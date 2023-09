Schlagzeuger Dominik Raab: Ein Mann der Mitte

Von: Stefan Michalzik

Der Schlagzeuger Dominik Raab mit seinem hochkarätig besetzten Quartett zum Saisonabschluss bei Jazz im Palmengarten.

Als Jazzstadt steht Köln im Ruf einer Brutstätte freigeistiger Ansätze. Der Schlagzeuger Dominik Raab lebt seit einigen Jahren dort, an seinem im vergangenen Jahr herausgebrachten Album ,,Choose Loose“ indes scheint der Einfluss dieses Umfelds vorbeigegangen zu sein.

Das Leaderdebüt des in Fulda aufgewachsenen Mittdreißigers, der mit seinem Quartett zum Saisonabschluss der von der Frankfurter Jazzinitiative beschickten Reihe Jazz im Palmengarten spielte, macht den Eindruck, ein Denken in der Kategorie des musikalischen Fortschritts im Jazz liege ihm vollständig fern. Sein Musizieren bewegt sich im konventionellen Rahmen eines modernen Mainstreams, auf der Grundlage von Be- und besonders Hardbop. Musikalische Brüche scheint Dominik Raab zu scheuen wie der Teufel sprichwörtlich das Weihwasser.

Zum Abwinken also, dieses Konzert? Das dann doch nicht. Ausgesprochen hochkarätig ist nun mal die Besetzung, mit dem mit allem Recht einen Weltruf genießenden Frankfurter Tony Lakatos am Tenor- und in einer Nummer auch dem Sopransaxofon, dem US-amerikanischen Pianisten Billy Test und dem Bassisten Martin Gjakonovski. Angesichts dieser Musiker wie auch Dominik Raab selbst als Instrumentalisten ist einer sich in der bloßen Brillanz erschöpfenden Gepflegtheit von vornherein vorgebeugt. Mag auch das Album eher Anerkennung als ernstliche Begeisterung zu wecken, auf der Open-Air-Bühne erscheint dieses Quartett stark ohne Abstriche.

Nichts fällt aus dem Rahmen, doch äußerst konzise, griffig und formal reich gegliedert sind die Kompositionen von Dominik Raab, konturenscharf akzentuiert die Arrangements. Alles an seinem Platz.

Als Bläser nimmt Tony Lakatos mit seinem über die blanke technische Ausgebufftheit hinaus jederzeit dringlichen und tief beseelten Spiel eine exponierte Rolle ein. Ungeachtet dessen handelt es sich bei diesem Quartett praktisch um ein Solistenensemble. Billy Test neigt zu einem zupackend kantig-perkussiven Anschlag am Klavier, Martin Gjakonovskis Bassspiel ist von der eher kommentierenden als begleitenden Art.

Da ist an diesem Abend in Frankfurt ein fantastisch vibrierender Groove, und auf der anderen Seite ein wunderbar atmosphärischer Balladenton. Als Komponist bereitet Domink Raab das Terrain für eine Ausgewogenheit von Komposition und Improvisation. Seine Dynamik am Schlagzeug ist eine über den Puls hinaus farbenreiche.

Im Formelhaften erschöpfen sich im Palmengarten einzig seine Ansagen. Raab ist in vielem der Mann der Mitte – und er vermag aus dieser Position das Beste herauszuholen.