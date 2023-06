Scary Pockets: Musik zur Party

Von: Stefan Michalzik

Steve Watkins von den schaurigen Taschen. Foto: HR/Ben Knabe © Ben Knabe/HR

Die Scary Pockets und die HR-Bigband mit Popklassikern.

Was für ein Jubel gleich zu Beginn! Warmherzig begrüßt wird die HR-Bigband von ihrem Publikum ja immer, doch eine derartige Stimmung wie an diesem Abend hat der Sendesaal des Hessischen Rundfunks womöglich noch nicht gesehen. Während des zweiten Lockdowns hatte die Bigband mit der Funk-Covercombo Scary Pockets ein Video um die Daft-Punk-Nummer „Harder, Better, Faster, Stronger“ produziert. Die Bigband im Studio in Frankfurt, die Scary Pockets auf einem Dach in Los Angeles. Die Sache entwickelte sich zu einem Internethit, 2.614.270 Aufrufe vermeldet YouTube derzeit. Eine Plattenproduktion folgte – und nun die ersten gemeinsamen Auftritte vor Publikum.

Das Publikum ist altersmäßig durchmischter als sonst bei der HR-Bigband. Die vor sechs Jahren gegründeten Scary Pockets um den Gitarristen Ryan Lerman und den Keyboarder und Gelegenheitssänger Steve Watkins sowie wechselnde Musiker (zumindest diesmal nur Männer) und Sängerinnen und Sänger hat sich spezialisiert auf Coverversionen von Popklassikern. An diesem Abend, zunächst allein und später mit den Bläsern der Bigband, von den Beatles und dem frühen Elton John, AC/DC und den Bee Gees, Guns N’ Roses und Oasis, Gnarls Barkley, Alicia Keys und Beyoncé – und in der Zugabe Daft Punk, ebenjenes „Harder, Better, Faster, Stronger“, genau wie ein paar andere Songs mit der gurgelnden Stimmverfremdung der Talk Box vorgetragen von Steve Watkins.

In den Funk gewendet

Es geht hier um eine Art des „Nachspielens“ von Hitnummern, wenn auch in den Funk gewendet. Ein markantes eigenes Gepräge geben die Scary Pockets ihren Fassungen nicht. Die Band, neben Lerman und Watkins der Bassist Nick Campbell und Jordan Rose am Schlagzeug, liefert wohllaunige Partymucke. Die Scary Pockets kann man sich bestens als Dienstleister bei Hochzeiten und Betriebsfeiern vorstellen. Das ist eher handwerkssolide als glamourös.

Therese Curatolo und Mario Jose wissen bestens mit ihren Stimmen umzugehen, auch wenn es sich um keine ernstlich großen handelt. Man muss bloß zum Vergleich etwa den raumgreifenden Glam einer Chaka Khan in ihren besten Zeiten danebenhalten – da liegen Welten dazwischen.

Die Bläser der HR-Bigband unter der Leitung von Rainer Tempel veredeln das in Arrangements von Jakob Mann und Tim McKay auf der lichten Höhe von Brassfunkklassikern wie Tower of Power oder den Brecker Brothers, mit pikanten Soli von unter anderem Felix Fromm, Posaune, Denis Gäbel, Tenorsaxofon, und Heinz-Dieter Sauerborn, Altsaxofon.

„Wir haben diese Songs nicht geschrieben“, hält Lerman in einer Ansage fest, „wir machen sie bloß besser“. Da haben wir gegrinst.