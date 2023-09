Simple Minds kommen 2024 für vier Konzerte nach Deutschland

Kommen nach Deutschland: Sänger James Kerr (r) neben Gitarrist Charlie Burchill. © Domenico Cippitelli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

In mehr als 40 Jahren haben Simple Minds 18 Alben veröffentlicht und mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft. Nun können sich die Fans auf gleich vier Konzerte hierzulande freuen.

Hamburg - Die schottische Band Simple Minds („Don't You (Forget About Me)“) kommt 2024 für vier Konzerte nach Deutschland. Im Frühjahr spielen die Musiker rund um die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder Sänger Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill ihr Auftaktkonzert am 10. April in der Barclays-Arena in Hamburg, wie der Veranstalter mitteilte.

Im Anschluss treten sie in Berlin (11. April), Frankfurt (12. April) und München (13. April) auf. Special Guests werden die schottischen Rocker Del Amitri sein.

Die Band Simple Minds hat in mehr als 40 Jahren 18 Alben veröffentlicht und den Angaben zufolge mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft. Zuletzt erschien Ende 2022 „Direction of the Heart“. Darauf mischen die Schotten New-Wave-Elemente ihrer Anfangsjahre mit einem modernen Sound für die 2020er Jahre. Tickets für die Konzerte können von Mittwoch an im Pre-Sale und am Freitag im regulären Vorverkauf erworben werden. dpa