen, sondern nach Macht und Überrumpelung. Also nicht nach dem klassischen Rock’n’Roll-Hedonismus, wo Groupies lustvoll dem Sex-Appeal der Musiker verfallen, sondern nach gezieltem Machtmissbrauch. Beim Thema Feminismus ist es so, dass bei vielen Befreiungsbewegungen, die von einer breiten Gruppe aller Gender getragen werden, die Frauen auf der Strecke bleiben. Angefangen bei der Französischen Revolution. Aber auch danach ist es traurig zu sehen, was von Befreiungsbewegungen übrig geblieben ist. Beispielsweise die vermeintlich linke Erotik- oder Pornokultur der 70er-Jahre. Da wurden die Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen einfach nach unten durchgereicht. Frauenkörper waren ein Mittel zur Befreiung von Männern. Das ist aber nicht die Schuld von einem irgendwie gearteten Feminismus. Das ist nach wie vor die Schuld der Gesellschaft, der patriarchalen Gesellschaft. Auch, weil Gesellschaft nicht als Ganzes gedacht wird und Marginalisierte durch die Individualisierung der Probleme auf der Strecke bleiben. Vielleicht ist jetzt die Zeit, das alles viel grundlegender aufzuarbeiten, statt unwidersprochen weitergehen zu lassen. Es gab ja auch Ansätze dazu.

Sonja Eismann ist Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Repräsentation von Geschlecht in der Populärkultur und Dritte-Welle-Feminismus. Sie ist außerdem Herausgeberin des „Missy Magazine“ und arbeitet als freie Autorin zu den Themen Feminismus und Popkultur.

Welche waren das?

Überhaupt feministischer Umgang mit Popkultur, angefangen bei zahlreicher Literatur. Aber auch der Feminismus der dritten Welle, der im Deutschland der 90er-Jahre auch Pop-Feminismus genannt wurde. Hier ging es unter anderem darum, Machtstrukturen im Pop und in der Subkultur zu hinterfragen. Das gab es alles. Trotzdem hat es nicht gereicht. Es gab in der Musik nie einen richtigen Me-Too-Moment wie in Hollywood, wobei dieser auch dort nicht unbedingt nachhaltig war.

Könnte die Causa Lindemann zumindest in der deutschen Pop-Kultur zum Me-Too-Moment werden?

Darauf habe ich eine ehrliche und eine optimistische Antwort. Die ehrliche zuerst: Ich habe Sorge, dass dieser Fall ähnlich verlaufen wird wie der Fall Johnny Depp. Dass er die Position der mächtigen, männlichen, grenzüberschreitenden Figur, die nicht an Regeln gebunden ist, stärkt. Ich befürchte, dass sich viele Menschen hinter Lindemann stellen werden und dass es zu noch mehr Victim-Blaming kommen wird. Dann ist die Beweislage juristisch auch extrem schwierig. K.o.-Tropfen sind teils nur wenige Stunden lang nachweisbar, das führt zu Aussage gegen Aussage. Unterstützung haben Rammstein immer noch und die Konzerte finden weiterhin statt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Band sozusagen gecancelt wird. Man muss aber auch sagen, jetzt, wo die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, ist es zumindest nicht unmöglich, dass etwas dabei herauskommt. Auch die Sammlung von Geldern für die betroffenen Frauen, die durch mehrere Prominente wie Jasmin Kuhnke oder Nora Tschirner angeregt und durch die Amadeu Antonio Stiftung durchgeführt wurde, hat eine beeindruckend hohe Summe erreicht. Ich würde mir aber wenigstens wünschen, dass es zu einem fairen Prozess kommt, bei dem alle Fakten auf dem Tisch liegen und alle Seiten gehört werden – ohne, dass Leute durch Anwälte eingeschüchtert werden. Die optimistische Antwort: Der Fall zeigt, dass es ein größeres Bewusstsein gibt. Das sorgt vielleicht dafür, dass mehr Menschen aufgerüttelt werden und dass die Gesellschaft stärker hinterfragt, was in der Branche eigentlich abläuft.

Kulturwissenschaftlerin und „Missy Magazine“-Herausgeberin Sonja Eismann. © Juliette Moarbes

Das Problem ist offensichtlich das Patriarchat. Das lässt sich aber nicht vom vorherrschenden ökonomischen System trennen.

Genau, die Kopplung von Patriarchat und Kapitalismus ist der Punkt. Natürlich gab es das Patriarchat, Missbrauch, Misogynie, Sexismus auch vor dem Kapitalismus. Aber die heutige Verflechtung ist dennoch besonders perfide. Unterdrückung wird besonders stark ausgeübt von Personen, die ein besonderes Geschlechterprivileg haben, eben Männer. Verstärkt wird das durch ihr ökonomisches Privileg. So wird besonders viel Macht akkumuliert. Hätte Till Lindemann nicht seinen Ruhm und sein Geld, hätte er nicht die Strahlkraft, die er genutzt haben soll. Viele der mutmaßlich Betroffenen sollen ihn noch nicht einmal attraktiv gefunden haben. Eher sollen sie von dem, was er symbolisch darstellt, geblendet worden sein, sodass sie auch einfach nicht handlungsfähig waren. Solche Männer fühlen sich besonders unantastbar, auch, weil sie das Geld haben, um sich die besten Anwälte zu holen. Man sieht ja auch bei Lindemann, dass seine Anwälte viele Abmahnungen schicken und die Leute einfach einschüchtern. Das bedroht die Existenzgrundlage der mutmaßlich Betroffenen. Das ist nichts anderes als Klassenjustiz.

„Natürlich gibt es die einen, die Reformismus rufen, wenn man die Bedingungen im Kapitalismus verbessern will. Verständlich, aber solange wir im Kapitalismus leben, müssen wir daran arbeiten, das Leben für Betroffene sicherer zu machen“

Ist es dann überhaupt möglich, das Problem in diesem System zu lösen, oder muss der Kapitalismus erst fallen?

Natürlich muss der Kapitalismus fallen. Wir dürfen aber nicht darauf warten. Natürlich gibt es die einen, die Reformismus rufen, wenn man die Bedingungen im Kapitalismus verbessern will. Verständlich, aber solange wir im Kapitalismus leben, müssen wir daran arbeiten, das Leben für Betroffene sicherer zu machen. Wir müssen gegen beides kämpfen, die Zustände im Ist-Zustand und den Ist-Zustand als großes Ganzes.

Wie kann gegen den Ist-Zustand gekämpft werden?

Wenn ich die Antwort auf die Frage wüsste, wäre ich nicht Journalistin, sondern würde jetzt auf einer Barrikade stehen, beziehungsweise hätte gemeinsam mit anderen die Welt erfolgreich zu einem besseren Ort gemacht. Ich glaube, der Kampf kann schon im Kleinen geschehen, indem wir uns fragen, wem wir unsere Aufmerksamkeit und Geld geben. Beispiel Spotify. Der Streaming-Dienst verteilt seine Gewinne ungleich, wovon die vermeintlich erfolgreichsten Artists am stärksten profitieren. Natürlich darf das Problem nicht individualisiert werden, denn dass Menschen das System mit ihren Konsumentscheidungen ändern können, funktioniert nicht. Aber es kann ein Bewusstsein entstehen, das dafür sorgt, dass sich Artists zusammenschließen und sich zum Beispiel stärker in Gewerkschaften organisieren. Das war auch die Stärke der Me-Too-Bewegung in Hollywood, wo die Branche sich traditionell stärker gewerkschaftlich organisiert. Am Ende muss man das Thema mit dem Arbeitskampf stark nach außen tragen.